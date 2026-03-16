Priyanka Chopra Jonas a fost prima persoană care a purtat noul colier Bulgari Serpenti Illusio, o bijuterie spectaculoasă prezentată în premieră la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar. Piesa, care a necesitat 1.300 de ore de muncă, are în centru un safir de 14,01 carate și a fost asortată cu o rochie Dior albă, fără bretele.

Un șarpe ascuns și 1.300 de ore de măiestrie

Noua colecție de înaltă bijuterie a casei Bulgari, Eclectica, explorează pictura, sculptura și arhitectura. Iar colierul Serpenti Illusio se inspiră direct din arta sculpturii. V-ați întrebat vreodată ce se ascunde în spatele unei astfel de piese? Ei bine, pe lângă safirul de 14,01 carate tăiat în formă de pernă (o piatră prețioasă din Madagascar), colierul prezintă motive triunghiulare, diamante pavé, accente de smarald și onix.

Numai că detaliul care face totul special este altul. „Se numește Serpenti Illusio pentru că are un șarpe secret ascuns în structura colierului, pe care nu îl vezi până nu îl cauți cu adevărat”, a explicat Chopra Jonas. Actrița a adăugat: „Are acest safir de 14 carate, tăiat în formă de pernă, chiar în mijloc. Și are smaraldul serpentin și negru, care se asortează cu rochia mea, deoarece rochia are aceste mici accente negre.”

Sinergia perfectă Bulgari-Dior

Alegerea ținutei nu a fost deloc întâmplătoare. Rochia Dior a fost gândită pentru a completa perfect bijuteria, într-o colaborare directă între cele două case de lux. Până la urmă, detaliile fac diferența pe covorul roșu.

„Ideea rochiei a fost să fie cu adevărat clasic hollywoodiană, dar în același timp să aibă o modernitate”, a povestit actrița. „Are aceste piese geometrice în silueta rochiei, pe care le are și colierul. Așa că colierul se așează foarte frumos în decolteul în V al rochiei. Și a fost intenționat ca ambele case, Bulgari și Dior, să lucreze pentru a găsi o soluție ca ambele să funcționeze frumos împreună.”

Rezultatul? Spectaculos.

O legătură personală și o premieră la Oscar

Pentru Priyanka Chopra Jonas, parteneriatul cu Bulgari are și o semnificație personală. „Multe dintre pietrele prețioase pentru Bulgari provin din India, așa că rezonez profund cu asta, cu măiestria romană uimitoare și aceste superbe pietre prețioase indiene”, a mărturisit ea. E drept că, în calitate de ambasador al mărcii, are parte de câteva avantaje.

„Dar este uimitor pentru că pot să arunc o privire în avanpremieră, înaintea oricui altcuiva. Și am purtat niște piese cu adevărat iconice de-a lungul asocierii mele cu ei din ultimii ani.”

Seara de duminică a marcat și o premieră personală pentru actriță. „De fapt, merg cu soțul meu pentru prima dată. Am mai fost la Oscar de câteva ori, dar niciodată cu el, pentru că a fost înainte de el”, a spus ea, referindu-se la Nick Jonas. „Așa că va fi distractiv și asta.”

Pe scena de la Dolby Theatre, Priyanka Chopra Jonas a prezentat, alături de Javier Bardem, premiul pentru Cel Mai Bun Film Internațional, care a fost câștigat de producția „Sentimental Value” din Norvegia.