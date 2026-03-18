Prețurile la încălțăminte în retail au crescut cu 2,0% în ianuarie, cea mai mare valoare din ultimele șase luni și un record din 2022. Iar în fruntea scumpirilor se află încălțămintea pentru bărbați, cu un salt de 3,4%, cel mai mare din ultimele 20 de luni, în timp ce prețurile la încălțămintea pentru copii au urcat cu 1,5%, iar cele pentru femei cu 1,1%.

Inflația, o nucă prea tare

Rezerva Federală a Statelor Unite a decis recent să mențină dobânzile la un nivel între 3,5% și 3,75%, pe fondul riscurilor inflaționiste cauzate de războiul cu Iranul și de creșterea prețurilor la energie. totusi, se așteaptă o reducere a dobânzilor mai târziu în acest an, posibil în septembrie sau, mai probabil, în octombrie, potrivit lui Nigel Green, CEO-ul firmei de consultanță financiară DeVere Group.

Numai ca lucrurile nu sunt atat de simple. Green avertizează că ritmul de scădere al prețurilor nu este suficient de rapid. „Inflația nu scade suficient de repede. Ultimele date privind inflația angro arată că prețurile cresc cu 3,4% de la an la an, cel mai puternic ritm dintr-un an, iar măsurile de bază se mențin încă aproape de 4%”, a declarat acesta.

Recomandari Anne Klein premiază 5 femei de excepție la gala Women Who Do din New York

Prețul petrolului, un nou factor de risc

Escaladarea conflictului cu Iranul a dus la o creștere bruscă a prețului petrolului, care a atins aproape 110 dolari pe baril, cel mai înalt nivel din 2023. V-ați gândit cum se reflectă asta direct în buzunarul dumneavoastră? E drept că vorbim de piața americană, dar efectele se propagă rapid la nivel global.

„O creștere de aproape 50% a prețurilor la petrol în câteva săptămâni nu va rămâne izolată. Se va regăsi direct în prețurile de transport, producție și de consum”, a explicat Green.

Pe lângă asta, piața muncii din SUA a rămas stabilă, cu o rată a șomajului la un nivel „relativ scăzut” de 4,4%. „O piață a muncii stabilă elimină justificarea pentru relaxare. Permite Rezervei Federale să se concentreze direct pe inflație, iar inflația rămâne prea mare”, a concluzionat Green.

Recomandari Chef Ruthie Rogers dezvăluie secretul celor 48.000 de prăjituri vândute la Londra

Prudența consumatorilor și prognozele pe termen lung

Economiștii de la Wells Fargo consideră că majorarea prețului petrolului este inflaționistă pe termen scurt, dar subliniază că este un șoc de ofertă pe care politica monetară este „prost echipată să-l rezolve”. Ei anticipează o abordare prudentă, cu o posibilă reducere de 25 de puncte de bază abia în 2026, urmată de o alta în 2027.

Dar ce fac consumatorii, până la urmă? Un raport recent al aceleiași bănci arată că, deși cheltuielile au continuat la începutul anului, a existat o „retragere modestă în categoriile de cheltuieli pentru servicii discreționare, [care a semnalat] unele semne de prudență în rândul consumatorilor, chiar și înaintea recentului șoc al prețului petrolului”. Conflictul din Iran, se arată în raport, este probabil să „știrbească puterea de cumpărare a gospodăriilor în lunile următoare, pe fondul prețurilor mai mari la benzină”.

De ce s-au scumpit, de fapt, pantofii?

Dincolo de contextul macroeconomic, există și o explicație directă. Potrivit lui Gary Raines, economistul șef al Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA), prețurile ridicate la încălțăminte se datorează în principal costului mediu de import, cu taxe vamale incluse. Acest cost a înregistrat o creștere de două cifre de la an la an pentru a noua lună consecutivă, încă din primăvara anului trecut, când președintele american Donald Trump a anunțat politica sa de tarife reciproce pe 2 aprilie 2025.

Recomandari Patrick J. Adams despre noul serial și drama personală din spatele rolului

Cifrele confirmă această tendință.

Trendul ascendent din decembrie (când creșterea anuală a fost de doar 1,1%) până în ianuarie (cu o creștere de 2,0%), coroborat cu inflația ridicată, sugerează că prețurile la încălțăminte ar putea continua să urce și în februarie și în lunile următoare.

Retailerii rămân optimiști, dar cu rezerve

În ciuda acestor provocări, Federația Națională de Retail (NRF) estimează că vânzările cu amănuntul din 2026 vor crește cu 4,4% față de 2025, ajungând la 5,6 trilioane de dolari, conform unei prognoze dezvoltate în parteneriat cu Oxford Economics.

„Tensiunile reînnoite din Orientul Mijlociu și efectele de propagare pe piețele globale adaugă mai multă incertitudine peisajului economic”, a declarat Mark Mathews, economistul șef al NRF. „Deși mediul geopolitic și provocările continue ale politicilor comerciale necesită o atenție deosebită, rămânem optimiști că fundamentele de bază ale economiei SUA vor sprijini o stabilitate continuă în anul următor.”

Mathews a remarcat și o perspectivă de cheltuieli bifurcată între consumatorii cu venituri mari și cei cu venituri mici, gospodăriile mai înstărite fiind motorul principal al creșterii cheltuielilor. O veste bună ar putea veni în prima jumătate a anului, când cheltuielile de consum ar putea primi un impuls modest din rambursările mai mari de taxe rezultate din Legea de reducere a impozitelor pentru familiile muncitoare (Working Families Tax Cut Act).