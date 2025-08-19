Prețul unui medicament din Europa a crescut brusc cu 170%, stârnind șocul pe piața farmaceutică.

Șoc pe piața farma! Prețul unui medicament explodează în Europa cu 170%! Unul dintre cele mai populare tratamente împotriva diabetului de tip 2 și obezității, Mounjaro, se scumpește considerabil în Europa.

Gigantul american Eli Lilly a anunțat o creștere de 170% a prețului de listă în Marea Britanie, măsură ce intră în vigoare de la 1 septembrie. Decizia marchează începutul unui val de ajustări pe piața europeană, într-un context tensionat la nivel global, potrivit analizei transmise de CNBC.

În urma acestei decizii, costul lunar al injecției săptămânale Mounjaro va urca de la intervalul actual de 92–122 de lire sterline, în funcție de dozaj, la un prag cuprins între 133 și 330 de lire.

Chiar și așa, pacienții care se tratează prin sistemul public de sănătate NHS vor beneficia în continuare de acces compensat la terapie. Prin comparație, în Statele Unite prețul de listă rămâne mult mai ridicat – 1.079 dolari pe lună – înainte de aplicarea reducerilor sau a polițelor de asigurare.

Creșterea prețurilor în Europa vine pe fondul presiunilor exercitate în SUA. Președintele Donald Trump a transmis recent un avertisment celor mai mari 17 companii farmaceutice, solicitându-le să reducă tarifele medicamentelor până la nivelul celor mai accesibile piețe internaționale.

Pentru a rămâne competitive pe piața americană și a obține acces extins la programele Medicare și Medicaid, companiile acceptă aceste condiții, dar încearcă să compenseze pierderile prin scumpiri în alte regiuni.

Analiștii avertizează că strategia Eli Lilly ar putea fi urmată și de alți mari producători, în condițiile în care rivalii Novo Nordisk au început deja să reducă prețurile în SUA pentru tratamente precum Ozempic și Wegovy.

În Europa, situația se complică, având în vedere că autoritățile se confruntă cu bugete limitate și cu reglementări stricte în ceea ce privește prețurile medicamentelor. Reprezentanții farmaciilor din Marea Britanie atrag atenția că aceste majorări bruște pun presiune suplimentară pe pacienți și pe sistemul de sănătate, semnalând o creștere rapidă a comenzilor private pentru Mounjaro imediat după anunțul Eli Lilly.



Sursa: Aici