Răspândirea rapidă a unei boli greu de diagnosticat

Boala Lyme, cunoscută și sub denumirea de Borelioză, se răspândește tot mai rapid la nivel global, iar schimbările climatice par să accelereze fenomenul. Deși tratamentul cu antibiotice este eficient atunci când este administrat la timp, diagnosticul rămâne o provocare majoră pentru medici, din cauza diversității simptomelor și a limitărilor testelor disponibile.

Cum apare boala și de ce este greu de depistat

Borelioza este cauzată în principal de bacteria Borrelia burgdorferi (mai rar Borrelia mayonii) și se transmite prin mușcătura de căpușă din genul Ixodes. Aceste insecte, deși extrem de mici, sunt al doilea cel mai periculos vector de boli pentru oameni, după țânțari. Boala afectează succesiv pielea, inima, articulațiile și sistemul nervos, putând persista luni sau chiar ani. Diagnosticul este complicat: simptomele sunt nespecifice, iar testele efectuate în stadii incipiente pot fi fals negative. „La începutul bolii Lyme a existat o dezbatere amplă. Inventează pacienții totul? Sunt ipohondriaci? Asta a dus la multe dificultăți la începutul anilor 1990 cu privire la modul de tratare a acestor pacienți”, explică Brian Fallon, director al Centrului de Cercetare a Bolilor Lyme de la Universitatea Columbia. Deși boala este rareori fatală, medicii pun adesea prea mult accent pe apariția eritemului migrator – o erupție circulară, roșie, asemănătoare unei ținte – care nu apare însă în toate cazurile.

Simptome, stadii și limitele testelor actuale

Boala Lyme evoluează în trei stadii:

Stadiul I – infecție localizată, cu eritem migrator prezent în aproximativ 80% dintre cazuri.

Stadiul II – răspândirea infecției, apariția unor leziuni secundare și simptome precum febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare și articulare, oboseală accentuată, inflamația ganglionilor. În 15% dintre cazuri apar și manifestări neurologice sau hepatice.

Stadiul III – infecție cronică, cu afectări multiple (neurologice, cardiace, pulmonare, hepatice, oftalmologice).

Diagnosticul standard presupune două teste de anticorpi (Elisa și western blot), dar acestea nu detectează infecția activă și pot da rezultate fals negative în până la 25% din cazuri. Astfel, pacienți ca Richard Wilson au fost inițial diagnosticați greșit, în ciuda simptomelor evidente. „Când vine vorba de boala Lyme, se pare că ne lipsește educația la toate nivelurile în practica medicală. Gaslighting-ul este o problemă majoră”, avertizează Lambert.

Tratament, efecte post-boală și prevenție

Tratamentul constă, în general, în administrarea de antibiotice, alese în funcție de stadiul și severitatea bolii. Deși eficient în fazele timpurii, există cazuri în care simptomele persistă după terminarea terapiei – situație cunoscută ca sindrom post-tratament Lyme. Scriitoarea Sue Nelson povestește că, la câteva săptămâni după tratament, starea i s-a agravat, cu oboseală cronică și dificultăți de concentrare. Numeroase celebrități, inclusiv Justin Bieber, Bella Hadid, Shania Twain, Avril Lavigne și Justin Timberlake, au vorbit public despre experiența lor cu această boală debilitantă. Conform British Medical Journal Global Health, peste 10% din populația globală ar fi fost deja infectată, cu incidențe ridicate în Asia de Est, Europa Centrală și Europa de Vest. Prevenția rămâne esențială: evitarea zonelor cu iarbă înaltă, purtarea hainelor lungi, utilizarea repelentelor și verificarea atentă a corpului după expunerea în natură pot reduce riscul infectării.



