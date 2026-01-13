PRO TV a oferit clarificări după ce emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe, după 18 ani de difuzare. Decizia a generat întrebări privind colaborarea cu Cătălin Măruță, soarta echipei și programul care va ocupa intervalul orar. Postul a oferit explicații oficiale despre deciziile luate și direcția viitoare, potrivit viva.ro.

Ce se va difuza în locul emisiunii La Măruță?

Mulți telespectatori se întreabă ce se va difuza în locul emisiunii „La Măruță”. PRO TV a anunțat că va oferi o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin. Mai multe detalii vor fi oferite în curând.

Relația cu Cătălin Măruță și Andra

Anunțul retragerii emisiunii lui Cătălin Măruță a ridicat întrebări și despre Andra și continuitatea ei la PRO TV. Andra face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, show ce va avea lansarea pe 23 ianuarie, unde va fi prezentă alături de colegii săi.

În ceea ce privește relația profesională dintre PRO TV și Cătălin Măruță, oficialii postului au declarat că aceasta nu s-a schimbat în urma deciziei. „Relația cu prezentatorul Cătălin Măruță nu s-a schimbat în urma acestei decizii care a fost parte a unei strategii de business. Această etapă nu reprezintă o separare, ci vine ca parte a procesului de identificare a unor viitoare oportunități”, au transmis reprezentanții PRO TV.

Ce se întâmplă cu echipa emisiunii?

În spatele emisiunii „La Măruță” a existat o echipă amplă. Mulți se întreabă ce se va întâmpla cu membrii echipei. PRO TV a dat asigurări că explorează toate oportunitățile interne, împreună cu departamentul de Resurse Umane.

„Împreună cu colegii de la HR, explorăm în prezent toate oportunitățile interne. Scopul nostru nu este să ne despărțim de colegi, ci să vedem cum experiența și competențele lor pot fi valorificate în alte zone ale companiei. Din acest motiv, este încă prea devreme pentru a oferi un răspuns definitiv în acest moment”, au declarat oficialii PRO TV.

Declarațiile lui Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a vorbit despre finalul emisiunii sale, amintind că aceasta a debutat în octombrie 2007 și a crescut pas cu pas, cu provocări, controverse și multe lecții învățate de-a lungul timpului. Ultima ediție a emisiunii va fi difuzată pe 6 februarie.

„Emisiunea se apropie de final. Am început pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Am învățat de la voi și de la invitați câte ceva. Ne-am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani. Nu știu ce credeți voi și nici nu vreau să pară laudă. Dar nu este greu să faci o emisiune live de luni până vineri. Suntem mari și mândri dacă am reușit să vă facem să vă mândriți cu campionii noștri, să vă bucurați, poate v-am emoționat cu o poveste de viață”, a declarat Cătălin Măruță în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Măruță a subliniat importanța echipei și a telespectatorilor în succesul emisiunii. „Am reușit împreună și vă mulțumim! La 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol. Vom încheia pe 6 februarie. Am fost împreună de 9.600.000 de minute. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. În aceste zile care ne-au mai rămas vom scoate tot ce este mai bun din fiecare poveste. Vă mulțumim tuturor celor care ne priviți, care ne trimiteți mesaje, care ne sunt colegi”, a mai spus Cătălin Măruță.

Contextul deciziei PRO TV

Decizia PRO TV de a scoate din grila de programe emisiunea „La Măruță” vine într-o perioadă de schimbări în peisajul media din România. Posturile de televiziune se adaptează la noile tendințe de consum media, în care publicul preferă tot mai mult conținutul online și formatele scurte. Strategia PRO TV pare să se concentreze pe atragerea publicului feminin prin seriale și pe dezvoltarea de noi formate de divertisment.

Înlocuirea unei emisiuni de succes precum „La Măruță” reprezintă o provocare pentru PRO TV, dar și o oportunitate de a inova și de a atrage un nou public. Rămâne de văzut ce seriale vor fi difuzate în locul emisiunii și cum va evolua relația postului cu Cătălin Măruță și Andra.