Retailerul Nordstrom a dat startul campaniei de reduceri Spring Beauty Savings, oferind un discount rar de 15% la branduri de lux precum Charlotte Tilbury, Dior sau Hermès. Acestea sunt aceleași produse folosite de make-up artiști de top și vedete. Iar acum pot fi achiziționate la preț redus până pe 15 martie, în limita stocului.

Pe lângă reducerea de 15% la mărci de top, campania aduce discounturi și mai mari pentru alte nume cunoscute. Estee Lauder și Lancome au produsele reduse cu 25%, în timp ce Mac Cosmetics beneficiază de o reducere de 20%.

Creme-minune și produse iconice

Printre cele mai vânate produse se numără celebra cremă de la Charlotte Tilbury, Magic Cream. Redusă de la 105 dolari la 89,25 dolari, formula sa (relansată chiar anul acesta) este considerată un adevărat „lifting facial la borcan”. Brandul susține că produsul „inversează 10 semne vizibile ale îmbătrânirii” după utilizare zilnică, fiind un favorit al unor vedete precum Penelope Cruz și Celine Dion.

Nici Crème de la Mer nu se lasă mai prejos. Un produs care aproape niciodată nu intră la reducere, crema hidratantă este acum disponibilă la prețul de 85 de dolari, redus de la 100. Formula sa ultra-bogată folosește ingredientul patentat „Miracle Broth”, pe bază de alge marine, pentru a calma pielea uscată și a reduce roșeața și liniile fine.

Și pentru cine vrea să testeze brandul, există setul Must-Have Minis Skincare la 42,50 de dolari. Acesta conține patru produse în format de călătorie, inclusiv Moisturizing Soft Cream, folosită de Nicole Kidman.

Culoare și eleganță de la casele de modă

V-ați gândit vreodată să aveți un produs Hermès la un preț mai accesibil? Balsamul de buze Rose Hermès costă acum 73,10 dolari. Culoarea „confetti trandafirii” se potrivește oricărui ton al pielii, iar formula conține extract de dud alb și uleiuri din semințe de susan și zmeură. Parfumul subtil este creat de parfumierul casei, Christine Nagel.

De la Tom Ford vine blush-ul Architecture Soft Matte, redus la 51 de dolari. Produs în Italia, are o formulă cremoasă și un finisaj mat, fiind disponibil în șase nuanțe. E drept că brandul a dat o lovitură de imagine în 2024, cooptând-o pe Angelina Jolie drept primul său ambasador celebru.

Dior este prezent în ofertă cu două produse extrem de populare. Paleta de farduri în ediție limitată Diorshow 5 Couleurs, inspirată de geanta Lady Dior, este redusă la 63,75 dolari. Iar celebrul ulei de buze Dior Addict Lip Glow Oil, care promite un „efect de oglindă”, costă 35,70 dolari și este disponibil în 16 nuanțe. Imaginea campaniei este asigurată de Jisoo de la Blackpink și actrița Anya Taylor-Joy.

Parfum, gene și un ten perfect

Pentru iubitorii de parfumuri de nișă, uleiul de corp Baccarat Rouge 540 de la Maison Francis Kurkdjian este redus la 106,25 dolari. Acesta învăluie pielea în note de iasomie, șofran, lemn de cedru și ambră.

Un alt favorit al fanilor este mascara YSL Lash Latex, acum la 28,90 dolari. Formula sa rezistentă la transpirație și periuța exclusivă cu peste 400 de micro-peri promit alungire și volum fără a încărca genele.

fondul de ten Luminous Silk de la Armani, unul dintre cele mai bine cotate produse de pe Nordstrom, este redus la 58,65 de dolari. Recent, Armani a introdus 17 nuanțe noi, făcând și mai ușoară găsirea potrivirii perfecte. Formula sa lejeră conține niacinamidă, care ajută la uniformizarea texturii pielii.

Numai că oferta este valabilă doar până pe 15 martie, iar reprezentanții magazinului avertizează că stocurile se epuizează rapid, mai ales în cazul produselor care rareori beneficiază de reduceri.