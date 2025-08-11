Reforma semnificativă în sistemul de sănătate. O schimbare obligatorie pentru pacienți!

Schimbare majoră în sistemul de sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță un nou mecanism de verificare a serviciilor medicale, menit să combată fraudele și să crească transparența în relația dintre medici și pacienți. De la medicul de familie până la farmacie, fiecare interacțiune medicală va fi confirmată direct de pacient, iar planurile includ și o platformă națională unificată pentru programări online în spitale și clinici.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că medicii de familie și cei din ambulatoriu vor putea deconta serviciile doar dacă pacienții confirmă prin SMS că acestea au fost efectuate. „Acest mecanism de feedback al pacientului, acest SMS pe care îl primește după fiecare consultație sau eliberare de medicamente, atestă realitatea efectuării serviciului medical. Dacă, de exemplu, sunteți pe plajă și primiți un SMS că ați avut o consultație pentru care statul a plătit 120 de lei, aveți un număr de telefon la dispoziție la care să sunați și să spuneți: Bună ziua, n-am fost”, a declarat Moldovan. Măsura vine în contextul unor fraude descoperite în trecut, inclusiv cazuri de carduri de sănătate lăsate în cabinete pentru validarea fictivă a serviciilor sau chiar clonarea acestora.

CNAS pregătește și o platformă națională simplificată, care să centralizeze programările medicale la specialiști, spitale și laboratoare. Lipsa unui sistem unitar a făcut până acum dificilă găsirea rapidă a unui loc disponibil pentru consultații. „În prezent, pacientul navighează greu între un specialist și altul, între spitale, laboratoare și ambulatoriu, adesea fără să găsească loc disponibil”, a recunoscut șeful CNAS. Sistemul de feedback va fi extins la toate formele de asistență medicală, iar pacienții vor primi și chestionare scurte despre calitatea serviciilor și aderența la tratament.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că platforma unitară PIAS, dezvoltată împreună cu CNAS, va avea prima versiune funcțională în decembrie acestui an, iar forma finală va fi disponibilă în august anul viitor. Deși unele spitale au deja sisteme proprii, noua interfață va centraliza informațiile și va facilita accesul atât pentru pacienți, cât și pentru furnizorii de servicii medicale. „Va oferi o mai mare transparență și accesibilitate”, a subliniat ministrul.



