Postul Ramadan se încheie în martie 2026 cu festivități în comunitățile musulmane din țară

Post mai scurt pentru musulmanii din România în 2026. Luna sfântă a Ramadanului, care a început pe 18 februarie, se desfășoară în plină iarnă calendaristică, scurtând perioada zilnică de abstinență la aproximativ 12-13 ore. Miza este însă la fel de mare: purificarea spirituală și apropierea de Dumnezeu. Acum, toți ochii sunt ațintiți spre finalul lunii, care aduce una dintre cele mai mari sărbători din calendarul islamic: Eid al-Fitr, cunoscută în comunitățile locale și sub numele de Ramazan Bairamul. Iată calendarul complet, ce presupune postul și care sunt tradițiile care marchează încheierea lui.

Calendarul Ramadanului 2026: Când se termină postul

Anul acesta, prima zi de Ramadan a fost anunțată oficial pentru miercuri, 18 februarie 2026, după observarea semilunii noi în Arabia Saudită. Luna Ramadan durează fie 29, fie 30 de zile, în funcție de ciclul lunar. Decizia finală privind încheierea postului se ia tot pe baza observării directe a lunii.

Asta înseamnă că ultima zi de post va fi fie miercuri, 18 martie, fie joi, 19 martie. Așa că marea sărbătoare Eid al-Fitr va începe cel mai probabil joi, 19 martie 2026, sau vineri, 20 martie. Comunitățile musulmane din întreaga lume, inclusiv cele din România, așteaptă anunțul oficial care confirmă observarea lunii pentru a începe festivitățile.

De ce se mută data Ramadanului în fiecare an

Spre deosebire de calendarul gregorian, bazat pe mișcarea Pământului în jurul Soarelui, calendarul islamic este unul lunar (Hijri). Un an lunar este cu aproximativ 11 zile mai scurt decât un an solar. Din acest motiv, Ramadanul începe cu 10-12 zile mai devreme în fiecare an, parcurgând treptat toate anotimpurile.

Această decalare are un impact direct asupra orelor de post. În 2026, fiind iarnă în emisfera nordică, musulmanii din România și restul Europei au parte de unele dintre cele mai scurte perioade de post. Situația se va repeta, cu zile de post din ce în ce mai scurte, până în 2031, când Ramadanul va coincide cu solstițiul de iarnă. La polul opus, în țări precum Chile sau Noua Zeelandă, postul durează acum 14-15 ore. O curiozitate a acestui sistem este că, în anul 2030, Ramadanul va fi celebrat de două ori: o dată la începutul anului, pe 5 ianuarie, și a doua oară la final, pe 26 decembrie.

Ce înseamnă postul: mai mult decât abstinență

Ramadanul este considerată cea mai sfântă lună din Islam, deoarece se crede că în această perioadă i-au fost revelate profetului Muhammad primele versete din Coran, acum mai bine de 1.400 de ani. Postul, unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului, este o practică menită să aducă credincioșii mai aproape de Dumnezeu și să le amintească de suferința celor mai puțin norocoși.

Abstinența nu se referă doar la mâncare și băutură. De la răsărit până la apus, credincioșii se abțin și de la fumat sau relații intime. Scopul final este atingerea unui nivel superior de conștiință a divinității, un concept cunoscut în arabă sub numele de „taqwa”. Este o perioadă de bucurie, de reflecție, de rugăciuni suplimentare, de petrecere a timpului cu familia și, mai ales, de caritate. Comunitatea musulmană din România, ale cărei activități religioase sunt reprezentate de Muftiatul Cultului Musulman din România, se alătură acestor practici spirituale.

Eid al-Fitr sau Ramazan Bairamul: Sărbătoarea bucuriei

După o lună de sacrificiu și disciplină, urmează celebrarea. Eid al-Fitr, care se traduce din arabă prin „festivalul încheierii postului”, este o sărbătoare plină de veselie. În România, este cunoscută și sub denumirea de Ramazan Bairamul. Festivitățile încep cu o rugăciune specială în dimineața primei zile, urmată de vizite la familie și prieteni, mese festive și cadouri pentru copii.

Dacă în timpul lunii sfinte urările cele mai comune sunt „Ramadan Mubarak” (Un Ramadan binecuvântat) sau „Ramadan Kareem” (Un Ramadan generos), odată cu încheierea postului, salutul se schimbă. Oricine dorește să transmită un gând bun unui prieten, coleg sau vecin de confesiune musulmană o poate face simplu, spunând „Eid Mubarak”. Este o formulă universală care înseamnă „Sărbătoare binecuvântată” și care marchează triumful spiritual și bucuria comuniunii.