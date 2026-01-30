Primul test pe oameni al terapiei anti-îmbătrânire începe în SUA. 12 pacienți vor fi tratați

Știința longevității tocmai a făcut un salt. Life Biosciences, un startup din Boston, a primit undă verde de la FDA pentru a testa pe oameni o tehnologie care promite să întinerească celulele. Sună a science-fiction? Poate. Dar testele încep în curând.

Compania cofondată de geneticianul David Sinclair de la Harvard va recruta aproximativ 12 pacienți cu glaucom pentru acest prim studiu clinic, potrivit informațiilor publicate de Mediafax, care citează TechnologyReview. Nu vorbim despre un elixir al tinereții. Nu încă. E un test de concept, prudent, limitat, care vrea să arate că metoda merge măcar într-un singur organ.

Cum funcționează „resetarea” celulelor

Tehnica are un nume greu de pronunțat: reprogramare celulară parțială. Ce face de fapt? Încearcă să readucă celulele adulte într-o stare mai tânără prin manipularea mecanismelor epigenetice. Acele comutatoare care decid ce gene se activează și când.

Baza științifică stă în picioare. Metoda pornește de la descoperirile premiate cu Nobel ale lui Shinya Yamanaka, care a arătat că un set de gene poate transforma celulele adulte în unele asemănătoare celor stem. Problema? Reprogramarea completă poate duce la cancer. Celulele devin prea „tinere”. Scapă de sub control.

Life Biosciences a găsit o cale de mijloc. Folosește doar trei gene din setul original, cunoscute sub acronimul OSK. Virusuri special concepute vor transporta aceste gene direct în ochiul pacienților, iar activarea lor va fi controlată printr-un mecanism ingenios.

Un comutator genetic activat de antibiotice

Aici devine interesant. Genele injectate nu funcționează non-stop. Se activează doar când pacienții iau doze mici de doxiciclină, un antibiotic comun. Oprești antibioticul, oprești și reprogramarea. Simplu. Elegant. Teoretic, sigur.

Teoretic. Acest comutator genetic nu a mai fost testat pe oameni până acum. Nimeni nu știe exact cum va reacționa organismul uman. Reacțiile imune rămân o posibilitate reală, la fel și efectele secundare neprevăzute.

Studiile pe animale au mers bine. Șoarecii orbi și-au recăpătat parțial vederea. Dar ce funcționează la rozătoare nu funcționează mereu la oameni. Drumul de la laborator la clinică? Presărat cu eșecuri.

Criticii ridică semne de întrebare

Nu toată lumea e convinsă. Unii cercetători spun că reprogramarea celulară nu demonstrează o inversare reală a îmbătrânirii. Celulele par mai tinere, da. Dar asta înseamnă că întregul organism întinerește? Greu de spus.

Reprezentanții companiei recunosc limitările. „Studiul nu reprezintă un izvor al tinereții”, au declarat aceștia. Dacă va avea succes, ar putea ajuta unii pacienți să își recapete vederea. Atât. Restul e speculație.

Miza rămâne uriașă. Dacă metoda funcționează la ochi, ar putea fi adaptată pentru alte organe. Inimă. Creier. Ficat. Fiecare succes ar deschide noi uși.

Miliarde de dolari și promisiuni îndrăznețe

Domeniul longevității a explodat în ultimii ani. Altos Labs, finanțat de Jeff Bezos, a strâns 3 miliarde de dolari. Retro Biosciences, susținut de Sam Altman, lucrează la tehnologii similare. Elon Musk a alimentat recent dezbaterea, sugerând că îmbătrânirea ar putea fi reversibilă.

Banii curg. Speranțele cresc. Rezultatele concrete? Întârzie să apară. Studiul Life Biosciences ar putea schimba asta. Sau ar putea demonstra că suntem încă departe de visul tinereții fără bătrânețe.

Deocamdată, 12 pacienți cu glaucom vor primi injecții într-un singur ochi. Vor lua pastile cu doxiciclină. Și vor aștepta. Împreună cu ei, întreaga comunitate științifică. Primul pas e făcut. Drumul rămâne lung.