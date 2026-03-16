Primăvara aduce dorința de schimbare, iar o nouă culoare de păr este adesea pe listă. Doar astăzi, în cadrul evenimentului 21 Days of Beauty, Ulta oferă o reducere masivă de 50% la kiturile de vopsit de la Madison Reed. E șansa perfectă pentru o transformare de look, fără a cheltui o avere la salon.

Inspirație de pe covorul roșu

Nu de puține ori, inspirația vine direct de la Hollywood. La cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, vedetele au etalat coafuri impecabile și culori noi, vibrante. De exemplu, Mikey Madison a optat pentru o nuanță numită „Sultry Brunette”, realizată de coloristul Jacob Schwartz. Acesta „a stratificat tonuri reci și neutre pentru o profunzime râvnită, concentrându-se pe părul din jurul feței pentru a-l structura mai bine.”

În schimb, actrița Sarah Pidgeon a purtat o nuanță de „Bessette Blonde”. Potrivit comunicatului de presă, aceasta „prezintă o bază delicat luminată, cu o căldură cremoasă, aurie, echilibrată de șuvițe delicate neutre care mențin blondul rafinat.” Iar ele nu au fost singurele. Vedete precum Nikki Glaser, Amelia Dimoldenberg și Alix Earle au îmbrățișat și ele diverse iterații de blond, de la strawberry la miere.

Oferta zilei la Ulta: Madison Reed la jumătate de preț

Dar hai să vedem concret despre ce e vorba. Reducerea de 50% se aplică la două produse bestseller de la Madison Reed, un brand de frumusețe de prestigiu înființat în 2013, cunoscut pentru formulele sale fără amoniac, ftalați, SLS sau dioxid de titan.

Primul produs este Madison Reed Root Perfection Root Touch Up Kit, redus de la 38$ la 19$. Promite acoperire 100% a rădăcinilor în doar 10 minute și conține ingrediente benefice precum keratină, ulei de argan și extract de rădăcină de ginseng. Este disponibil în șapte nuanțe.

Al doilea produs la ofertă este Madison Reed ColorWonder Demi-Permanent Hair Color, acum la 17$, redus de la 34$. Această vopsea semi-permanentă rezistă aproximativ 24 de spălări și oferă părului strălucire și o nouă dimensiune. V-ați gândit vreodată că puteți obține un look fresh cu mai puțin de 20 de dolari?

Alte opțiuni pentru o schimbare de look

Dacă ai ratat oferta sau pur și simplu cauți altceva, Ulta are o gamă variată de produse pentru colorarea părului acasă. E drept că acestea nu beneficiază de reducerea de 50%, dar merită luate în considerare.

Printre ele se numără:

Madison Reed Radiant Hair Color Kit Plus (53$) : special conceput pentru părul des și lung.

: special conceput pentru părul des și lung. Good Dye Young Hair Lightening Kit (17$) : un kit de decolorare care promite să deschidă părul cu 4-5 niveluri.

: un kit de decolorare care promite să deschidă părul cu 4-5 niveluri. dpHue Color Dream Demi-Permanent Kit (33$) : o altă opțiune semi-permanentă, disponibilă în opt nuanțe, care rezistă circa 16 spălări.

: o altă opțiune semi-permanentă, disponibilă în opt nuanțe, care rezistă circa 16 spălări. IGK Permanent Color Kit (31$): un kit de calitate profesională, cu produse folosite în saloanele IGK din New York și Miami.

O ofertă greu de refuzat.

Pentru o experiență completă, poți achiziționa și Overtone Dye Day Master Kit, un set de accesorii (bol, pensulă, mănuși și cleme) la prețul de 22$. Notă: multe dintre kiturile de mai sus vin deja cu propriile accesorii, dar acest set îți oferă siguranța că ești pregătit pentru orice, de la un blond cenușiu la unul platinat, fără drumuri de urgență la farmacie în capot de duș.