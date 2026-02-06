Pot afecta temperaturile extreme bujia de motocoasă? Cum depozităm corect utilajul pe timp de iarnă

Motocoasa este un utilaj esențial pentru întreținerea grădinilor, livezilor și terenurilor agricole, fiind apreciată pentru eficiența și versatilitatea sa. Totuși, ca orice echipament cu motor termic, motocoasa necesită o întreținere corespunzătoare, mai ales atunci când este expusă la temperaturi extreme sau când nu este utilizată o perioadă mai lungă de timp, cum se întâmplă iarna. Unul dintre componentele sensibile în aceste condiții este bujia, piesă-cheie în procesul de aprindere a amestecului carburant.

Bujia are rolul de a produce scânteia necesară pentru aprinderea amestecului de aer și combustibil din cilindrul motorului. Funcționarea corectă a bujiei de motocoasă influențează pornirea motorului, stabilitatea acestuia și consumul de carburant. O bujie motocoasă defectă sau deteriorată poate duce la pornire dificilă, funcționare neregulată sau chiar la imposibilitatea utilizării motocoasei.

Pot temperaturile extreme afecta o bujie de motocoasă?

Da, temperaturile extreme, atât cele foarte ridicate, cât și cele foarte scăzute, pot afecta bujia motocoasei.

În sezonul cald, temperaturile ridicate pot duce la supraîncălzirea motorului, mai ales dacă utilajul este folosit intensiv sau dacă sistemul de răcire este murdar. Supraîncălzirea poate cauza depuneri excesive pe electrodul bujiei, arderea incorectă a amestecului sau chiar deteriorarea izolatorului ceramic. În timp, aceste probleme reduc eficiența scânteii și duc la uzura prematură a bujiei.

Pe de altă parte, temperaturile foarte scăzute, specifice iernii, pot afecta bujia în mod indirect. Umiditatea ridicată, condensul și diferențele mari de temperatură pot favoriza oxidarea contactelor metalice sau apariția depunerilor. De asemenea, dacă motocoasa este depozitată cu carburant în rezervor, vaporii de combustibil pot contribui la formarea unor reziduuri care afectează bujia și camera de ardere.

Alte efecte ale frigului asupra motocoasei

Pe lângă bujie, temperaturile scăzute afectează și alte componente: carburatorul, furtunurile de combustibil și garniturile pot deveni rigide sau fragile. Uleiul își poate modifica vâscozitatea, iar pornirea motorului devine mai dificilă. Toate aceste aspecte influențează indirect și starea bujiei, deoarece motorul nu mai funcționează în parametri optimi.

Cum depozităm corect motocoasa pe timp de iarnă?

Pentru a preveni deteriorarea bujiei și a întregului utilaj, depozitarea corectă pe timp de iarnă este esențială. Iată câțiva pași importanți:

Curățarea completă a utilajului Înainte de depozitare, motocoasa trebuie curățată de resturi de iarbă, murdărie și ulei. Acestea pot reține umezeala și pot favoriza coroziunea. Golirea rezervorului de combustibil Este recomandat să goliți rezervorul sau să porniți motorul până consumă complet carburantul. Benzina veche își pierde proprietățile și poate produce depuneri care afectează bujia și carburatorul. Demontarea și verificarea bujiei de motocoasă Scoateți bujia și verificați starea ei. Dacă prezintă depuneri sau uzură, curățați-o sau înlocuiți-o. Este indicat să ungeți ușor cilindrul cu câteva picături de ulei înainte de remontare sau să depozitați bujia separat, într-un loc uscat. Depozitarea într-un spațiu uscat și ferit de îngheț Motocoasa trebuie păstrată într-un garaj, magazie sau spațiu închis, unde temperatura este relativ constantă și nu există umiditate excesivă. Protejarea utilajului Acoperiți motocoasa cu o husă sau o folie care permite aerisirea, pentru a preveni acumularea de condens.

Concluzie

Oriced bujie a motocoasei poate fi afectată de temperaturile extreme, în special dacă utilajul nu este întreținut și depozitat corespunzător. Atât căldura excesivă, cât și frigul intens pot contribui la uzura acestei componente esențiale. Printr-o depozitare corectă pe timp de iarnă și prin verificări periodice, puteți prelungi durata de viață a bujiei și asigura o pornire ușoară și o funcționare eficientă a motocoasei în sezonul următor. Întreținerea preventivă nu doar că economisește bani, ci și timp și efort pe termen lung.