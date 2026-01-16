Proces câștigat de asistente împotriva unui spital NHS

Șapte asistente au câștigat un proces de hărțuire și discriminare sexuală intentat împotriva unui trust NHS. Acestea au acționat în instanță County Durham and Darlington Foundation Trust după ce unei colege transgender, Rose Henderson, i s-a permis accesul în vestiarele destinate femeilor. Henderson, născută bărbat, se identifică drept femeie, conform Dailymail.

Decizia tribunalului: demnitatea asistentelor a fost încălcată

În instanță, asistentele au susținut că trustul a ignorat o hotărâre a Curții Supreme din aprilie anul trecut. Decizia respectivă stabilea că termenii „femeie” și „sex” din Legea Egalității se referă la sexul biologic. Judecătorul James Sweeney a decis că obligarea asistentelor să împartă vestiarul cu un bărbat biologic a reprezentat un „comportament nedorit legat de sex și de schimbarea de gen”, care a avut ca efect „încălcarea demnității” reclamantelor.

Magistratul a adăugat că situația a generat un „mediu ostil, umilitor și degradant”. Concluzia tribunalului a fost că, deși Henderson nu a hărțuit personal asistentele, acestea au fost supuse hărțuirii atunci când preocupările lor au fost ignorate de angajator.

Reacția asistentelor după victorie

Bethany Hutchison din Darlington, asistenta care a condus acțiunea legală, a comentat decizia tribunalului din Newcastle: „Aceasta este o victorie a bunului-simț și pentru fiecare femeie care dorește pur și simplu să se simtă în siguranță la locul de muncă. Femeile merită acces la spații dedicate exclusiv sexului lor, fără teamă sau intimidare. A ne forța să ne dezbrăcăm în fața unui bărbat nu a fost doar degradant, ci și periculos.”

Hutchison a adăugat: „Hotărârea de astăzi transmite un mesaj clar: NHS nu poate ignora drepturile femeilor în numele ideologiei. Am luat atitudine pentru că știam că acest lucru este greșit. Nicio femeie nu ar trebui să fie forțată să aleagă între locul de muncă și siguranța ei. Această hotărâre este un punct de cotitură și vom continua să luptăm până când fiecărei femei din NHS i se va garanta demnitatea și protecția pe care le merită.”

Susținere din partea lui J.K. Rowling și mărturii din proces

Cazul, audiat la Newcastle în octombrie și noiembrie anul trecut, a primit susținere din partea autoarei J.K. Rowling. Aceasta a declarat înainte de proces: „Milioane de femei le susțin.” Rose Henderson a fost angajată în 2019 ca practician în departamentul de operații la Spitalul Memorial Darlington. Identificându-se ca femeie, Henderson a primit un vestiar într-un spațiu utilizat anterior exclusiv de personalul feminin.

În timpul procesului, asistenta Karen Danson a relatat că la finalul lunii septembrie 2023 a văzut-o pe Henderson purtând doar un halat medical în partea superioară și boxeri negri mulați, cu găuri. Danson a declarat că a întâlnit-o prima dată pe Henderson în august 2023, presupunând că este un coleg de sex masculin. „RH părea masculin, avea păr facial și nimic în înfățișarea lui RH nu sugera că RH ar fi altceva decât un bărbat”, se arată în mărturia sa. Ea a mai spus că se „aștepta ca o persoană trans să arate, să se îmbrace și, în general, să se prezinte ca o femeie”.

Incidentul din vestiar

Karen Danson a depus mărturie în octombrie despre un incident din vestiar, când Henderson ar fi întrebat-o de trei ori dacă intenționează să se schimbe. Asistenta a afirmat că incidentul i-a provocat teamă și i-a reactivat trauma unui abuz suferit în copilărie. „Am intrat în vestiar și a trebuit să trec pe lângă dulapul lui Rose Henderson pentru a ajunge la al meu, care este chiar la capătul vestiarului în formă de L. Rose Henderson și cu mine nu ne cunoșteam deloc și eram singure în vestiar. Căutam prin geantă cheile de la dulapul meu când am auzit brusc o voce masculină din spatele meu întrebând: «Nu te schimbi încă?»”, a relatat Danson.

„Am spus simplu «Nu». Am continuat să caut în geantă și mi-am găsit cheile. Am deschis dulapul și am început să caut în el crema mea. Și atunci vocea lui Rose Henderson a spus din nou: «Nu te schimbi încă?». Am spus din nou «Nu». Am continuat să caut în dulap, dar uitasem ce căutam, pentru că tot ce puteam gândi era: «De ce mă întreabă acest bărbat dacă mă schimb? Încearcă să mă provoace cu un motiv?»” Potrivit informațiilor din instanță, după ce asistentele au reclamat situația, li s-a propus un „training de amabilitate”. Reclamantele din acest caz, alături de Danson și Hutchison (36 de ani), sunt Annice Grundy (56 de ani), Lisa Lockey (52 de ani), Carly Hoy (31 de ani), Tracey Hooper (47 de ani) și Jane Peveller (51 de ani). Acțiunea lor a vizat hărțuirea sexuală, discriminarea, victimizarea și încălcarea dreptului la viață privată, conform Articolului 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.