Reconciliere după 8 ani? Kim Kardashian, laude pentru Taylor Swift și piesa cu 3 litere

Părea un conflict fără sfârșit. Au trecut aproape 10 ani de la scandalul care a umplut ziarele, iar Kim Kardashian a decis să vorbească. Și ce a spus despre Taylor Swift a surprins pe toată lumea.

Scena a fost podcastul surorii sale, „Khloé in Wonder Land”. Acolo, potrivit revistei People, Kim, la 45 de ani, a recunoscut ceva. Ascultă muzica artistei cu care a avut un scandal monstru în 2016. Puțini se așteptau la asta.

„Am crezut mereu că e o artistă grozavă”

Khloé a întrebat-o direct: „Crezi că oamenii ar fi surprinși să afle că o asculți pe Taylor Swift?” Răspunsul lui Kim a venit imediat. „Cred că am mai spus-o”. Apoi a continuat, surprinzător sau nu, recunoscând că are „unele dintre melodiile ei mai vechi în playlist”.

Apoi a venit lauda directă. Gata.

„Am crezut mereu că e o artistă super talentată, o artistă grozavă”, a spus fondatoarea SKIMS despre cântăreața de 36 de ani, câștigătoare a 14 premii Grammy. Discuția a alunecat apoi spre country, Kim recunoscând că îi plac artiști ca Shania Twain, Carrie Underwood și LeAnn Rimes.

Istoria unui conflict: Apelul telefonic care a zguduit internetul

Ce a spus Kim acum e total diferit față de 2016. Atunci era în mijlocul scandalului dintre soțul ei de la acea vreme, Kanye West, și Taylor Swift. Mărul discordiei? Un vers despre Swift din piesa „Famous”. Kanye a zis că Taylor a fost de acord. Ea a negat totul, vehement.

Atunci, pentru a-și apăra soțul, Kim a făcut o mișcare șoc. A publicat online bucăți editate dintr-un telefon dintre Kanye și Taylor. Impactul asupra imaginii lui Swift a fost uriaș. Devastator. Într-un interviu pentru TIME din 2023, artista a mărturisit că acel moment „m-a doborât psihologic într-un loc în care nu mai fusesem niciodată”. Ironia sorții, încă din 2019, Kim spunea la TV că „am trecut cu toții peste” incident.

Răspunsul ascuns din spatele melodiei „thanK you aIMee”

Momentul ales de Kim pentru aceste comentarii este… interesant. Laudele vin la scurt timp după ce Taylor Swift a lansat piesa „thanK you aIMee” pe noul ei album, „The Tortured Poets Department”. Fanii au observat imediat ceva. Literele K, I și M sunt majuscule în titlu. Coincidență? Greu de crezut.

Kim nu a comentat direct speculațiile despre piesă. Laudele ei pot fi un steag alb. Sau poate doar o recunoaștere onestă a talentului lui Swift. Nu e nici prima dată. În 2009, într-un interviu pentru Entertainment Tonight, spunea entuziasmată: „O iubesc pe Taylor Swift! Sunt cel mai mare fan al ei”, amintind de piesa „Love Story”.

Misterul genții din piele de elefant, clarificat

Discuția nu s-a oprit la muzică. Kim a lămurit și o altă poveste recentă. Controversa genții. În noiembrie, a apărut o poză cu ea ținând o geantă Hermés Birkin ce părea din piele de elefant, un obiect extrem de rar. Acum a spus adevărul: era un fals. O simplă recuzită de pe platourile de filmare ale serialului „All’s Fair”. A explicat că a preferat să folosească replici pe set, deși avea și gențile ei personale. „Mi-aș fi dorit să fiu puțin mai deșteaptă” legat de cum a afișat-o, a recunoscut Kim, adăugând că oricum se vedea după textură și feronerie că e un fals.