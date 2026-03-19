Bobbi Ray Carter, cunoscută drept „Regina TV Shopping-ului” și prima femeie prezentatoare de live shopping din televiziune, se pregătește să-și ia rămas bun de la HSN. Și o face după o carieră impresionantă de 43 de ani. Peste patru decenii, ea a petrecut aproape 42.000 de ore în direct, modelând experiența modernă de divertisment în retail.

Un final de carieră spectaculos

Retragerea sa va fi marcată printr-un eveniment special, transmis în direct duminică, între orele 17:00 și 19:00. La petrecerea din studio sunt așteptați prieteni, familie, parteneri de brand, colegi prezentatori și, bineînțeles, fani. Întreaga ținută pe care Carter o va purta în timpul emisiunii va putea fi, cum altfel, cumpărată de telespectatori.

„Timp de 43 de ani, Bobbi Ray Carter a adus căldură, autenticitate și o legătură incredibilă cu clienții noștri”, a declarat Stacy Bowe, președinta HSN. „Emisiunea va fi un tribut pe măsură pentru o femeie care a contribuit la definirea HSN și la crearea unor relații de durată cu telespectatorii.”

Începuturile dintr-un mic studio

Cariera ei a început în 1983. Pe atunci, HSN opera dintr-un studio local mic din Clearwater, Florida. V-ați fi imaginat că la începuturi prezentatorii luau singuri produsele de pe rafturi, printr-o gaură în perete, înainte de a le prezenta în direct și de a răspunde personal la telefoanele clienților? Ei bine, exact așa se întâmpla.

Dar vremurile acelea au pus bazele pentru ceea ce avea să devină un fenomen.

Conexiunea cu publicul, secretul succesului

Bobbi Ray Carter a devenit o voce de încredere în milioane de case. Ea însăși consideră că legătura cu publicul a rămas neschimbată, în ciuda evoluției tehnologiei. Până la urmă, despre asta e vorba.

„Se simte ca o închidere de cerc. La început era doar prezentatorul, produsul și publicul, iar acea conexiune este ceea ce face totul atât de special și astăzi”, a spus Carter într-o declarație. „Fie că este vorba de TikTok Shop, de canalele noastre liniare sau de comerțul electronic, produsele grozave – și legătura noastră cu clientul – sunt esența.”

Iar Bobbi Ray Carter a fost prima femeie prezentatoare de live shopping din televiziune.

O adevărată legendă.

Un documentar pentru o carieră de poveste

Pentru a celebra impactul său, a fost realizat și un documentar, intitulat „A Legendary Journey, Celebrating Bobbi Ray Carter’s HSN Career”. Acesta poate fi vizionat pe serviciile de streaming TV gratuite QVC+ și HSN+. E drept că, după atâția ani, povestea ei merită spusă.

Și pentru a marca momentul, fanii pot urmări programe dedicate și retrospective nostalgice pe mai multe platforme, toate dedicate carierei impresionante a celei care a definit o întreagă industrie.