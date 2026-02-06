Reducere 20% la crema lăudată de o femeie de 84 de ani

O doamnă de 84 de ani a pus pe jar internetul. Motivul? O cremă antirid la un preț bun, despre care a spus că i-a întins pielea vizibil. Produsul a explodat în popularitate. Acum, crema cu aplicator roll-on are și o reducere de 20% pe Amazon, așa că atenția e și mai mare.

Vorbim despre Wrinkle Block de la Freezeframe. E un tratament care, potrivit publicației Ok, promite să estompeze „instantaneu” liniile fine și să întărească pielea pe termen lung. Prețul a scăzut și el. Pentru o vreme, costă 35,99 lire, redus de la 45. O ocazie bună pentru curioși.

Cum funcționează? Promisiunea unui efect „fără Botox”

Totul stă în formulă, zic producătorii. Crema e plină de peptide care „îngheață” ridurile și le pot reduce aspectul cu până la 60%, dar fără să-ți paralizeze fața ca injecțiile. Practic, previne formarea cutelor pe frunte sau sub ochi, dar te lasă să zâmbești natural. Sună prea bine ca să fie adevărat? Pe lângă asta, promite să lupte și cu pungile de sub ochi și să uniformizeze tenul, pentru un look mai proaspăt.

Nu e o cremă clasică. Wrinkle Block vine într-un stick. Are un aplicator roll-on, igienic și ușor de luat oriunde. Asta înseamnă că o aplici rapid, fără mizerie, iar pielea ar trebui să rămână suplă și vizibil întinerită.

„La 84 de ani, ridurile s-au netezit”. Părerile clientelor

Reacțiile pozitive au curs de la femei de toate vârstele, dar recenzia care a făcut valuri a fost a doamnei de 84 de ani. A scris scurt și la obiect: „Nimic de displăcut, la 84 de ani, puținele riduri pe care le am s-au netezit categoric.” O altă clientă, de 65 de ani, a fost la fel de convinsă de eficiența produsului, menționând că „Produsul ăsta e grozav, l-am folosit de două ori pe zi, am 65 de ani și fața mea se simte minunat, și pentru că este într-un stick retractabil, nu irosești nimic. Îl iubesc și voi mai cumpăra.” Chiar și cei mai sceptici au recunoscut că, deși nu e magie, rezultatele se văd, după cum spune un alt cumpărător: „Funcționează surprinzător de bine pentru a atenua liniile fine și a oferi un aspect mai neted, în special în jurul ochilor și pe frunte. Nu este o soluție miraculoasă, dar face o diferență vizibilă. Se simte ușor și se absoarbe rapid.”

Nu toată lumea este convinsă. „Lasă fața lipicioasă”

Evident, nu toată lumea e de acord. Unii clienți nu au fost deloc impresionați. Ba chiar i-a deranjat textura. O recenzie tranșantă spune totul: „Lasă fața lipicioasă și nici nu e așa bun. O risipă de bani.”

Altcineva a detaliat problema, explicând că „Mi-a fost greu (am mâini artritice) să îndepărtez de fiecare dată capacul de plastic de pe rolă.” Dar nu doar ambalajul a fost o problemă, ci și efectul, sau mai degrabă lipsa lui: „Chiar și folosind puțin produs, am constatat că nu se absoarbe foarte bine și mi-a lăsat o senzație destul de lipicioasă. Am perseverat timp de două săptămâni, dar nu am observat niciunul dintre beneficiile promise.” O cu totul altă poveste.

Ce alte opțiuni există pe piață?

Cine vrea altceva are de unde alege, piața e plină de alternative, multe dintre ele tot la ofertă. De pildă, Deep Lift Wrinkle Repair de la Absolute Collagen, acum 36 de lire în loc de 45, promite să netezească liniile și să micșoreze porii. O opțiune de lux este Bee Venom Moisturiser de la Rodial, cu un preț tăiat de la 150 la 90 de lire. Iar Wrinkle Smoothing Cream de la Shiseido se laudă că reduce ridurile în două săptămâni și costă 39,90 lire, în scădere de la 57.