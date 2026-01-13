Rapperul RZA (Wu-Tang Clan) și-a transformat casa din Malibu într-un sanctuar zen

RZA, membru fondator al grupului Wu-Tang Clan, și soția sa, Talani Diggs, au colaborat cu designerul Maya Williams pentru a transforma o locuință de 1200 de metri pătrați din Malibu, California, într-un spațiu inspirat de principiile zen. Potrivit Architectural Digest, proprietatea a fost denumită „The Temple” și include elemente personalizate, precum un lift cu tematică Wu-Tang și camere cu design inspirat de pietre prețioase.

Un spațiu dedicat creativității și liniștii

Bobby și Talani Diggs au ales-o pe Maya Williams pentru a transforma casa din Malibu, după colaborări anterioare la un birou și la reședința lor principală. RZA, cunoscut și sub numele de Bobby Diggs, a precizat că „Maya este bună la a-ți transforma gândurile, ideile în realitate”. El a adăugat: „Ea înțelege aspectul și viziunea pe care o ai în cap”.

Pentru Maya Williams, proiectul a reprezentat o oportunitate de a consolida o relație creativă de lungă durată. Scopul a fost de a transforma o locuință de mari dimensiuni într-un spațiu primitor și relaxant. Williams a contrabalansat dimensiunile ample cu zone intime și colțuri ascunse, punând în valoare priveliștile spre ocean și înălțimea tavanelor. Designerul a declarat că a dorit „să creeze o casă care să echilibreze creativitatea, să-l inspire pe Bobby și să le ofere un sentiment bun de energie și pace”.

Cuplul a fost atras de energia locului. RZA a menționat că „există un vânt în Malibu care vine de pe ocean și care pur și simplu suflă creativitatea în atmosferă”. El a mai spus că procesul său de creație este mai fluent în acest loc. Colaborarea anterioară cu familia Diggs a facilitat un proces de design intuitiv. Williams a explicat că „fiecare cameră arată foarte diferit” și că „fiecare cameră are propriul ritm și propria melodie într-un fel. Este aproape ca și cum fiecare cameră ar fi propria sa melodie”.

De la salonul zen la liftul Wu-Tang

Casa a fost numită „The Temple” datorită salonului central, care stabilește tonul întregii locuințe. Williams a transpus dorința familiei Diggs pentru o atmosferă zen într-un limbaj vizual inspirat de muzică. Pereții îmbrăcați în bambus creează o senzație de calm, iar un corp de iluminat sculptural, care amintește de clapele unui pian, este suspendat deasupra covoarelor cu model inspirat de unde sonore.

Camera de înregistrări, situată lângă salonul principal, găzduiește colecția de viniluri a lui RZA și servește ca spațiu de relaxare. Liftul adiacent integrează elemente specifice Wu-Tang Clan. RZA a explicat că „încorporăm ceva de la Wu-Tang în fiecare casă” și că au căutat o modalitate de a face acest lucru și aici. Williams a creat un tapet personalizat auriu cu logo-ul grupului, transformând liftul într-un element distinctiv.

Talani Diggs a precizat că liftul este folosit rar. RZA a glumit spunând: „Da, suntem sănătoși”. Astfel, liftul a fost transformat într-un spațiu dedicat selfie-urilor, a adăugat ea.

Salonul de coafură inspirat de Talani Diggs

Salonul de coafură combină elemente de inspirație diverse. Deși cuplul a dorit subtile referințe la epoca de aur a Hollywood-ului, Williams a găsit o muză personală în Talani Diggs. Designerul a menționat că Talani a fost un model de succes în anii ’90, într-o perioadă în care femeile afro-americane nu erau la fel de vizibile în această industrie. „Este o divă a modei, așa că cu siguranță avea nevoie de un salon fabulos”, a spus Williams.

Pardoseala din marmură alb-negru, realizată la comandă, amintește de camelia Chanel, conferind spațiului eleganță. Glamourul este obținut prin texturi, nu prin culori puternice, transformând salonul într-una dintre puținele zone monocromatice ale casei. Talani Diggs a menționat că „toți cei care intră în acea cameră sunt de genul: ‘Oh, Doamne’” și că își doresc o programare.

Priveliștea oceanului, parte integrantă din design

Oceanul face parte integrantă din designul casei. Williams a optat pentru mobilier cu profil redus, pentru a nu obstrucționa priveliștea. În dormitorul principal, o paletă cromatică restrânsă reflectă tonurile mării, punând peisajul în valoare. În exterior, Williams a utilizat finisaje durabile din lemn, creând o legătură între interior și exterior și oferind zonei piscinei un aer mediteranean relaxat.

Casa integrează detalii care creează un spațiu dramatic și confortabil. Fiecare dintre cele șase camere de oaspeți este denumită după o anumită piatră prețioasă. Un bar intim și o sală de cinema completează locuința. Williams a folosit nuanțe și texturi subtile pentru a transforma casa într-un refugiu primitor. RZA a descris casa ca fiind „un resort speakeasy”, iar Talani Diggs a adăugat că oaspeții „nu vor să plece și se întorc”.