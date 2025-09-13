Pot câinii să sufere de ADHD? Un test inovator oferă clarificări

Ce este ADHD la câini și cum a fost studiat O echipă de la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria a dezvoltat un sistem pentru evaluarea simptomelor de ADHD la câini. Testul identifică animalele cu risc dacă prezintă dificultăți de concentrare, agitație, acțiuni impulsive sau pierderea capacității de a finaliza sarcini. În cadrul studiului au fost analizați aproape 1.900 de câini, dintre care doar 79 au îndeplinit toate criteriile. „Această rată este surprinzător de asemănătoare cu cea raportată la adulții cu ADHD”, a declarat dr. Márta Gácsi, cercetătoare implicată în proiect. Simptome principale: lipsa concentrării, hiperactivitate, impulsivitate

20% dintre câini prezintă în mod natural comportamente asociate ADHD

Testul nu poate înlocui diagnosticul veterinar oficial

Rase predispuse și factori de risc Potrivit American Kennel Club, anumite rase au nevoie de mai multă activitate fizică. Ciobăneștii germani, Border Collie și unele rase de terrier sunt mai predispuse la agitație dacă nu sunt suficient stimulate. Alți factori importanți sunt vârsta, sexul și timpul petrecut singur. „Câinii care participă la mai puține activități sau stau izolați prezintă un risc crescut", subliniază cercetătorii. Exercițiul fizic regulat și antrenamentul comportamental pot ajuta la reducerea simptomelor. Rolul mediului în comportamentul câinilor La oameni, ADHD poate fi influențat de genetică, mediu sau traume. În cazul câinilor, mediul joacă un rol esențial. Lipsa interacțiunii cu oamenii și rutina zilnică redusă pot accentua simptomele de hiperactivitate sau neatenție.

Impactul ADHD asupra vieții câinilor Diagnosticul oficial necesită mai multe surse de informare: chestionare pentru stăpâni, teste comportamentale și consultări cu specialiști. „Simptomele nu sunt suficiente. Trebuie să observăm dacă acestea afectează viața de zi cu zi”, a explicat dr. Nóra Bunford, psiholog clinician. Studiul realizat de cercetătorii maghiari sugerează că testul ar putea ajuta la orientarea tratamentului. Totuși, unele simptome pot fi dificil de observat pentru stăpâni. De exemplu, un câine care nu răspunde la comenzi ar putea fi perceput ca fiind încăpățânat, fără ca proprietarul să suspecteze o problemă de atenție. Soluții posibile: antrenament specializat, terapie comportamentală

Nu există încă medicamente aprobate pentru ADHD la câini

Ce urmează în cercetare și ce pot face stăpânii Echipa de cercetare lucrează la dezvoltarea unui test mai precis. „Diagnosticul final trebuie să fie bazat pe mai multe metode", a subliniat Gácsi. Momentan nu este clar când va fi disponibil publicului larg. O întrebare importantă rămâne: cum influențează ADHD relația dintre câine și stăpân? Cercetătorii intenționează să realizeze studii pe termen lung pentru a analiza impactul social al acestei tulburări asupra animalelor de companie și a familiilor lor. Până atunci, medicii veterinari recomandă monitorizarea atentă a comportamentului câinilor și consultarea specialiștilor la primele semne de îngrijorare. Pentru mulți câini, o plimbare suplimentară sau o jucărie interactivă pot face o diferență semnificativă în gestionarea simptomelor.

