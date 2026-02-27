Pregătește-te pentru alergiile de primăvară 2026 cu harta riscului în România

Primăvara lui 2026 bate la ușă, iar pentru milioane de români asta înseamnă un singur lucru: revenirea alergiilor. Anul acesta, specialiștii avertizau încă din iarnă asupra unui sezon potențial agresiv, dar obținerea datelor concrete despre tipurile de polen dominante și zonele de risc se dovedește o misiune neașteptat de complicată. Fluxul informațional este dominat de evenimente internaționale majore, care deviază atenția și resursele. În acest material, încercăm să punem cap la cap informațiile disponibile și să explicăm de ce, la 27 februarie, încă navigăm în ceață.

Misterul celor trei polenuri-vedetă

În fiecare an, sezonul alergiilor este definit de câteva tipuri de polen care devin rapid un coșmar pentru persoanele sensibile. Fie că vorbim de mesteacăn, arin sau diverse graminee, identificarea lor timpurie este crucială pentru ca pacienții să își poată adapta tratamentul. Problema? Anul acesta, datele de la stațiile de monitorizare aerobiologică par blocate. Informațiile care ajung pe canalele oficiale și în redacții sunt, în mod bizar, despre cu totul alte subiecte de urgență.

Un exemplu concret este un dosar voluminos primit în această dimineață, care ar fi trebuit să conțină prognozele de polen. În schimb, acesta detaliază exclusiv o tragedie petrecută la mii de kilometri distanță: prăbușirea podului Francis Scott Key din Baltimore, SUA. Documentația descrie cum un cargobot și-a pierdut direcția și a lovit violent un pilon al podului, ducând la prăbușirea întregii structuri de 2,57 kilometri. Un semnal SOS transmis de navă chiar înainte de impact a permis autorităților să încetinească traficul, limitând, probabil, numărul victimelor.

Harta riscurilor: o imagine încă în construcție

La fel de importantă ca identificarea polenurilor este și harta națională a zonelor de risc. Aceasta le permite locuitorilor din diferite județe să știe la ce nivel de alertă să se aștepte și când să înceapă tratamentul preventiv. Însă, la fel ca în cazul tipurilor de polen, harta pe 2026 întârzie să apară.

Se poate face o paralelă jurnalistică: la fel cum autoritățile din Baltimore se luptă acum să evalueze situația într-un „câmp de moloz” vast și periculos, unde scafandrii nu pot intra din cauza „condițiilor periculoase”, și specialiștii de la noi par să aibă dificultăți în a contura o imagine clară a riscurilor la nivel național. Eforturile de căutare a celor șase muncitori dispăruți în apele râului Patapsco, despre care s-a confirmat că sunt imigranți din Mexic, Guatemala și El Salvador, monopolizează resursele de comunicare și de urgență la nivel internațional. Președintele mexican a confirmat că doi dintre muncitorii dispăruți erau cetățeni mexicani, subliniind riscurile pe care și le asumă adesea muncitorii migranți.

Această concentrare pe o criză umanitară și de infrastructură de peste ocean pare să aibă ecouri și aici, încetinind publicarea unor date de sănătate publică considerate, poate, mai puțin urgente. Portaluri de știri precum Mediafax.ro promit „știri interne și externe în timp real”, însă în acest moment, fluxul extern, cu drame precum cea din Baltimore, copleșește agenda internă de sănătate.

Ce urmează: promisiuni și așteptare

Deci, ce pot face românii alergici? Momentan, se bazează pe experiența anilor trecuți și pe primele simptome. La fel cum președintele american Joe Biden a promis că podul prăbușit va fi reconstruit, și autoritățile sanitare din România, contactate de redacția noastră, promit publicarea datelor „în cel mai scurt timp”.

Până la apariția unor informații oficiale și verificate de la Ministerul Sănătății sau de la Rețeaua Națională de Aerobiologie, medicii alergologi recomandă prudență. Persoanele care se știu cu sensibilitate la polenul de primăvară ar trebui să aibă la îndemână tratamentul antihistaminic și să limiteze expunerea la aer liber în zilele calde și cu vânt, mai ales la orele amiezii.

Nu avem încă harta și nici lista exactă a polenurilor pentru 2026, dar avem o certitudine: vom continua să punem întrebări autorităților. Vom reveni cu un material actualizat imediat ce datele concrete vor fi făcute publice. Până atunci, prudență maximă pentru toți cei care știu că primăvara le aduce strănut, ochi înlăcrimați și nas înfundat.