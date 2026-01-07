7 ianuarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăMONDENPremiile Oscar se mută pe YouTube din 2029. Un jurnalist vrea să...

Premiile Oscar se mută pe YouTube din 2029. Un jurnalist vrea să meargă înainte să fie prea târziu

Autor - Lavinia Ciofu
45
1 min.

Academia de Film americană a anunțat că ceremonia Premiilor Oscar se va muta de pe ABC pe YouTube începând din 2029, potrivit The Hollywood Reporter. Contractul cu platforma de streaming va fi valabil până în 2033.

Ultima șansă pentru experiența tradițională

Seth Abramovitch, jurnalist la The Hollywood Reporter, consideră că mutarea reprezintă „o capitulare în fața irelevantei crescânde a cinematografiei”. El își dorește să participe la ceremonie în următorii trei ani, înainte ca evenimentul să își piardă din prestigiul tradițional.

„Pentru aproape un secol, Premiile Oscar au stat ca o catedrală strălucitoare a prestigiului hollywoodian, vârful realizării artistice. YouTube, între timp, a revoluționat lumea cu exact abordarea opusă”, a scris jurnalistul.

Preocupări legate de noul format

Abramovitch se întreabă dacă un Oscar pe YouTube va păstra aceeași importanță culturală. „Va fi fiecare câștig precedat de o reclamă T-Mobile de 15 secunde cu Zoe Saldaña? Poate ‘și Oscarul merge la’ să fie înlocuit cu ‘și Oscarul a dat like și subscribe la’?”, ironizează el.

Jurnalistul consideră că noul format va favoriza „viralitatea în căutare de senzațional, nu pompa și pageantul”. El se teme că fragmentarea conținutului va duce la pierderea uneia dintre „cele mai comune experiențe culturale”.

Citeste si:  Dan Negru, vacanță în locuri extreme!

Viziunea Academiei pentru schimbare

Bill Kramer, CEO-ul Academiei, a declarat că mutarea va oferi Premiilor Oscar „cea mai mare audiență mondială posibilă” și va ajuta organizația să „celebreze cinematografia, să inspire noi generații de cineaști și să ofere acces la istoria filmului la o scară globală fără precedent”.

Un Oscar transmis pe YouTube ar putea aduce mai mulți spectatori decât oricând. Spre deosebire de epoca televiziunii, când conta vizionarea în timp real, acum contează vizualizările cumulative – fragmente din show, adesea urmărite mai târziu.

Impactul asupra experienței spectatorilor

„Nu va mai exista adunare. Vor fi iPhone-uri și căști în trenurile aglomerate. Vor fi notificări push. Vor fi mesaje text cu linkuri YouTube. Va fi distragere”, prevede Abramovitch.

El se întreabă dacă următorul moment iconic – similar cu săritura lui Roberto Benigni pe podium sau confuzia cu plicurile – va avea același efect cultural seismic într-o fereastră YouTube. „Sau vom ridica pur și simplu din umeri și vom aștepta remix-urile pe TikToscars?”, întreabă jurnalistul.

Articolul precedent
Katie Leung despre fama din Harry Potter: a fost copleșitoare
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Iuliana Dup de la Desafio: Drama abuzurilor sexuale și...

Iuliana Dup, concurenta din echipa Luptătorii de la noul show Desafio de la Pro TV, a dezvăluit drama care i-a marcat adolescența. Tânăra care...

Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, acuzat de dublă...

Nick Reiner, fiul regizorului american Rob Reiner, urmează să compară în fața instanței din Los Angeles pentru a răspunde acuzațiilor de crimă în primul...

Ashley Tisdale, criticată după ce a vorbit despre grupul...

Christopher French, soțul actriței Ashley Tisdale, a postat marți, un mesaj criptic pe rețelele de socializare, după ce aceasta a stârnit controverse vorbind despre...

Sora lui The Vivienne, mesaj dureros despre dependența de...

La un an de la moartea tragică a lui James Lee Williams, cunoscut sub numele de scenă The Vivienne, sora sa, Chanel Williams, transformă...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media