Redacția Lyla.ro a intrat în posesia documentației pentru un articol despre Gina Giannangelo, o figură prezentată într-un material al Colorado Mesa University (CMU). Numai că, în loc de o poveste de viață sau realizări profesionale, am primit un document neașteptat. Acesta era un text stufos despre cookie-uri și date personale, un fel de barieră digitală ridicată de Google.

Un document, două realități

La prima vedere, documentul promitea mult, purtând titlul „CMU Century Feature: Gina Giannangelo – Colorado Mesa University”. Realitatea din spatele titlului era însă cu totul alta. În loc de informații despre Gina, textul detalia politica de confidențialitate a Google, începând direct cu scopul colectării datelor. Practic, accesul la informație era condiționat de acceptarea unor termeni.

Documentul explică limpede motivul. Google afirmă că „Folosim cookie-uri și date pentru a livra și menține serviciile Google”. Pe lângă asta, scopurile declarate includ și „Urmărirea întreruperilor și protecția împotriva spamului, fraudei și abuzului”, dar și „Măsurarea angajamentului audienței și a statisticilor site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. o întreagă infrastructură tehnică se interpunea între noi și povestea pe care voiam să o spunem.

„Acceptă tot” sau „Refuză tot”

În fața cititorului sunt puse două opțiuni clare, fiecare cu propriile consecințe. Dacă alegi „Acceptă tot”, Google anunță că va folosi cookie-uri și date suplimentare pentru a „Dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Mai mult, vor fi folosite pentru a „Livra și măsura eficacitatea anunțurilor” și pentru a „Afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”. Ba chiar și pentru a „Afișa anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”.

În schimb, dacă optezi pentru „Refuză tot”, lucrurile stau puțin diferit. Gigantul tech precizează că „nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. Asta nu înseamnă o experiență complet neutră. Conținutul nepersonalizat, se arată în document, este influențat de „lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. Anunțurile nepersonalizate sunt și ele afectate de conținutul vizualizat și de locația generală.

Datele tale, moneda de schimb

Dincolo de cifre și butoane, miza reală este profilul digital al utilizatorului. Documentul menționează că „Conținutul și anunțurile personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Practic, fiecare căutare, fiecare click devine parte dintr-un istoric folosit pentru a contura o experiență online croită special pentru tine. Sau, mai degrabă, pentru profilul tău de consumator.

Și totuși, ce se întâmplă dacă vrei mai mult control? Documentația oferă o a treia cale, mai puțin evidentă. Utilizatorii sunt informați că pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea „informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”. O portiță pentru cei care vor să sape mai adânc în hățișul setărilor.

Povestea nerostită a Ginei

Și astfel, povestea Ginei Giannangelo de la Colorado Mesa University rămâne, pentru noi, un mister. Un nume pe un titlu, ascuns în spatele unui zid de termeni și condiții despre confidențialitate. Într-o ironie a erei digitale, informația este la un click distanță, dar nu de puține ori acel click vine cu un preț, plătit în date personale. O barieră pe care, de data aceasta, nu am putut-o trece pentru a aduce cititorilor Lyla.ro povestea promisă.

Pentru cei care se confruntă cu astfel de situații și doresc să preia controlul, documentul oferă o singură resursă constantă, un fel de far în ceața digitală. Google amintește utilizatorilor că „Puteți vizita și g.co/privacytools în orice moment”. Până atunci, povestea Ginei așteaptă să fie descoperită, dincolo de cookie-uri și algoritmi.