Ramona Micu, în vârstă de 27 de ani și team leader în Customer Care, este una dintre concurentele care vor participa la noul sezon Survivor România 2026, cu premiera programată pentru 9 ianuarie. Ea face parte din echipa Războinicilor și consideră această experiență drept cea mai mare aventură a vieții sale, potrivit Viva.

Obișnuită cu ritmul alert din mediul corporatist și lucrul sub presiune, Ramona își propune să demonstreze că experiența din domeniul său profesional o poate ajuta să facă față provocărilor extreme din junglă.

Cine este Ramona Micu, concurenta de la Survivor România 2026

Ramona Micu activează ca Team Leader în Customer Care într-un mediul corporatist solicitant și vine dintr-un domeniu diferit față de cel al multor participanți la show-ul de aventură. La vârsta de 27 de ani, ea a decis să își testeze limitele fizice și psihice într-un context complet diferit de viața de zi cu zi.

Concurenta din echipa Războinicilor vrea să își demonstreze adaptabilitatea și capacitatea de a lucra în echipă în condițiile dificile din Republica Dominicană. Experiența din mediul corporate, cu responsabilitățile și presiunea specifice, reprezintă pentru ea o pregătire neconvențională pentru competiția Survivor.

Declarații despre participarea la Survivor

Ramona Micu privește participarea la show-ul de supraviețuire ca pe o provocare majoră pe care o acceptă cu entuziasm și încredere. Ea s-a declarat pregătită pentru schimbarea radicală de ritm și pentru condițiile dificile din junglă.

Experiența vieții mele. Abia aștept să înfrunt tot ce-mi va apărea în cale. Încă încerc să procesez, să realizez că sunt aici și că urmează să încep cea mai mare aventură a vieții mele, a declarat Ramona Micu.

Concurenta a mai adăugat că trăiește această experiență cu tot entuziasmul și că știe că nu este întâmplător prezența sa la Survivor. Ea anticipează provocările care o așteaptă, inclusiv foamea și condițiile dificile de trai.

Noul prezentator Adi Vasile și așteptările pentru sezonul 2026

Sezonul Survivor România 2026 vine cu o schimbare majoră la nivel de prezentare, Adi Vasile preluând rolul de gazda show-ului de la Antena 1. Figura importantă din lumea sportului a făcut deja declarații despre cerințele pentru câștigarea competiției.

Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câștigi o competiție precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante, a explicat Adi Vasile. El consideră că sunt necesare rezistența mentală și psihică la cote înalte, puterea și rezistența fizică, plus calitățile de strateg.

Noul prezentator anticipează că show-ul va fi foarte intens, cu multă competiție, adrenalină și lipsuri. El crede că participanții vor fi scoși complet din zona de confort, ceea ce va demaska personalitatea fiecărui concurent.

Ce aduce nou sezonul Survivor România 2026

Telespectatorii pot aștepta din nou adrenalină, tensiune și emoții puternice în noul sezon care reunește 12 Faimoși și 12 Războinici. Aceștia pornesc într-o luptă dură, cu probe extrem de dificile, în care rezistența fizică și psihică va fi pusă la încercare zilnic.

Dincolo de confruntările spectaculoase din arena de joc, concurenții vor trebui să facă față foamei, strategiilor complexe și alianțelor neașteptate. Condițiile de trai din Republica Dominicană vor testa din nou limitele fiecărui participant.

Competiția promite să fie una dintre cele mai intense din istoria show-ului, având în vedere diversitatea concurenților și experiența variată pe care o aduc în junglă, de la mediul corporatist până la sportul de performanță.