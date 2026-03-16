Regina Hall a atras toate privirile la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată duminică la Dolby Theatre. Actrița a pășit pe covorul roșu într-o ținută memorabilă, completată de o pereche de sandale cu o platformă amețitoare de la Stuart Weitzman. Vorbim de tocuri de aproape 13 centimetri!

Sandalele care au furat spectacolul

Pentru covorul roșu, Hall a ales un model de la unul dintre brandurile sale preferate, Stuart Weitzman. Mai exact, sandalele cu platformă Sohot, realizate dintr-un material bogat de piele întoarsă neagră. Designul lor a fost simplu, dar de efect: o baretă lată peste degete și o alta ultra-subțire în jurul gleznei, prinsă de un suport delicat la călcâi. Dar stai puțin, cum rămâne cu înălțimea?

Tocul măsura nu mai puțin de 12,7 centimetri, fiind însă echilibrat de o platformă frontală de aproximativ 5 centimetri, care a oferit un plus de stabilitate.

O rochie sculpturală cu accente aurii

Pantofii nu au fost singura piesă de rezistență. Iar accentul auriu de pe bareta sandalelor s-a potrivit perfect cu rochia couture semnată Yara Shoemaker, din colecția de toamnă 2023. Actrița a optat pentru o creație sculpturală neagră, al cărei punct de atracție a fost corsetul auriu și un pliu dramatic pe un singur umăr. Rochia avea și o crăpătură adâncă pe picior, care, e drept că, i-a lăsat la vedere sandalele la fiecare pas pe covorul roșu.

Look completat cu accesorii prețioase

Întregul ansamblu a fost completat cu un clutch auriu și un colier în aceeași nuanță. Coafura, un bob scurt și precis, i-a pus în valoare trăsăturile.

Un look impecabil.

Despre gala Oscar 2026

Gala Premiilor Academiei din 2026 celebrează cele mai bune filme ale anului 2025, de la „One Battle After Another” la „Hamnet”. Evenimentul, găzduit pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien, are loc la faimosul Dolby Theatre din Los Angeles. Anul acesta, filmul „Sinners” conduce detașat în topul nominalizărilor (un record de 16 la număr), inclusiv la categoria Cel mai bun film.

Numai că spectacolul de pe covorul roșu este, pentru mulți, la fel de important ca premiile în sine.