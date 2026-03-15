Premiile Gem 2026 au onorat bijutieri de top si un nou grant de 50.000 dolari

Autor - Daniela Matei
Industria bijuteriilor și-a etalat cele mai strălucitoare piese la New York, cu ocazia celei de-a 24-a ediții a Galei Premiilor Gem. Evenimentul, desfășurat la Cipriani 42nd Street, a celebrat atât talente consacrate, cât și nume emergente. Marea noutate a fost lansarea unui grant inaugural menit să sprijine tinerii designeri.

Un grant de 50.000 de dolari și designeri redefiniți

Seara a fost deschisă de Marion Fasel, președinta evenimentului, care a subliniat importanța tradiției. „Acum peste 24 de ani, un grup de lideri din industrie s-a reunit și a înființat Premiile Gem ca o platformă pentru a pune în lumină câteva domenii ale bijuteriilor fine. Este o bucurie să ducem mai departe această tradiție cu premianții și nominalizații din această seară”, a spus Fasel. Ea a adăugat: „În această seară, construim pe moștenirea Premiilor Gem și continuăm să ne extindem comunitatea cu grantul inaugural David Yurman Gem Awards.”

Iar David Yurman a vorbit despre propriile începuturi, amintind cum învăța meseria „pas cu pas, întâlnind clienți, făcând noi ajustări și văzând ce era corect”. El a recunoscut că „acei primi ani au fost provocatori. Înțeleg cât de provocatori au fost, dorindu-mi mentorat. Cred că designerii au nevoie de instrumente și sprijin mai mari pentru a crește.”

Grantul de 50.000 de dolari, însoțit de mentorat din partea echipei Yurman, i-a revenit lui Johnny Nelson. Acesta a fost scurt și la obiect: „Sunt foarte recunoscător să primesc acest mentorat și să primesc acest grant. Sunt recunoscător să am un mentor ca David Yurman care are încredere în misiunea mea.”

O prietenie neașteptată pe scenă

Unul dintre cele mai speciale momente ale serii a fost onorarea Anei Khouri, prezentată de supermodelul Linda Evangelista. Cele două s-au cunoscut la Met Gala 2024. Evangelista a avut numai cuvinte de laudă. „Am văzut cum o siluetă, o imagine sau chiar o tunsoare poate schimba modul în care lumea vede frumusețea”, a spus ea. „totusi, este foarte rar să întâlnești un artist care nu doar dansează într-un mediu, ci îi și redefinește granițele.”

Khouri este prima femeie designer independentă care primește acest premiu. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta într-o industrie dominată de case mari?

În discursul său, Ana Khouri i-a întors complimentul prezentatoarei sale: „Am admirat de mult timp modul în care întruchipezi natura transformatoare a designului, ceva ce a fost întotdeauna în centrul muncii mele.” Ea a continuat, explicându-și viziunea: „Îmi propun să creez obiecte care poartă această perioadă a artei și, totuși, trăiesc intim cu persoana care le poartă. Întotdeauna i-am admirat pe marii artiști care au estompat aceste granițe.”

Presa și inovația în retail, premiate

Premiul Gem pentru Excelență în Media i-a fost acordat lui Thomas Waller, senior fashion market editor la WWD. Acesta a menționat cu umor că a fost intern pentru una dintre celelalte nominalizate, Nicole Chapoteau de la Vanity Fair. În discursul său, Waller a mulțumit celor care îi oferă informații: „Sunt la fel de bun ca sursele mele, iar acelea sunteți voi – retailerii, designerii, directorii din această sală. Vă mulțumesc că mi-ați încredințat poveștile și cifrele voastre de venituri.”

Și, pe bune, a păstrat ce era mai bun pentru final: „Ultima persoană căreia trebuie să-i mulțumesc este mama mea.”

La categoria Inovație în Retail, premiul a mers către Jessica McCormack, un brand din Londra care și-a deschis recent primul boutique în SUA, pe Madison Avenue. Într-un video de prezentare, s-a subliniat că „în inima brandului se află măiestria, care poate fi observată direct în atelierul bijutierilor”. Un angajat a acceptat premiul în numele ei, descriind viziunea fondatoarei: „Viziunea ei continuă să ne provoace să ne gândim la ce ar putea fi o casă de bijuterii. Caldă, personală și întotdeauna puțin neașteptată.”

De la tradiții braziliene la o moștenire de 100 de ani

Silvia Furmanovich, bijutieră din Brazilia, a câștigat Premiul Gem pentru Design de Bijuterii. Discursul ei a fost o odă adusă colaborării culturale. „Fiecare piesă este rezultatul multor culturi și tradiții care se întâlnesc. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu artiști extraordinari din întreaga lume, de la maeștri din Amazon la broderii din India”, a spus ea. „Ei sunt păstrătorii acestor tradiții frumoase. Împreună, transformăm materiale, tehnici și povești în ceva nou.”

Furmanovich a încheiat cu o reflecție puternică: „Într-o lume care uneori pare plină de discordie, cred că creativitatea are un mod tăcut, dar puternic, de a aduce oamenii împreună. Pentru mine, arta a fost întotdeauna o cale de a transforma diferențele în dialog.”

Marele premiu al serii, cel pentru Întreaga Carieră, a fost acordat lui Mark și Candy Udell de la London Jewelers, o afacere de familie care va sărbători centenarul în 2026. James Haag de la Verdura, care i-a prezentat, și-a amintit prima întâlnire de acum trei decenii: „Radiau căldură și familiaritate și a fost ca dragoste la prima vedere. De-a lungul anilor, doar stând aproape de ei, am învățat totul de la ei – în primul rând, și cel mai important, să faci întotdeauna ceea ce trebuie.”

Numai că, dincolo de afacere, totul a fost despre oameni. „Nu ne-am fi putut imagina niciodată acest lucru când a început această călătorie. Nu am construit această companie gândindu-ne la recunoaștere, am construit-o gândindu-ne la oameni și relații”, a declarat Candy Udell. „Mark și cu mine mâncăm, respirăm și trăim munca noastră în fiecare zi, la fel ca și a patra generație.”

Mark Udell, CEO-ul care s-a alăturat afacerii fondate de bunicul său în 1973 (și a extins-o la 18 magazine), a adăugat: „Candy și cu mine am simțit întotdeauna un profund simț al responsabilității, ca a treia generație, de a duce mai departe moștenirea London. Unul dintre cele mai mândre momente din viața noastră a fost primirea celei de-a patra generații în afacere.” Despre tânăra generație, el a spus: „Aduc idei proaspete, energie, entuziasm și inovație, onorând în același timp principiile pe care s-a construit London Jewelers. Să-i vedem crescând în roluri de conducere cu atâta pasiune este incredibil de important pentru noi.”

