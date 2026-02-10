Răzbunare eșuată: A întrebat „Ce-ar zice Iisus?” și acum plătește daune de 15.000 £

O răzbunare bine pusă la punct s-a terminat cu o notă de plată usturătoare. Un bărbat din Irlanda de Nord a fost forțat de judecători să scoată din buzunar 15.000 de lire sterline. Banii merg la fosta lui soție și la noul ei partener, pe care a încercat să-i discrediteze în fața șefilor lor ultra-religioși cu o acuzație falsă: adulter.

Personajul central este Julie Stamm, o femeie de afaceri, manager de succes la o firmă de distribuție alimentară. Conform Dailymail, totul a explodat din cauza a două emailuri. Expeditorul? Fostul ei soț, bucătarul Stephen Stamm, care știa exact unde să lovească: în valorile creștine conservatoare ale companiei.

Mailul care trebuia să-i distrugă reputația

Totul s-a întâmplat în martie 2021. Directorul general de la Henderson Foodservice a primit un mail de la un anume „Lion Pair”. Un expeditor necunoscut. Mesajul, trimis în BCC la alți 14 colegi, era scurt și plin de venin. Acesta afirma că „Steven Kennedy, manager de comerț, și Julie Stamm, manager de dezvoltare a afacerilor, au fost implicați într-o relație extraconjugală de lungă durată. Această aventură a dus la destrămarea ambelor lor căsătorii.”

Dar nu a fost de ajuns.

A urmat un al doilea email. De data asta, ținta era șeful unuia dintre furnizorii cheie ai companiei. Conținutul era la fel de brutal, dar se încheia cu o întrebare retorică menită să lovească în plin: „Steven Kennedy de la Henderson Foodservice are o aventură extraconjugală cu o colegă de muncă. Ambele căsătorii s-au terminat ca urmare. Ce ar zice Iisus?”.

O companie unde Biblia stă la recepție

De ce ar fi funcționat un astfel de plan? Contextul e totul. În fața instanței, Julie Stamm a descris Henderson Foodservice drept „o companie foarte religioasă [creștină]”. O companie care se așteaptă ca angajații săi să fie „corecți din punct de vedere etic”. Vorbim de o firmă uriașă, cu 4.500 de angajați, renumită în Irlanda de Nord pentru viziunea sa conservatoare.

Femeia i-a spus judecătorului că Biblii și materiale religioase sunt la tot pasul prin birourile firmei. Până și unele ședințe cu directorii ar începe cu rugăciuni. „Valorile companiei sunt foarte clare, că sunt corecți din punct de vedere etic și vor ca toți angajații lor să se comporte în acest fel”, a explicat ea. Fostul soț știa asta. Știa perfect. Auzise totul în discuțiile lor de-a lungul anilor.

Adevărul din spatele acuzațiilor

În instanță, Julie Stamm și partenerul ei, Steven Kennedy, au demontat totul. Realitatea era cu totul alta. Cei doi s-au despărțit de foștii parteneri cu mult timp înainte să fie împreună. Kennedy se separase de soția lui la finalul lui 2019. Julie Stamm pusese capăt căsniciei cu Stephen Stamm în ianuarie 2020.

Relația lor a început abia în iunie 2020. Deci, nicio urmă de adulter. Așa că l-au dat în judecată pe Stephen Stamm pentru calomnie. Au argumentat că mailurile „erau neadevărate, defăimătoare și au cauzat daune semnificative reputației lor personale și profesionale, precum și suferință, stres și umilință serioase”.

Verdictul judecătorului: De ce „doar” 15.000 de lire?

Judecătorul Mark Harvey de la Înalta Curte a fost de acord: mailurile erau false și calomnioase. Mai ales că Stephen Stamm nici măcar nu a catadicsit să apară la proces să se apere. Verdictul a fost simplu. L-a obligat să plătească câte 7.500 de lire sterline fiecăruia dintre cei doi, la care se adaugă și costurile de judecată.

Ironia sorții? Judecătorul a refuzat să le acorde mai mulți bani. De ce? Pentru că nu a existat nicio dovadă că mailurile le-au afectat cariera. Deloc. Ambii sunt și acum manageri de succes la aceeași firmă, iar șefii chiar s-au bucurat pentru ei. Ba mai mult, cei doi s-au și logodit între timp și merg mai departe.

„Nu există nicio dovadă de daune semnificative… statutul său profesional și relația cu clienții sunt aparent neafectate”, a concluzionat judecătorul. Suma, a explicat magistratul, este o „consolație pentru suferința îndurată, pentru a repara prejudiciul adus reputației și ca o răzbunare a reputației reclamanților”.