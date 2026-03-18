Părinții care își duc copiii la creșă pentru prima dată se pot aștepta la un an plin de provocări medicale. Un studiu recent, realizat în colaborare de experți de la UCL, Cambridge și Cornell (o colaborare impresionantă între mai multe universități), arată că micuții vor trece, în medie, prin 15 episoade de boală în primul an de colectivitate. Vestea bună e că această expunere timpurie construiește o rezistență crucială pentru anii de școală.

Un an plin de provocari, dar normal

Cercetarea sugerează că, în această perioadă, copiii se pot aștepta la o medie de 12 afecțiuni respiratorii, cum ar fi tusea și răcelile, două episoade de diaree sau vărsături și cel puțin o boală care se manifestă cu o erupție cutanată. E drept că sună mult, dar specialiștii vin cu asigurări. Dr. Arindam Das, medic pediatru consultant, confirmă că îmbolnăvirile frecvente sunt o parte normală a dezvoltării timpurii.

„Este foarte normal, în special în primul an de creșă, ca cei mici să fie bolnavi destul de frecvent”, explică el. „Când copiii mici iau aceste infecții minore, sistemul lor imunitar învață cum să lupte împotriva infecțiilor, așa că a lua acești microbi este o parte normală a copilăriei.”

Recomandari Parkinson: O rețea cerebrală este cheia bolii, arată un studiu pe 863 de pacienți

Tuse, raceala si febra – clasicele de gradinita

Iar cele mai frecvente sunt, fireste, cele respiratorii. „Cele mai comune infecții pe care copiii le iau la creșă sunt tusea, răcelile și febra”, spune dr. Das. Majoritatea răcelilor la copiii mici se rezolvă de obicei în două săptămâni. V-ați gândit vreodată cât de importantă e igiena mâinilor? Medicul subliniază importanța ei: „O bună igienă a mâinilor este cea mai eficientă măsură pentru a preveni multe dintre aceste infecții, deoarece se răspândesc prin picături și atingere. Așadar, este foarte important să-i învățăm pe copii să se spele pe mâini și să-și acopere gura și nasul când tușesc și strănută.”

Dar febra nu e neapărat un motiv de panică. „Trebuie să privești imaginea de ansamblu. Febra este un semn sau un simptom că copilul se luptă cu un microb.” Temperaturile ridicate revin de obicei la normal în una până la patru zile și pot fi gestionate acasă.

De la conjunctivita la varicela

Pe listă urmează problemele digestive. „Vedem, si, o mulțime de probleme digestive la copiii de vârstă preșcolară”, notează medicul. El descrie și o evoluție tipică: „Pentru o problemă digestivă, cel mai comun scenariu este vărsătura, iar după câteva zile începe de obicei diareea. Aceasta este o progresie naturală, iar părinții nu ar trebui să se alarmeze.”

Recomandari Aditivii alimentari pot influența riscul de astm la copii, arată un studiu

Conjunctivita este o altă afecțiune des întâlnită. „Dacă copilul dumneavoastră are ochii înroșiți și o secreție apoasă, atunci cel mai probabil este o infecție virală”, explică dr. Das. Boala mână-gură-picior se manifestă cu febră ușoară și erupții caracteristice. „Celălalt simptom distinctiv este erupția de pe mână, picior sau gură. Nu trebuie neapărat să existe erupții în toate cele trei locuri, dar de obicei apar în cel puțin două dintre aceste zone”, adaugă specialistul.

varicela (sau vărsatul de vânt) apare tot mai des la vârste mici. „O caracteristică tipică a erupției de la varicelă este că apare în momente diferite și arată diferit – o numim ‘pleomorfă’, ceea ce înseamnă că apare în valuri”, detaliază dr. Das.

Cand tinem copilul acasa?

Hai să vedem ce spun regulile. Când trebuie să ținem copilul acasă de la creșă? Dr. Das oferă un sfat clar pentru problemele digestive. „Ghidurile standard pentru vărsături sau diaree sfătuiesc părinții să nu-și trimită copilul la școală sau la creșă până la 48 de ore după ce simptomele s-au oprit.”

Recomandari Cele 15 boli pe care le ia copilul în primul an de creșă și cum le tratezi

Regula e clară.

Medicul sugerează, si, ca micuții să rămână acasă dacă tușesc și strănută activ, nu doar pentru binele lor, ci și pentru a preveni răspândirea. La fel și în cazul febrei mari. În final, totul se rezumă la o evaluare corectă. „Înțeleg pe deplin logistica legată de ținerea copiilor acasă, așa că i-aș sfătui pe părinți să-și folosească bunul simț pentru a judeca dacă copilul este în siguranță și dacă respectă ghidurile oficiale sau cele ale școlii.”