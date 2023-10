Pregatirile pentru alaptare, din sarcina

Una din cele mai comune intrebari pe care le au viitoarele mame este “Cum ma pregatesc pentru alaptat?”. Batranele inca le sfatuiesc pe nepoate sa frece sfarcul cu o carpa de canepa, pentru a se obisnui cu durerea alaptarii. Imaginea pe care ti-o faci, ca viitoare mama, despre alaptat nu e tocmai roz si deja te gandesti la biberoane, formula si sterilizator.

Femeile alapteaza de cand lumea, nu este ceva extravagant, insa cateva sfaturi sunt binevenite pentru orice gravida. Inainte, cand nu existau alternative, iar femeile se bazau mai mult pe instinct, totul decurgea de la sine.

Doar sanul

Atunci cand intocmiti planul de nastere (e mai usor sa va ganditi cum ati vrea sa decurga nasterea, sa puneti pe hartie si sa discutati cu medicul si moasa toti pasii), specificati ca nu doriti sa incercati mameloane de silicon, suzeta, apa indulcita, lapte praf, in afara de cazul in care este absolut necesar si trebuie aprobarea dumneavoastra. La fel, daca apar complicatii si e obligatoriu ca nou-nascutul sa fie hranit cu formula pana va reveniti, aceasta sa fie administrata cu seringa.

Faceti un cartonas pe care scrieti “Sunt alaptat(a), nu doresc suzeta sau lapte praf’” si puneti-l pe patutul bebelusului, imediat dupa nastere. Cu exceptia sanului, tineti departe orice de gura micutului.

Natural

Copiii nascuti natural, fara epidurala sau alt anestezic, sunt alaptati mai usor, nefiind somnorosi. Cu cat limitati interventiile in procesul nasterii, cu atat copilasul va fi mai vioi si va gasi mai usor sanul, iar prima atasare va coincide si cu prima masa.

Daca nasteti cu epidurala, bebelusul va fi mai lenes in primele ore. Mangaiati-l bland, ajutati-l sa apuce mamelonul si aveti rabdare multa.

Suport

Autoeducarea cu privire la alaptare este foarte importanta. Si la fel de important este ajutorul unui consilier in alaptare. Incercati sa ajungeti la intalnirile unui grup de suport, pentru a vedea cam care sunt problemele cu care se confrunta proaspetele mamici. Alegeti un consultant cu care rezonati si tineti aproape numarul de telefon. In cazul in care intampinati probleme in atasarea corecta la san sau pozitionare, ragade sau supt ineficient, consilierul va poate ajuta.

Necesar

Pentru alaptare nu aveti nevoie de prea multe. Bunavointa, rabdare si… sanii din dotare. Totusi, va puteti usura sarcina cu ajutorul unui minim de accesorii. Doua sutiene speciale pentru alaptat, comode si de marimea potrivita (apelati la un consultant dintr-un magazin specializat), tampoane pentru sani, lanolina pura sau o crema pentru ragade, camasi de noapte sau pijamale care sa faciliteze accesul bebelusului la sani (nu trebuie sa investiti in camasi speciale, puteti modifica ce aveti in dulap).

Ar fi bine sa aveti in frigider si o varza, cel mai bun remediu pentru sani angorjati sau inflamati. Un sistem de purtare v-ar ajuta enorm, inca din prima zi, cele mai utile fiind wrap-ul elastic si slingul cu inele. Perna de alaptat, pompa, pungi pentru stocarea laptelui nu sunt neaparat necesare, dar s-ar putea sa va fie de ajutor.

Planul

Intocmirea unui plan de nastere si discutarea tuturor itemilor cu medicul si moasa, neonatologul, eventual doula va face ca toata lumea sa stie ce va doriti, iar nasterea sa fie un moment special.

Planul de nastere este un “instrument” prin care va manifestati acordul sau dezacordul cu anumite aspecte ale nasterii in sine si asupra a ceea ce se intampla cu nou-nascutul in primele ore din viata.

Desi spitalele din Romania au afisate anunturi prin care incurajeaza “ora magica”, de multe ori trebuie sa protestati sau sa cereti cu ton mai ridicat sa va fie adus copilul imediat si pus la san, nu sa fiti lasata sa va odihniti, iar bebelusul sa primeasca lapte praf. Planul de nastere tocmai astfel de momente preintampina.

Alaptati imediat dupa nastere

Alaptati cat de curand puteti, dupa nastere. Protocoalele din spitalele romanesti cer curatarea si cantarirea, masurarea copilului, dar si alte cateva manevre ce pot fi amanate, daca nu exista probleme. Statistic, bebelusii alaptati inca din prima ora intampina deloc sau mult mai putine probleme in alaptare fata de cei care nu au parte de “ora magica”. Cereti amanarea tuturor procedurilor care nu sunt urgente din punct de vedere medical pentru a va bucura de prima masa a bebelusului dumneavoastra.

Prima noapte

Cereti ca bebelusul sa va fie lasat peste noapte. Chiar daca sunteti speriata, daca nu stiti ce veti face cand se va trezi, incercati sa va bazati pe instincte. Amintiti-va ca asistentele sunt foarte aproape, daca apar probleme, insa e important sa fiti langa bebelus. Alaptati-l ori de cate ori se trezeste, nu la 3 ore, cum e posibil sa vi se recomande. In primele zile, stomacelul are o capacitate de cativa mililitri, insa e posibil ca nou-nascutul sa vrea doar sa va simta si sa stea la sanul celei care l-a purtat in pantec timp de noua luni.

In plus, daca aveti copilul in camera, sunteti sigura ca nimeni nu ii da lapte praf.

Fara mameloane de silicon

Mameloanele de silicon pot fi utile doar daca aveti probleme cu mameloanele, daca sunt ombilicate sau plate, sau daca bebelusul are “limba legata” (tongue-tie). Daca vi se pare ca bebelusul nu poate apuca mamelonul, insistati. Schimbati pozitia, ajutati-l, sprijinind sanul si ducand sfarcul cat mai aproape de cerul gurii.

Somn

Toata lumea va va spune sa dormiti atunci cand doarme si copilul. Este, probabil, singurul sfat care trebuie pus in practica, indiferent de sursa. Si nu este doar un moft, ci o necesitate.

Desigur, in prima zi veti sta in alerta, sa nu cumva sa se trezeaca bebelusul si sa nu-l auziti. Va veti uita minute in sir la minunea careia i-ati dat viata. Endorfinele si adrenalina va vor tine de somn cam o saptamana, inainte sa va prabusiti, daca nu va odihniti suficient. Lasati treburile casnice in seama partenerului sau a rudelor (mama, sora, matusa, soacra) care se ofera sa va ajute si concentrati-va pe odihna si recuperarea dupa nastere si alaptat.

Normalitate

Alaptarea inseamna normalitate. Nu va sfiiti sa alaptati, chiar daca nu sunteti acasa, in intimitate. Alaptarea inseamna hranirea copilasului, nu vulgaritate. Poate fi mai dificil, la inceput, sa alaptati de fata cu barbatii din familie sau prietenii partenerului. Va puteti lovi de idei preconcepute sau zambete ironice. Ignorati-le!

Alaptarea e cea mai puternica legatura pe care o puteti avea cu o alta persoana. Este continuarea fireasca a sarcinii si va ofera momente unice petrecute impreuna cu bebelusul.