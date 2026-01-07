Premiile Oscar se mută pe YouTube din 2029. Un jurnalist vrea să meargă înainte să fie prea târziu

Academia de Film americană a anunțat că ceremonia Premiilor Oscar se va muta de pe ABC pe YouTube începând din 2029, potrivit The Hollywood Reporter. Contractul cu platforma de streaming va fi valabil până în 2033.

Ultima șansă pentru experiența tradițională

Seth Abramovitch, jurnalist la The Hollywood Reporter, consideră că mutarea reprezintă „o capitulare în fața irelevantei crescânde a cinematografiei”. El își dorește să participe la ceremonie în următorii trei ani, înainte ca evenimentul să își piardă din prestigiul tradițional.

„Pentru aproape un secol, Premiile Oscar au stat ca o catedrală strălucitoare a prestigiului hollywoodian, vârful realizării artistice. YouTube, între timp, a revoluționat lumea cu exact abordarea opusă”, a scris jurnalistul.

Preocupări legate de noul format

Abramovitch se întreabă dacă un Oscar pe YouTube va păstra aceeași importanță culturală. „Va fi fiecare câștig precedat de o reclamă T-Mobile de 15 secunde cu Zoe Saldaña? Poate ‘și Oscarul merge la’ să fie înlocuit cu ‘și Oscarul a dat like și subscribe la’?”, ironizează el.

Jurnalistul consideră că noul format va favoriza „viralitatea în căutare de senzațional, nu pompa și pageantul”. El se teme că fragmentarea conținutului va duce la pierderea uneia dintre „cele mai comune experiențe culturale”.

Viziunea Academiei pentru schimbare

Bill Kramer, CEO-ul Academiei, a declarat că mutarea va oferi Premiilor Oscar „cea mai mare audiență mondială posibilă” și va ajuta organizația să „celebreze cinematografia, să inspire noi generații de cineaști și să ofere acces la istoria filmului la o scară globală fără precedent”.

Un Oscar transmis pe YouTube ar putea aduce mai mulți spectatori decât oricând. Spre deosebire de epoca televiziunii, când conta vizionarea în timp real, acum contează vizualizările cumulative – fragmente din show, adesea urmărite mai târziu.

Impactul asupra experienței spectatorilor

„Nu va mai exista adunare. Vor fi iPhone-uri și căști în trenurile aglomerate. Vor fi notificări push. Vor fi mesaje text cu linkuri YouTube. Va fi distragere”, prevede Abramovitch.

El se întreabă dacă următorul moment iconic – similar cu săritura lui Roberto Benigni pe podium sau confuzia cu plicurile – va avea același efect cultural seismic într-o fereastră YouTube. „Sau vom ridica pur și simplu din umeri și vom aștepta remix-urile pe TikToscars?”, întreabă jurnalistul.