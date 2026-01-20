Puloverul de 59 de lire care a înnebunit internetul: de unde îl poți cumpăra

O singură apariție a fost de ajuns. Prezentatoarea TV Helen Skelton a purtat un pulover și a pornit o adevărată vânătoare online. Imediat. Fanii l-au descris pe rețelele sociale într-un singur cuvânt: „superb”. Piesa a devenit virală, iar întrebarea era pe buzele tuturor: de unde e? Jurnaliștii de la Ok au găsit rapid răspunsul. Secretul? Puloverul Doreen Rose Embroidered Scalloped Knitted Jumper de la brandul Joanie. Costă doar 59 de lire sterline (cam 340 de lei), o piesă care arată scump, dar e surprinzător de accesibilă.

De ce a devenit viral puloverul de 340 de lei?

Nu e un pulover banal. Deloc. Piesa iese în evidență prin broderia delicată cu trandafiri și o margine festonată șic, o combinație perfectă între farmecul vintage și un aer modern. Materialul e moale, tricotat, perfect pentru zilele de tranziție. Detaliile florale subtile îl scot din anonimat și îl transformă într-o piesă de rezistență. Surprinzător sau nu, exact simplitatea elegantă a fost cheia. E dovada clară că nu-ți trebuie haine de mii de euro ca să arăți impecabil. O singură piesă bine aleasă poate schimba totul.

Cum a asortat Helen Skelton piesa și de ce e imposibil de copiat 100%

Helen a arătat cât de simplu e de purtat. L-a asortat cu niște pantaloni roz, croiți impecabil, demonstrând cum un pulover statement poate lega întreaga ținută. Aici intervine o mică problemă pentru cine vrea să copieze look-ul exact. Pantalonii, de la brandul Reiss, sunt acum epuizați, scrie Mirror. Vestea bună? Puloverul e extrem de versatil. Merge perfect cu blugi pentru un weekend relaxat, dar și cu o fustă maxi pentru o seară mai elegantă. Fanii sunt, pur și simplu, obsedați de el.

Nu e singura. O altă prezentatoare a golit stocurile cu o salopetă la reducere

Fenomenul nu e izolat. Helen Skelton nu e singura vedetă TV care dă tonul. Săptămâna trecută, Ranvir Singh, o altă prezentatoare, a captat atenția telespectatorilor GMB cu ținuta ei. Piesa de rezistență? O salopetă maro de la Ro and Zo, cu o croială excepțională. A fost creată să flateze silueta, având o structură clară și o talie bine marcată. E genul de ținută completă pe care o porți de dimineață la birou până seara târziu, fără niciun efort vizibil. Elegantă, dar relaxată.

O afacere neașteptată: redusă de la 149 la 74 de lire

Și aici, povestea se repetă. La fel ca puloverul Helenei, salopeta a fost la un pas de a se epuiza complet. Modelul purtat de Ranvir e aproape imposibil de găsit în stoc pe site-ul oficial. Există însă o veste bună: brandul are o versiune aproape identică pentru cine s-a îndrăgostit de stil. Dar prețul e partea cea mai interesantă. Salopeta, care costa inițial 149 de lire (peste 860 de lei), a ajuns la 74,50 lire (cam 430 de lei). O investiție deșteaptă, fără discuție.