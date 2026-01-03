The Guardian a publicat sâmbătă un nou quiz de cultură generală cu 15 întrebări provocatoare, de la faze lunare și statui britanice la olimpici germani și personalități fictive celebre.

Testul include întrebări diverse care acoperă domenii de la literatură și științe exacte la sport și cultură pop, potrivit The Guardian.

Întrebări individuale de cultură generală

Prima parte a quiz-ului conține opt întrebări directe. Participanții sunt întrebați care britanic are cele mai multe statui ridicate în onoarea sa și ce părți din lume nu au fuse orare desemnate.

Alte întrebări se referă la un portret al lui Elisabeth Lereder care s-a vândut recent cu 236 milioane dolari și la sportul olimpic în care germanca Isabell Werth este considerată cea mai bună din toate timpurile.

O întrebare literară solicită identificarea poemului din engleza veche care comemorează o bătălie din anul 991, iar o alta vizează cea mai veche universitate din Țările de Jos.

Provocări de asocieri și conexiuni

Cea de-a doua parte a testului conține șapte întrebări de tip asocieri, unde participanții trebuie să identifice legătura comună între elemente aparent disparate.

Una dintre provocări cere să se găsească conexiunea între pulsiunile inconștiente ale lui Freud, o poezie de Kipling, o lună a lui Jupiter și clovnul Pennywise.

O altă întrebare asociază personaje fictive precum Phoebe Buffay din Friends, monstrul lui Frankenstein, Lisa Simpson și Spock din Star Trek cu Elle Woods din Legally Blonde.

Referințe geografice și culturale

Quiz-ul include și întrebări despre locuri geografice, cerând să se facă legătura între Mount Ulysses din British Columbia și munții Sangre de Cristo din New Mexico.

O provocare literară și cinematografică cere identificarea conexiunii între L Frank Baum, Gregory Maguire, Stephen Schwartz și Jon Chu, toți legați de universul Vrăjitorul din Oz.

Muzica pop este reprezentată printr-o întrebare despre hit-urile Mr Brightside, Wonderwall, All of Me și Take Me To Church.

Întrebări cu coduri și personalități istorice

Una dintre cele mai complexe întrebări folosește un sistem de coduri numerice pentru personalități istorice: PM Brown (4), industrialistul Ford (3), regele Longshanks (2) și sfântul More (1).

Quiz-ul se încheie cu o întrebare despre fotbal, cerând legătura între Idrissa Gueye de la Everton, Ricardo Fuller de la Stoke și Lee Bowyer cu Kieron Dyer de la Newcastle.

Tradiția quiz-urilor de weekend

The Guardian publică regulat astfel de teste de cunoștințe generale în weekenduri, menținând o tradiție jurnalistică britanică apreciată de cititori.

Aceste quiz-uri combină întrebări de cultură generală cu provocări de logică și asocieri, testând atât cunoștințele enciclopedice, cât și capacitatea de a face conexiuni neașteptate.

Formatele variate de întrebări, de la cele directe la provocările de asocieri, oferă participanților o experiență diversificată de testare a cunoștințelor din multiple domenii culturale și științifice.