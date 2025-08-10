Problemele cu Plasticul în Asia de Est și Sud-Est se înrăutățesc: Proiecții arată o creștere de 70% până în 2050

Un raport recent al OCDE a dezvăluit că volumul de plastic aruncat în mediul înconjurător din Asia de Est și de Sud-Est, inclusiv din China, Japonia și Coreea de Sud, ar putea crește cu aproximativ 70% până în 2050. Implicațiile acestei creșteri necontrolate a plasticului asupra ecosistemelor, biodiversității și sănătății publice sunt alarmante.

Explozia consumului de plastic din regiune a dus la o creștere semnificativă a cantității de deșeuri plastice generate, de la 10 milioane de tone în 1990 la 113 milioane de tone în 2022. Din aceste deșeuri, aproximativ 8,4 milioane de tone au ajuns deja în mediul înconjurător, având un impact drastic asupra naturii și vieții sălbatice.

Riscurile asociate consumului excesiv de plastic sunt amplificate de politici insuficiente și practici periculoase de gestionare a deșeurilor. Fără măsuri urgente, se estimează că scurgerile de plastic vor crește cu până la 68%, iar interzicerea plasticului de unică folosință sau implementarea unor taxe ar putea fi soluții cruciale pentru a evita consecințele devastatoare.

În plus, lipsa infrastructurii adecvate și obiceiurile incorecte de gestionare a deșeurilor, cum ar fi arderile la vedere sau depozitarea necontrolată, accentuează gravitatea situației, în special în zonele rurale din țările ASEAN și din China.

Proiecțiile pentru viitor sunt alarmante, cu estimări conform cărora până în 2050 ar putea ajunge în mediul înconjurător aproximativ 14,1 milioane de tone de plastic anual. Din acest total, 5,1 milioane de tone ar putea polua direct râurile, coastele și oceanele, afectând profund mediul acvatic.

În fața acestei crize iminente, sunt necesare acțiuni urgente. Implementarea unei politici agresive de reducere a consumului de plastic, creșterea ratei de reciclare și gestionarea eficientă a deșeurilor ar putea fi pași esențiali pentru a limita impactul negativ asupra mediului.

În paralel cu eforturile regionale de combatere a poluării cu plastic, negocierile pentru un tratat internațional obligatoriu privind reducerea acestui tip de poluare au fost reluate la Geneva. Cu toate acestea, diviziunile între state asupra restricțiilor legate de producție și gestionarea deșeurilor pot îngreuna parcursul către un acord global eficient în această privință.

Dacă nu se iau măsuri imediate și eficiente, regiunea Asia de Est și de Sud-Est risca să devină unul dintre principalele focare ale crizei globale de mediu. Protejarea ecosistemelor acvatice, prevenirea impactului dăunător asupra sănătății umane cauzat de microplastice și menținerea biodiversității sunt provocări majore care necesită acțiune imediată.

În concluzie, adoptarea unor politici ambițioase, interzicerea plasticului de unică folosință, introducerea taxelor, extinderea reciclării și semnarea unui tratat global eficient pot fi pașii critici spre protejarea mediului înconjurător. Fără eforturi susținute și coordonate, regiunea riscă să sufere consecințele unei crize ecologice de amploare, cu impact devastator asupra generațiilor viitoare.



Sursa: Aici