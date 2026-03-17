Ralph Lauren mizează din nou pe sport pentru campania de primăvară, o mișcare deloc surprinzătoare pentru un brand cu o istorie bogată în sponsorizări olimpice. Noua campanie se desfășoară în trei capitole distincte, de la curse de mașini și navigație, până la polo și tenis, combinând stilul clasic cu energia competițiilor.

Un mod de a trăi

Designerul însuși a explicat filosofia din spatele acestei abordări, subliniind că legătura dintre modă și sport este una profundă. „Sportul și stilul au însemnat întotdeauna mai mult decât ceea ce porți sau cum joci,” a spus Lauren. „Sunt despre un mod de a trăi – libertate, energie, autenticitate, conexiune – care ne poate inspira pe toți să visăm la o viață mai bună.”

Materialele vizuale ale campaniei au fost realizate de fotograful David Sims, în timp ce componenta video a fost regizată de Jacob Sutton.

Trei capitole, o singură viziune

Campania se desfășoară, în trei etape. Primul capitol, denumit „A World of Speed”, este centrat pe motorsport, aducând în prim-plan dinamismul curselor de mașini. Al doilea, „By the Sea”, face trimitere la viața nautică, juxtapunând rochii din bumbac și smokinguri elegante cu ambarcațiuni rapide și peisaje marine.

Iar capitolul final, „On the Green”, celebrează sporturile clasice precum polo, golf și tenis, punând accent pe ținute mai casual, dar rafinate.

Colecția surpriză cu 6 echipe MLB

Dar surpriza sezonului este, fără îndoială, noua colecție Ralph Lauren x MLB. V-ați gândit vreodată să purtați logo-ul echipei preferate pe o jachetă de designer? Acum se poate. Colaborarea include șase echipe de baseball: Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies, Boston Red Sox, Toronto Blue Jays și, fireste, echipa de suflet a designerului, New York Yankees.

Printre piesele cheie se numără jachete din satin, hanorace din fleece și șepci de baseball în culorile echipelor, disponibile atât pentru adulți, cât și pentru copii. Iar pentru fanii Yankees (echipa preferată a lui Lauren, cum altfel?), lucrurile stau și mai bine. Aceștia vor găsi piese speciale, precum o jachetă trucker din denim, o jachetă de baseball crem cu dungi fine și o cămașă din denim, toate purtând logo-ul echipei.

Activări globale de vară

Si campania nu se oprește doar la imagini și video.

Planurile sunt mari.

Pe parcursul verii, Ralph Lauren va lansa o serie de activări la nivel global, cu evenimente programate în California, Sydney și Tokyo, ducând astfel povestea sportului și a stilului direct către publicul larg.