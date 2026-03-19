Un program de granturi din Florida, menit să ajute proprietarii să-și consolideze casele împotriva uraganelor, a atras peste 122.000 de cereri, dar a reușit să plătească doar 1.700 dintre ele. Programul „My Safe Florida Home” (MSFH) oferă până la 10.000 de dolari, însă criticii spun că este complet blocat și subfinanțat, lăsând zeci de mii de oameni într-o așteptare frustrantă.

Un ajutor popular, dar insuficient

La prima vedere, programul sună excelent. Proprietarii de case pot primi granturi de până la 10.000 de dolari pentru a-și moderniza acoperișurile, ferestrele și ușile, statul contribuind cu 2 dolari pentru fiecare dolar cheltuit de proprietar. E drept că ideea a prins imediat. Jimmy Patronis, directorul financiar al statului Florida, a lăudat inițiativa, declarând: „Acest program este incredibil de popular și eficient în a ajuta locuitorii din Florida să-și consolideze casele împotriva furtunilor.”

Și a continuat: „Am auzit de la nenumărați locuitori din Florida cum acest program i-a auzit să-și protejeze cel mai mare bun al lor, casa, și i-a ajutat să economisească la asigurarea de locuință.” Programul a fost lansat cu un buget de 250 de milioane de dolari, la care s-au adăugat recent alte 100 de milioane de la Citizens Property Insurance Corp (o companie de asigurări susținută de stat). Numai că banii sunt departe de a acoperi cererea uriașă.

Cifrele care arată dezastrul

Dincolo de declarațiile optimiste, realitatea din teren este sumbră. Peste 122.000 de proprietari au aplicat pentru granturi. Dintre aceștia, doar 11.700 au fost aprobați pentru a primi finanțare. Dar stai puțin, cum vine asta? Păi, situația e și mai rea.

Doar 1.700 de granturi au fost plătite efectiv.

Aproape 18.000 de proprietari se află pe o listă de așteptare, fără nicio garanție că vor primi vreodată banii. Mark Friedlander, de la Insurance Information Institute, a descris perfect situația: „Este un program foarte bun. Este un program foarte necesar.” Apoi a adăugat tăios: „Dar, din păcate, este stricat.”

„Un bandaj pe o rană deschisă”

Criticii nu s-au ferit să taxeze dur managementul defectuos al programului. Senatorul democrat Jason Pizzo a fost printre cei mai vocali, numind inițiativa un simplu pansament. „Nu este o soluție pe termen lung,” a spus el. „Este un bandaj.”

V-ați gândit vreodată cum e să aștepți luni de zile un ajutor promis de stat, doar ca să afli că ești parte dintr-o problemă birocratică? Pizzo a subliniat exact acest aspect. „Nu poți avea 120.000 de oameni care aplică și doar 1.700 care primesc efectiv banii.”

Ce urmează pentru proprietari?

În ciuda blocajului, oficialii cer și mai mulți bani. Jimmy Patronis a solicitat încă 200 de milioane de dolari pentru program, în speranța de a debloca situația. Iar susținerea nu lipsește. Tasha Carter, Avocatul Consumatorilor de Asigurări din Florida, a declarat: „Acest program este extrem de benefic pentru consumatori. Și trebuie să ne asigurăm că este finanțat la un nivel care să răspundă nevoilor consumatorilor din Florida.” Beneficiile sunt reale, proprietarii care finalizează modernizările economisind în medie 1.000 de dolari pe an la prima de asigurare.

Numai că, pentru critici, problema nu sunt doar banii. Este vorba despre cum sunt gestionați. Senatorul Pizzo a concluzionat fără ocolișuri: „Este o problemă de management. Este o problemă de execuție.”