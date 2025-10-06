Primele impresii de la prezentarea Chanel primăvara 2026 la Paris

Debutul mult așteptat al lui Matthieu Blazy la Chanel a atras atenția întregii lumi a modei. Iată cele mai importante momente de la prezentarea de la Paris Fashion Week.

Parisul a devenit centrul modei pe 6 octombrie, când Matthieu Blazy și-a prezentat pentru prima dată colecția la Chanel, după o perioadă îndelungată de muncă discretă. Colecția pentru primăvara 2026 a marcat finalul unei etape de tranziție pentru casă, care a fost coordonată de o echipă creativă internă după plecarea Virginiei Viard în 2024. Dar ce a adus Blazy, fostul director creativ de la Bottega Veneta, pe podium?

Viziunea lui Blazy pentru Chanel

Primele ținute au surprins prin simplitate și eleganță. „Prima noastră privire asupra noului Chanel! Sobru și șic , cu un omagiu adus motivului floral preferat al casei. Îmi place.”, a spus Halie LeSavage. Blazy a reinterpretat codurile clasice: hainele de lucru au căpătat o croială lejeră, iar tweed-ul a fost combinat cu tivuri din pene pentru un efect vizual aparte.

Un element neașteptat a fost muzica aleasă pentru prezentare. „Un mod atât de simplu, dar eficient, de a face colecția mai tânără. Crește ritmul și deja i-ai atras atenția Generației Z.”, a remarcat Emma Childs. Ritmul alert al muzicii a completat perfect elementele clasice, creând un echilibru între tradiție și modernitate.

Plaid-ul a fost reinterpretat modern, cu franjuri și detalii transparente. „Îmi place cum Blazy a reinterpretat carourile cu tivuri franjurate! Acest detaliu adaugă o notă ludică și un sentiment plăcut de mișcare.” – Lauren Tappan.

Florile camelia au apărut sub formă de broșe „asemănătoare unor artificii”, pe care mulți le anticipează ca viitoare trenduri. „Un candidat de frunte pentru a fi copiat în scurt timp: broșele florale asemănătoare cu artificiile presărate în întreaga colecție!” – Emma Childs.

Pantofii cap-toe clasici au revenit într-o variantă discretă, fără logo-uri vizibile. „Clasicul cap-toe Chanel rămâne! Sunt plăcut surprinsă să nu văd un CC dublu pe vârful frontal (desigur, va trebui să mă măresc mai târziu ca să fiu sigură), dar sunt total pentru designul anti-logo al lui Blazy. E mai mult pentru cei care știu, știi tu?” – Emma Childs.

Reacții la accesorii

„Această geantă florală mi se pare o metodă atât de inteligentă de a atrage atenția iubitorilor de bag charms, Labubu.” – Lauren Tappan. Modelele flap bag au fost reinventate în combinații alb-negru, iar broșele au atras atenția tuturor. „Gențile sunt o piatră de temelie a brandului Chanel și unul dintre aspectele pe care abia așteptam să-l văd reinterpretat de Blazy. Sincer, cred că a reușit perfect. Sun acum consilierul meu financiar…” – Halie LeSavage.

Celebrități pe front row la Chanel

Prezențele celebrităților au atras atenția publicului. Pedro Pascal, un invitat neașteptat, a stârnit curiozitate: „Unul dintre cele mai interesante aspecte când un nou director creativ debutează la un mare brand de modă este să vezi ce celebrități apar , pentru că vor să-l susțină, pentru că designerul are o relație cu ele (sau pur și simplu e fan), pentru că sunt numite ambasadori. O mulțime de celebrități sunt asociate cu Chanel, așa că nu e atât de surprinzător să o vezi pe Tilda Swinton și pe Margot Robbie acolo , dar ce DELICIE absolută să-l observi pe Pedro Pascal(!) printre sosiri. Istoric nu a participat la multe show-uri, și nici nu a purtat marca (care de obicei se concentrează pe prêt-à-porter feminin), așa că acesta e un moment emoționant. Și, de asemenea, ne bucurăm întotdeauna să-l vedem pe Pedro Pascal oriunde.” – Ana Colón. Tilda Swinton și Margot Robbie au ales ținute monocrome, respectând paleta tradițională Chanel. „Am prezis că show-ul Chanel va include nuanțe clasice de negru și alb, dar ar fi trebuit să știu și că invitații se vor îmbrăca în aceeași paletă de culori! Tilda Swinton a sosit la show-ul de primăvară 2026 al casei de lux franceze într-un ansamblu neutru de guler înalt și fustă. În calitate de ambasador al mărcii, actrița a venit cu o ținută menită să impresioneze. Și-a stilizat look-ul sofisticat cu un colier strălucitor din zale aurii, o poșetă matlasată de mână și o pereche de pantofi cu toc mic assortați. Să vedem câți alți participanți vor urma exemplul!” – Lauren Tappan.

Kendall Jenner a purtat un costum croit impecabil, cu un blazer scurt care i-a lăsat abdomenul la vedere. „Kendall Jenner a onorat codurile tradiționale de design ale Chanel purtând un costum cu fustă perfect croită, într-o nuanță atemporală de negru. Modelul a adus însă o notă contemporană look-ului, alegând un blazer care lasă la vedere abdomenul și avea un aer senzual. Și-a completat ținuta cu balerini cap-toe (un omagiu simbolic casei franceze) și o geantă de umăr bordo cu aspect bogat.” – Lauren Tappan. Nicole Kidman a optat pentru un look minimalist: pantaloni negri, pulover alb și cardigan negru pe umeri.

