Prințesa Ceardașului se întoarce: 4 seri de gală la Operetă cu regizorul KERO

Un eveniment cultural de anvergură se anunță pe scena bucureșteană. Revine „Silvia (Prinţesa Ceardaşului)”, poate cea mai iubită operetă dintotdeauna. Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” o pune în scenă într-o viziune proaspătă, timp de patru seri consecutive. Un maraton, conform News.

Premiera oficială e programată pentru 26, 27, 28 şi 29 martie, în patru reprezentații de neratat. Seara de 27 martie are o încărcătură specială. De ce? Se joacă fix de Ziua Internaţională a Teatrului, ceea ce transformă totul într-o dublă sărbătoare, atât a artei, cât și a tradiției operetei din București.

În spatele cortinei: Regizorul care a adus un succes de casă în 2025

Numele de pe afiș nu e deloc întâmplător. Regia îi aparține lui Kerényi Miklós Gábor, pe care publicul îl știe drept KERO. El e omul care a semnat succesul de casă al musicalului „Romeo şi Julieta” din 2025, iar faptul că se întoarce la Operetă pentru a monta un titlu-emblemă spune totul despre viziunea și calitatea spectacolului.

Propunerea lui KERO aduce un suflu nou unei povești nemuritoare, completând repertoriul clasic al teatrului. Un element cheie va fi coregrafia. Aceasta e semnată de György Gesler și promite energie pură și eleganță.

O poveste cu peste 100 de ani de aplauze

Istoria „Prințesei ceardașului” pare un scenariu de film. A avut premiera mondială la Viena, pe 17 noiembrie 1915, la Teatrul „Johann Strauss”. Vremuri tulburi pentru Europa. Succesul? Imediat. În doar doi ani, în 1917, opereta lui Kálmán traversa oceanul și ajungea pe Broadway, redenumită „The Riviera Girl”.

La noi a ajuns în 1919. A fost jucată la Teatrul Modern sub numele „Silvia”, având-o pe legendara Virginia Demetrescu în rolul principal. Mulți o consideră cea mai bună lucrare a lui Kálmán, iar povestea a trecut dincolo de scenă, inspirând șapte ecranizări și o mulțime de înregistrări. Un secol de succes continuu. Coincidență? Puțin probabil.

Iubire, prejudecăți și sacrificiu: miza reală a poveștii

Titlul inițial al operetei a fost „Trăiască dragostea!”. Asta spune totul. La bază stă o întrebare veche, dar mereu valabilă: poate iubirea să treacă peste prejudecățile unei societăți rigide? Intriga se țese în jurul idilei dintre Silvia Varescu, vedeta cabaretului Orfeu din Budapesta, și Edwin de Lippert-Weylersheim, un ofițer și moștenitor al unei familii aristocrate din Viena.

Iubirea lor pasională se izbește direct de zidul regulilor sociale. Familia lui Edwin nici nu vrea să audă de o alianță cu o artistă de cabaret. Așa că îi aranjează o căsătorie cu contesa Stazi, o partidă „potrivită”. De aici pornește totul: o rețea de intrigi, încurcături comice și momente de un dramatism intens, acompaniate de ritmuri de vals și ceardaș.

Cine sunt artiștii care aduc la viață personajele?

Pentru aceste personaje complexe, Teatrul de Operetă a adunat o echipă de artiști talentați. Ei vor alterna în cele patru seri. Distribuția promite interpretări de ținut minte:

Silvia: Mihaela Alexa / Rodica Ştefan

Mihaela Alexa / Rodica Ştefan Edwin: Octavian Ene / George Vîrban

Octavian Ene / George Vîrban Stazi: Daniela Bucşan / Cristina Popa

Daniela Bucşan / Cristina Popa Boni: Vlad Corb / Victor Ion

Vlad Corb / Victor Ion Feri von Kerekes: Victor Bucur / Cătălin Petrescu

Victor Bucur / Cătălin Petrescu Leopold Maria: Marius Mitrofan / Anton Zidaru

Marius Mitrofan / Anton Zidaru Anhilte: Amelia Antoniu / Cristina Trandafir

Amelia Antoniu / Cristina Trandafir Miska: Daniel Găină Cojuharov / Orest Pîslariu

O echipă de artiști gata să ofere bucureștenilor, la final de martie, o experiență culturală pe care nu o vor uita prea curând.