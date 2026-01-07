Prietenii și timpul: Renunț la întâlnirile banale în 2026

Te-ai săturat de întâlnirile cu prietenii care se transformă într-o simplă actualizare a vieții fiecăruia, fără o conversație reală? Ellie Muir a decis să renunțe la aceste „catch-up-uri” în 2026, optând pentru experiențe mai semnificative, după cum a relatat recent publicația Independent.

Banalitatea întâlnirilor amicale

„Rezolutiile mele de Anul Nou sunt mereu aceleași: să reduc dependența emoțională de Coca-Cola Dietetică (recordul meu personal este de trei luni), să fiu mai consecventă la sală și să mă descurc mai bine cu banii”, mărturisește Ellie Muir. Anul acesta, ea a renunțat la aceste obiective vagi și nerealiste de auto-îmbunătățire în favoarea unui scop pe care chiar îl va respecta: să spună nu întâlnirilor banale cu prietenii. Prin aceasta, nu înseamnă că nu își va mai vedea prietenii deloc. Este vorba despre respingerea unei dinamici specifice, epuizante, care a ajuns să domine calendarul ei.

Muir se referă la întâlnirile bilunare, organizate într-un bar aglomerat, cu muzică asurzitoare, unde vocile sunt ridicate pentru a bifa aceeași listă de întrebări: „Cum e la muncă?”, „Cum e mama ta?”, „Ai planuri de vacanță?”. În loc să creeze amintiri, ea strecoară o „cafea rapidă” într-o sâmbătă dimineața sau câteva platouri mici la un restaurant după muncă, înainte de a se împrăștia înapoi la responsabilitățile respective, ușor epuizată și fără să se fi îmbogățit cu ceva. Pe măsură ce a intrat somnambulic în viața de adult, Muir a observat că interacțiunile sale sociale s-au concentrat pe observarea vieților celorlalți, mai degrabă decât pe participarea efectivă la ele. Această dinamică a început să i se pară învechită și nesinceră, ca și cum ar recita replici dintr-un scenariu pre-repetat, în loc să aibă conversații împlinitoare, potrivit Independent.

Timpul, o resursă prețioasă

Autoarea recunoaște că a lăsat acest tipar să-i dicteze calendarul fără să se întrebe, din pură lene. O întâlnire de 90 de minute într-un local din apropiere necesită puțină planificare, comparativ cu organizarea atentă a unei activități de care ea și prietenul ei s-ar putea bucura împreună (bazată pe interesele comune care i-au făcut prieteni în primul rând). Nu înțelege greșit: este plăcut să împărtășești noutăți cu prietenii – toate necazurile și realizările tale. Dar de multe ori a plecat de la aceste întâlniri cu puțin mai mult decât o voce răgușită și o durere de cap de la atâta vorbit.

Pe măsură ce îmbătrânești, devii în mod natural mai protectoare cu timpul tău. Ceea ce nu înțelege Muir este de ce această protecție vine atât de des în detrimentul prieteniei, redusă la intervale înguste în agendă și tratată ca o activitate administrativă banală. Încercând să ne gestionăm viețile mai eficient, se pare că pierdem capacitatea de a aprofunda relațiile cu oamenii care ne cunosc cel mai bine, lăsând conversațiile superficiale, grăbite și ciudat de nesatisfăcătoare.

În 2026, Ellie Muir va refuza politicos invitația la o discuție de marți după muncă și va sugera o expoziție nocturnă în schimb. „Chiar este atât de simplu ca găsirea unui curs de yoga, mersul la cinematograf, plimbarea printr-o galerie sau încercarea unui hobby nou împreună”, spune ea. Nu există reguli: trebuie să fie orice, dar nu o întâlnire de tip interviu.

După doar o săptămână din această nouă filozofie, Muir constată deja că devine mai atentă la prietenii ei și la interesele lor respective. A rezervat bilete la o expoziție imersivă de proiecție de date pentru o prietenă (foarte nișată) căreia îi plac matematica și compoziția muzicală și s-a alăturat alteia la cursul ei săptămânal de yoga. Majoritatea prietenilor ei care au fost cobai pentru această nouă regulă au recunoscut că s-au simțit, de asemenea, lipsiți de inspirație de întâlnirile grăbite și de conversațiile repetitive.

Investiția în prietenii

Toate acestea s-ar putea întoarce cu ușurință împotriva ei, deoarece urmează – în câteva săptămâni – să se mute peste Atlantic, ceea ce înseamnă că oportunitățile de întâlnire vor fi mai rare. Dar de aceea este hotărâtă să facă momentele pe care le au împreună cu adevărat memorabile. Să aibă ceva distractiv de privit înapoi. Rezoluțiile de Anul Nou, la urma urmei, sunt adesea promisiuni goale. Ele sunt defectuoase pentru că ne spun că nu ne trăim viața corect. Această voce de auto-reproș ne spune că ar trebui să fim mai sănătoși, mai deștepți, mai slabi, mai productivi și să realizăm mai multe. Dar, pe măsură ce ne confruntăm cu luna ianuarie și facem promisiuni (nerealiste) cu noi înșine, o soluție ușoară este să căutăm împlinirea în ceea ce există deja. Investiția în prieteniile mele este o rezoluție pe care o pot respecta. Doar nu mă întrebați despre renunțarea la Coca-Cola Dietetică.