Pentru Gracie Abrams, participarea la show a însemnat o ținută clasică, pe care orice minimalist ar vrea să o copieze: „Aș renunța la orice să fiu aproape de debutul lui Matthieu Blazy la Chanel! Pentru cântăreața-compozitoare Gracie Abrams, asta înseamnă să asiste la show într-un uniform clasic pe care toți minimalștii îl vor vrea replicat în acest sezon: pantaloni simpli negri, un pulover polo alb și un cardigan negru aruncat lejer pe umeri. Pentru mine asta înseamnă să urmăresc în direct sosirile celebrităților pe Getty Images și să mă uit cu ochii mijiți la ecranul laptopului.” – Emma Childs.

Penelope Cruz a fost surprinsă într-o jachetă bomber din piele neagră matlasată și cu un coafat impecabil. „Un alt ambasador Chanel s-a prezentat la datorie: Penelope Cruz a sosit în sala de expoziții pariziană pentru a susține debutul noului director creativ al Chanel. O fotografie full-body a ținutei actriței spaniole încă nu a apărut, dar deocamdată avem o primă vedere de aproape a unei jachete bomber din piele neagră matlasată (asemănătoare, dar diferită de cea a co-participantei și ambasadoarei mărcii, Margot Robbie) și una dintre cele mai frumoase coafuri cu volum pe care le-am văzut, pe care voi încerca (și voi eșua) să o reproduc cu imitația mea de Dyson Airwrap.” – Emma Childs.

Margot Robbie a purtat o jachetă bomber și pantaloni asortați, păstrând simplitatea, dar atrăgând toate privirile. „Din fericire pentru mine, faptul că este chipul parfumului Chanel No.5 i-a asigurat lui Margot Robbie un loc la show-ul de primăvară 2026. Ea a sosit la Grand Palais Éphémère aproape cu o oră înainte de debutul lui Matthieu Blazy ca director creativ la Paris Fashion Week. Jacheta ei bomber matlasată neagră și pantalonii asortați păreau aparent simpli, însă actrița din Barbie a fost imposibil de trecut cu vederea. Unghiurile minimale , deși cinematice , nu au dezvăluit întregul ei look. Dar credeți-mă: când vor apărea prim-planurile, voi identifica totul, de la cerceii ei (presupuși) cu CC dublu până la pantofii ei Chanel by Blazy.” – Meguire Hennes.

Printre invitați s-au aflat și Julia Louis-Dreyfus și Ayo Edebiri, aducând un plus de energie prezentării.

Opiniile editorilor despre colecție

„Nu o să mint , jumătate dintre aceste ținute m-au surprins! De exemplu gențile florale și accesoriile cu pene.” – Lauren Tappan. Ana Colón a remarcat reinterpretările pline de creativitate: „La fel! E în linie cu ce am prezis: variațiuni pe tema arhivei, nu reeditări. Îmi place foarte mult această reinterpretare a codurilor. Chanel este un brand cu un limbaj vizual atât de specific, stabilit cu decenii în urmă , e interesant să-l vezi prin prisma prezentului.”

Un moment apreciat a fost combinația dintre tricou casual și fustă amplă. „AAAAH! Acesta e comentariul meu oficial. E ceva la un tricou asortat cu o fustă de bal care mă cucerește de fiecare. dată. Citez pe Lisa Barlow: Tremur. Tremur fizic.” – Ana Colón.

Halie LeSavage a observat o tendință recurentă: „Deși această ținută pare foarte Chanel, e și în ton cu un trend pe care l-am observat pe podiumurile primăverii 2026. Tricouri în carouri și fuste voluminoase au apărut și la Balenciaga și Valentino, ca să numesc doar câteva.”

Editorii au apreciat și modul în care Blazy a adus un suflu nou materialelor clasice: „Îmi place cum Blazy a reinterpretat carourile cu tivuri franjurate! Acest detaliu adaugă o notă ludică și un sentiment plăcut de mișcare.” – Lauren Tappan.

Chanel sub semnătura lui Blazy

Blazy a oferit indicii subtile despre noua direcție a casei. Imaginile promoționale apărute înainte de prezentare evocau perioada Gabrielle Chanel, iar colaborarea cu ambasadoarea Ayo Edebiri la Festivalul de Film de la Veneția a sugerat o abordare contemporană, dar cu respect față de tradiție. Emma Childs a anticipat: „Detaliile despre noul Chanel au fost foarte puține înainte de show. Dar Blazy a lăsat câteva indicii prin imagini de presă evocatoare pe site-ul designerului. Unele amintesc de Gabrielle Chanel, altele fac variațiuni pe clasice precum cămașa albă simplă. Vibe-ul pe care îl simt e unul minimal și elegant.” – Halie LeSavage.

Un lucru este cert: Chanel rămâne un reper al modei internaționale, iar sub conducerea lui Blazy, codurile vechi de un secol primesc o nouă interpretare. Rămâne de văzut cum va influența această viziune piețele de lux, însă entuziasmul de la Paris arată că brandul este pe mâini bune.