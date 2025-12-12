Produsele CeraVe pe care dermatologii le recomandă pentru orice tip de piele

Brandul american de îngrijire a pielii CeraVe a devenit un fenomen global datorită formulelor simple și eficiente, recomandate constant de dermatologi. Creat în 2005, CeraVe este acum cel mai recomandat brand de dermato-cosmetice din Statele Unite, potrivit datelor IQVIA din ianuarie 2025. Iată ce îl face atât de apreciat de specialiști.

De ce recomandă dermatologii CeraVe

Secretul brandului stă în formula sa distinctă, bazată pe trei ceramide lipidice identice cu cele prezente natural în piele. Ceramidele reprezintă aproximativ 50% din lipidele barierei cutanate și ajută la menținerea hidratării și protejarea pielii de agresiunile externe.

Dr. Jeremy Brauer, dermatolog certificat și fondator al Spectrum Skin and Laser din New York, explică popularitatea brandului. Au produse disponibile pentru diferite tipuri de piele, așa că este un brand pe care îl pot recomanda indiferent de pacient. CeraVe este, de asemenea, puternic susținut de știință și de colegi dermatologi, punând accent pe ingrediente și funcționalitate, nu pe tendințe sau ambalaje atractive.

Dr. Shereen Idriss, dermatolog din Manhattan, confirmă această versatilitate. În practica sa, recomandă produse CeraVe pacienților de la 10 până la 70 de ani.

Tehnologia care face diferența

Ceea ce diferențiază CeraVe de alte branduri este tehnologia brevetată MVE (MultiVesicular Emulsion). Acest sistem de livrare constă dintr-o serie de sfere concentrice multistrat care conțin ingrediente hidratante. Fiecare strat se dizolvă treptat, eliberând ingredientele pe parcursul a 24 de ore.

Toate produsele CeraVe conțin trei ceramide lipidice: ceramida 1, ceramida 3 și ceramida 6-II. Acestea lucrează sinergic pentru a hidrata pielea și a bloca umezeala în interiorul ei. În plus, formulele includ și acid hialuronic, care atrage și reține apa în piele.

Crema hidratantă, vedeta gamei

Produsul cel mai menționat de dermatologi este CeraVe Moisturizing Cream. Dr. Jaimie DeRosa, chirurg plastic facial din Boston, o descrie ca o hidratantă accesibilă cu ingrediente precum acidul hialuronic și ceramidele care ajută la hidratarea pielii și la protejarea acesteia de daunele externe prin întărirea funcției de barieră.

Dr. Shari Marchbein, dermatolog din New York, o numește favorita ei. Ca cineva care are atât acnee, cât și eczemă, apreciez că este hipoalergenică și fără parfum și conține ceramide și acid hialuronic.

Dermatologul Marianna Blyumin-Karasik din Florida folosește această cremă de peste 10 ani pentru a proteja și a întări bariera cutanată.

Gel de curățare hidratant pentru pielea uscată

Pentru curățarea zilnică, dermatologii recomandă CeraVe Hydrating Facial Cleanser. Dr. Julia Tzu, fondator și director medical la Wall Street Dermatology, explică de ce îl preferă. Îmi place acest gel de curățare pentru că este delicat cu pielea mea, dar elimină eficient murdăria și sebumul, astfel încât fața mea se simte curată.

Acest produs are consistență de loțiune și curăță fără a usca sau întinde pielea. Este acceptat de Asociația Națională pentru Eczemă din SUA și potrivit pentru pielea normală spre uscată.

Dr. Tiffany Clay, dermatolog certificat, subliniază importanța alegerii unui gel de curățare potrivit. Caut geluri de curățare fără săpun care conțin ingrediente precum acidul hialuronic și ceramidele pentru a ajuta la hidratarea pielii fără a perturba bariera cutanată.

Protecție solară cu hidratare

Pentru protecție solară, dermatologii recomandă CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion SPF 30. Dr. Lesley Loss din Rochester subliniază importanța utilizării zilnice a protecției solare pentru prevenirea îmbătrânirii premature.

Această loțiune combină hidratarea cu factorul de protecție solară, funcționând atât ca hidratant de zi, cât și ca protecție UV. Formula este fără ulei și potrivită pentru toate tipurile de piele.

Ser cu vitamina C pentru luminozitate

Pentru cei care vor să adauge antioxidanți în rutina de îngrijire, CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum este o opțiune accesibilă. Dr. Robert Finney, dermatolog din New York, îl recomandă. Serul cu vitamina C de la CeraVe este o opțiune excelentă pentru cineva cu buget limitat. Obții antioxidantul puternic vitamina C care poate ajuta la protejarea împotriva daunelor solare, a petelor întunecate și a liniilor fine.

Serul conține 10% acid L-ascorbic, forma cea mai pură de vitamină C, alături de acid hialuronic și ceramide pentru îmbunătățirea barierei cutanate.

Tratament pentru acnee

Pentru pielea predispusă la acnee, dermatologii recomandă CeraVe Acne Foaming Cream Cleanser. Dr. Monica Li, dermatolog din Vancouver, Canada, îl prescrie frecvent. Unul dintre ingredientele sale vedetă include peroxidul de benzoil, care tratează activ acneea, cuplat cu acid hialuronic și ceramide pentru a preveni uscarea pielii.

Dr. Linda C. Honet din Michigan recomandă un alt produs pentru acneea hormonală: CeraVe SA Smoothing Cleanser. Aceasta este o combinație excelentă de acid salicilic, acid glicolic, acid lactic și niacinamidă într-o bază emolientă de trei ceramide.

Context. Un brand accesibil cu formulări medicale

CeraVe a fost fondat în 2005 și aparține acum grupului L’Oréal. Brandul a pornit de la observația că multe afecțiuni cutanate precum acneea, eczema, psoriazisul și pielea uscată au un element comun: o barieră cutanată compromisă.

Portofoliul brandului cuprinde peste 90 de produse, toate formulate cu cele trei ceramide lipidice. Prețurile variază între 10 și 35 de dolari (aproximativ 45-160 de lei), considerabil mai puțin decât brandurile de lux care depășesc 50 de dolari per produs.

În iulie 2025, CeraVe a sărbătorit 20 de ani de existență cu lansarea a cinci produse noi. Dr. Kunal Malik, dermatolog certificat, a comentat cu ocazia aniversării. Multe probleme comune ale pielii provin dintr-o barieră cutanată compromisă, iar formulele CeraVe sunt concepute special având în vedere sănătatea barierei. Mă simt încrezător recomandând produsele lor pacienților mei pentru că susțin sănătatea generală a pielii, rămânând în același timp sigure, delicate și eficiente pentru toate tipurile de piele.