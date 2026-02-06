Războiul influencerilor, fără sfârșit: Bostănică, atac în 3 cuvinte la Beregoi

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a reizbucnit. O postare, la prima vedere banală, a pus din nou paie pe foc. Conflictul pare fără sfârșit. În ultimele ore, internetul pur și simplu a explodat pe acest subiect.

De la ce a pornit totul? De la o săgeată considerată directă. Un nou episod în războiul declarațiilor. Spynews scrie că Andreea Bostănică a ripostat după ce Iuliana Beregoi a spus clar că nu vrea să fie asociată cu cei care îi trimit mesaje negative, o afirmație care a deranjat-o vizibil pe rivala sa.

Mesajul care a pus paie pe foc

Andreea Bostănică a folosit, desigur, social media. Acolo și-a spus punctul de vedere. Postarea a strâns mii de reacții instantaneu, iar mesajul a fost clar: nu o afectează antipatia fostei prietene. Dimpotrivă, pare că se amuză. „Trăiesc visul meu”, a scris ea. O replică ce sugerează că succesul ei e cel mai bun răspuns la orice. Chiar dacă nu a dat nume, fanii au înțeles imediat aluzia la Iuliana Beregoi, mai ales după declarațiile tăioase dintr-un podcast recent.

Surprinzător sau nu, publicul s-a împărțit imediat. S-au format două tabere.

Reacția fanilor nu a întârziat. Cine are dreptate?

Comentariile au curs valuri. Unii au sărit în apărarea Andreei, încurajând-o să meargă mai departe fără să bage în seamă criticile. Alții, însă, au taxat-o dur pentru că alimentează un conflict inutil, considerând că atacurile astea repetate nu ajută pe nimeni. „De ce atâta răutate?”, a scris cineva. Altcineva a punctat: „adevărata putere stă în a ignora”.

Iuliana Beregoi alege tăcerea. O strategie câștigătoare?

Și Iuliana Beregoi? Reacție total diferită. A ales tăcerea. Coincidență? Greu de crezut. În loc să răspundă cu aceeași monedă, cântăreața a mers pe o cale diplomatică, o strategie aplaudată de fanii ei. A distribuit un clip mai vechi. Un interviu în care explica de ce nu răspunde niciodată criticilor sau vorbelor urâte. Mesajul a fost limpede, deși indirect: ea nu intră în acest joc. Susținătorii au lăudat imediat abordarea matură, considerând tăcerea cel mai bun răspuns.

Un conflict fără sfârșit? De la prietenie la rivalitate

Ironia sorții. Cele două au fost cândva prietene. Colaborau. Se afișau peste tot. Păreau de neoprit. Acum, ruptura dintre ele e imensă. Fiecare postare e disecată, fiecare cuvânt cântărit, iar fanii stau cu ochii pe ele, așteptând următoarea mișcare în acest șah al orgoliilor online. Nimic nou. Doar un alt episod din telenovela care captivează milioane de tineri din România și Republica Moldova.