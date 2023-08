Premierele lunii august la Disney+ aduc o nouă porție de divertisment și magie, cu lansări surprinzătoare ce promit să încânte toate vârstele. De la filme pline de acțiune și comedii captivante la seriale îndrăgite și producții originale ce ne vor purta în lumi fantastice, abonatii Disney+ vor avea parte de o experiență de neuitat în acest nou val de premiere.

Zilele fierbinți continuă, fie că este vorba de vreme, fie că este vorba de plitele fierbinți de la restaurantul The Original Beef of Chicagoland, unde echipa muncește din greu încercând să redeschidă afacerea în mult așteptatul sezon 2 al serialului Ursul de la FX (The Bear) din 2 august. Nu vei rămâne rece nici la cel de-al treilea sezon al îndrăgitului serial Crime în imobil (Only Murder in the Building), cu o distribuție de staruri. Fanii aventurilor spațiale vor fi, de asemenea, încântați la Disney+ în august, deoarece se pot bucura aici de Star Wars: Ahsoka și Guardians of the Galaxy Vol. 3 de la Marvel Studios.

Iată care sunt noutățile lunii august în materie de filme și seriale pe Disney+.

CRIME ÎN IMOBIL SEZONUL 3

SERIAL ORIGINAL

8 August

Un nou episod în fiecare săptămână

Sezonul trei îi găsește pe Charles, Oliver și Mabel (interpretați de Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez) investigând o crimă în culisele unui spectacol de pe Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) este un star de acțiune de la Hollywood al cărui debut pe Broadway este întrerupt de moartea sa prematură. Ajutat de colega Loretta Durkin (Meryl Streep), trio-ul nostru se lansează în cel mai dificil caz de până acum, în timp ce regizorul Oliver încearcă cu disperare să își refacă spectacolul. Ridicați cortina!

URSUL [THE BEAR] SEZONUL 2 – din 2 August

Toate episoadele disponibile

Serialul original Ursul de la FX, aclamat de critici, este o poveste despre mâncare, familie, angajamente nebunești la serviciu, frumusețea și neajunsurile abrupte și alunecoase ale exigenței și presiunea promptitudinii. În timp ce tânărul bucătar Carmy și echipa sa se străduiesc să își transforme localul de sandvișuri ponosit într-un restaurant de fine dining, ei înșiși trec prin schimbări în viață și se confruntă cu trecutul lor pentru a se împăca cu cine vor deveni în viitor.

GARDIENII GALAXIEI VOLUMUL 3

FILM MARVEL

2 August

Disponibil doar pe Disney+

În „Gardienii Galaxiei: Volumul 3” de la Studiourile Marvel, îndrăgita trupă de neadaptați arată complet diferit de cum o știm. Peter Quill (Chris Pratt), încă tulburat de o pierdere teribilă, trebuie să-și mobilizeze echipa într-o misiune periculoasă pentru a salva universul și viața lui Rocket. Între timp, o forță imprevizibilă amenință sa-I doboare pe Gardieni.

STAR WARS: AHSOKA

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

23 August

Un nou episod în fiecare săptămână

Plasat după căderea Imperiului, Star Wars: Ahsoka o urmărește pe fostul cavaler Jedi Ahsoka Tano în timp ce investighează o amenințare emergentă la adresa unei galaxii vulnerabile.

Știai că?

Săptămâna mondială a prințeselor (21-27 august) este o sărbătoare a tuturor prințeselor mari și mici. Anul acesta, ca parte a celei de-a 100-a aniversări Disney, Disney+ va lansa pe 25 august o versiune nou restaurată a filmului Cenusăreasa din 1950.

(21-27 august) este o sărbătoare a tuturor prințeselor mari și mici. Anul acesta, ca parte a celei de-a 100-a aniversări Disney, Disney+ va lansa pe 25 august o versiune nou restaurată a filmului Cenusăreasa din 1950. Ziua Mondială a Elefantului: Din 2012, data de 12 august a fost sărbătorită drept Ziua Mondială a Elefantului. Pentru a celebra aceste animale maiestuoase, urmăriți Secretele elefanților de la National Geographic. Seria va schimba pentru totdeauna tot ceea ce credeați că știți despre elefanți.

Din 2012, data de 12 august a fost sărbătorită drept Ziua Mondială a Elefantului. Pentru a celebra aceste animale maiestuoase, urmăriți Secretele elefanților de la National Geographic. Seria va schimba pentru totdeauna tot ceea ce credeați că știți despre elefanți. Spuneți la revedere liceului East High: Serialul Liceul Muzical: Spectacolul (High School Musical: The Musical: The Series) se va încheia cu cel de-al patrulea și ultimul sezon. Acesta va avea premiera pe 9 august, dar muzica nu trebuie să se oprească aici. Fiecare film și spin-off High School Musical este disponibil pentru streaming pe Disney+. inclusiv versiunile sing-along ale clasicului original și ale continuărilor sale.

ALTE NOUTĂȚI LA DISNEY+ ÎN LUNA AUGUST

Războiul Stelelor: Aventurile tinerilor Jedi (18 noi episoade)

Disponibil din 2 august

Explorer: Pierdut în Arctica

Disponibil din 25 august

Minte zbuciumată

Disponibil din 11 august

Prieteni De Vacanță 2

Disponibil din 25 august

Puteri neobișnuite

Disponibil din 9 august

Miguel vrea să se lupte

Disponibil din 16 august