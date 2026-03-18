Actorii Benedict Cumberbatch și Letitia Wright sunt protagoniștii noii campanii Prada Re-Nylon 2026. Cei doi au călătorit în destinații îndepărtate, alături de National Geographic CreativeWorks, pentru a promova materialul inovator al brandului italian, care a fost introdus pentru prima dată în 2019.

Ce este, de fapt, Re-Nylon?

La prima vedere, e doar un material. Numai că lucrurile stau puțin diferit: introdus în 2019, Re-Nylon este un material textil complet circular, o alternativă regenerată la materialul virgin, produs prin procese complexe de depolimerizare și repolimerizare a plasticului colectat din gropi de gunoi, deșeuri textile și oceane. Practic, este o continuare a viziunii pe care Miuccia Prada a adus-o în lumea luxului încă din anii ’70, când a prezentat primele sale genți din nylon.

Mai mult decât modă, un angajament

Din 2023, toate produsele Re-Nylon, de la accesorii la colecții ready-to-wear, susțin Sea Beyond, proiectul Prada pentru educație și cunoașterea oceanelor, lansat în parteneriat cu Comisia Oceanografică Interguvernamentală a UNESCO (UNESCO-IOC). Mai exact, 1% din toate încasările provenite din vânzarea produselor Re-Nylon este alocat acestui proiect.

„Cu colecția Prada Re-Nylon, ne reafirmăm angajamentul de a sprijini proiectul Sea Beyond, continuând să promovăm educația despre oceane în rândul generațiilor tinere. Credem cu tărie că educația și conștientizarea sunt motoare fundamentale ale schimbării pe termen lung și că moda poate juca un rol activ și responsabil în acest proces”, a declarat Lorenzo Bertelli, șeful departamentului de responsabilitate socială corporativă al Prada Group.

Iar angajamentul merge și mai departe. „În același timp, prin colaborarea cu partenerul nostru Aquafil, componentele Re-Nylon din noua colecție pot fi reciclate din nou la sfârșitul ciclului de viață, revenind la puritatea lor originală, fără a-și pierde din calitate, spunând povestea unui proiect care păstrează integritatea și valoarea materialului original”, a adăugat Bertelli.

Cumberbatch, scufundări în Japonia

Pe lângă imaginile realizate de fotograful National Geographic Ami Vitale, campania include două filme documentare filmate în Oahu, Hawaii, și în peninsula Izu și orașul Kamakura din Japonia. Primul documentar, lansat deja, îl are în prim-plan pe actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru roluri precum Sherlock Holmes sau Doctor Strange.

E drept că nu e prima oară când apare într-o astfel de campanie, fiind la a treia colaborare consecutivă pentru Prada Re-Nylon, după edițiile din 2024 și 2025. În film, actorul se alătură fotoreporterului și ambasadorului Sea Beyond, Elisabetta Zavoli, pentru a explora coasta peninsulei Izu, o zonă plină de viață marină la doar două ore de Tokyo.

„Întotdeauna mi-am găsit liniștea în natură, iar pentru mine scufundările sunt un tip special de imersiune”, spune Cumberbatch în documentar, înainte de a face scufundări și a întâlni, printre altele, o broască țestoasă de mare. Documentarul îl prezintă și pe Sakana-kun, un renumit ihtiolog și artist japonez care a lansat proiectul Sakana-kun Exploration Team (o inițiativă susținută de Sea Beyond) pentru a înscrie elevi în ateliere și sesiuni educative, inclusiv activități de curățare a plajelor.

Urmează Letitia Wright din Hawaii

Dar campania nu se oprește aici. A doua parte a documentarului, filmată în Oahu, Hawaii, o va avea ca protagonistă pe actrița Letitia Wright, ambasadoare Prada. Lansarea acestuia este programată pentru 27 martie.

V-ați fi gândit vreodată că o geantă din nylon poate finanța educația despre oceane?

Dincolo de campania punctuală, angajamentul Prada Group pare solid. Anul trecut, grupul a creat Fondul Fiduciar Multi-Partener pentru Conectarea Oamenilor și Oceanului, în colaborare cu UNESCO, o inițiativă unică menită să extindă activitățile proiectului Sea Beyond. Prada Group a promis o contribuție inițială de 2 milioane de euro pentru acest fond, care va fi deschis și altor parteneri financiari.