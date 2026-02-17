Reghecampf explică de ce nu se însoară cu Corina Caciuc după 5 ani și 2 copii

Laurențiu Reghecampf a clarificat de ce nu a cerut-o încă în căsătorie pe Corina Caciuc, partenera sa de peste cinci ani, cu care are deja doi copii. Antrenorul susține că, deși nu au acte, relația lor este ca a unei familii, iar prioritatea momentului este alta.

Antrenorul în vârstă de 50 de ani și Corina Caciuc, 42 de ani, sunt părinții a doi băieți, Liam și Landon Abram. Potrivit Digisport, Reghecampf a vorbit deschis despre relația sa actuală, dar și despre lecțiile învățate după despărțirea de Anamaria Prodan.

„Corina este ca și cum ar fi soția mea”

Într-o declarație preluată de cancan.ro, Laurențiu Reghecampf a negat zvonurile privind o cerere în căsătorie și a explicat că actele nu reprezintă o urgență pentru ei. „Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute. Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a afirmat antrenorul.

El a subliniat că acum atenția cuplului este îndreptată spre un alt eveniment important. „Întâi avem de făcut botezul la băiatul mic, asta este prioritatea noastră acum. După aia vedem ce se întâmplă, nu ne grăbim nicăieri. Lucrurile trebuie făcute la timpul lor și nu simțim presiunea de a demonstra ceva cuiva”, a adăugat Reghecampf.

Ce a găsit la Corina și nu avea în trecut

Invitat la podcastul „A meritat cu Nasrin”, antrenorul a comparat relația actuală cu ceea ce trăia în trecut, evidențiind importanța comunicării și a răbdării. „Este total diferit cu ceea ce am fost eu obișnuit. În primul rând, cred că cel mai important lucru și care mi-a plăcut foarte tare la ea (n.r. – la Corina Caciuc) este că a avut răbdare să mă asculte, să mă exprim. Și mi-a cerut și ea același lucru”, a povestit Reghecampf.

Acesta a continuat, explicând viziunea sa despre dinamica unui cuplu. „Dai, primești, nu dai, nu primești, este un lucru normal în relația dintre un bărbat și o femeie. Dar la un moment dat te plictisești ca bărbat, devine o rutină dacă nu ai dialog. În general într-o relație bună trebuie să îl implici foarte mult pe celălalt și cealaltă persoană să te implice foarte mult pe tine”, a spus el.

„Orice femeie o lua la fugă”

Reghecampf a recunoscut că au existat momente dificile, dar acestea i-au apropiat. „Eu de multe ori o întreb pe Corina: ‘Cum ai stat tu cu mine ?’. Orice femeie o lua la fugă, să te facă în fiecare zi zob, să te facă în toate felurile, la un moment dat te plictisești de lucrurile astea”, a mărturisit antrenorul.

El a adăugat că prezența copiilor și dialogul constant i-au consolidat relația. „Dar ne-au apropiat foarte tare, stăm și discutăm despre orice lucru care apare între noi, nu exclud faptul că cei doi băieți ne-au apropiat pentru că ne petrecem foarte mult timp împreună cu ei. Nu am avut chestia asta de relație toxică, când unul e mai nesuferit, imediat discutăm chestia asta”, a explicat Laurențiu Reghecampf.

Lecțiile învățate și viața de acum

Antrenorul, care mai are un fiu cu Anamaria Prodan, Laurențiu jr. („Bebeto”), și un băiat, Luca, din prima căsnicie, a vorbit despre schimbările din viața sa. „Noi avem o relație deschisă, ne spunem absolut tot, mai ales când avem nevoie de ajutor unul din partea celuilalt, din punctul ăsta de vedere suntem foarte liberi, dacă unul are o problemă, spune”, a detaliat el.

Concluziile trase după ultimul mariaj par să îi ghideze prezentul. „După ultimul divorț am învățat foarte multe lucruri și am încercat să merg mai departe, mă simt foarte bine, trăiesc momentul. Mă gândesc la Corina, la băieții mei, la oamenii din jurul meu”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.