Priyanka Chopra Jonas a fost una dintre aparițiile serii la petrecerea Vanity Fair Oscar Party 2026, care a avut loc duminică în Los Angeles. Actrița a ales o ținută minimalistă, dar de impact, combinând o rochie Stella McCartney cu o pereche de sandale Jimmy Choo. Evenimentul plin de vedete s-a desfășurat la Los Angeles County Museum of Art pe 15 martie.

Sandalele care au atras atenția

Pentru petrecerea de după decernarea premiilor, Chopra Jonas a purtat sandalele model Minny ale brandului Jimmy Choo. Realizate din satin strălucitor, încălțările au o baretă subțire peste degete și un set de curele fine la gleznă, creând un aspect aproape invizibil, „barely-there”. Stilul este completat de un toc stiletto înalt.

Priyanka a optat pentru o nuanță maro a sandalelor Minny, asortată perfect cu detaliile din blană ale rochiei Stella McCartney. Rochia metalizată, într-o nuanță de auriu deschis, avea o fustă asimetrică, scurtă pe o parte și lungă până la pământ pe cealaltă. E drept că modelul Minny este unul popular, fiind purtat în trecut și de vedete precum Emma Stone.

Două ținute, același brand de încălțăminte

Actrița a rămas fidelă brandului Jimmy Choo pe parcursul întregii seri. Iar pentru ceremonia Oscarurilor, aceasta a schimbat complet registrul, purtând o rochie albă Dior cu inserții de pene de-a lungul fustei și cu pete negre. Ținuta a fost completată cu o pereche de pantofi negri clasici, cu vârful ascuțit, tot de la Jimmy Choo.

Ca ambasador al mărcii Bulgari, Priyanka a debutat la Oscaruri și cu colierul Bulgari Serpenti Illusio (un detaliu care nu a trecut neobservat de fani).

Look-uri asortate cu Nick Jonas

Și ce ar fi o apariție pe covorul roșu fără un partener pe măsură, nu-i așa? Priyanka Chopra Jonas și soțul ei, Nick Jonas, au afișat ținute coordonate pe tot parcursul serii. La ceremonie, Nick a purtat un smoking negru, la două rânduri de nasturi.

Pentru petrecerea Vanity Fair, el a schimbat sacoul negru cu unul bej, tot la două rânduri de nasturi, care se potrivea perfect cu ansamblul soției sale. Pana la urma, au fost unul dintre cele mai stilate cupluri prezente la eveniment.

Detalii de la gala Oscar 2026

Petrecerea Vanity Fair a urmat celei de-a 98-a ediții anuale a Premiilor Academiei Americane de Film, care a onorat cele mai bune producții cinematografice din 2025, de la „One Battle After Another” la „Sinners”.

O seară plină de staruri.

Gala, care a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles, a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien. Premiul pentru cel mai bun film a fost câștigat de „One Battle After Another”, în timp ce premiile pentru actorie au mers la Jessie Buckley (cea mai bună actriță) și Michael B. Jordan (cel mai bun actor).