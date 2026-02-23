Postul Paștelui 2026: în ce zile poți mânca pește. Calendarul complet cu dezlegări

A început cel mai lung și aspru post din an. Calendarul complet

Luni, 23 februarie 2026, a început Postul Mare, cea mai lungă și riguroasă perioadă de pregătire spirituală pentru credincioșii ortodocși. Timp de 48 de zile, până în Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, aceștia sunt chemați la o perioadă de abstinență, rugăciune și reflecție, care culminează cu celebrarea Învierii Domnului, pe 12 aprilie. Întrebarea de pe buzele tuturor, an de an, este legată de zilele de „dezlegare”, acele excepții în care rânduielile bisericești permit consumul anumitor alimente. Anul acesta, veștile sunt clare: postul este mai strict, cu doar două zile în care se poate mânca pește.

Perioada de postire a început imediat după Duminica Lăsatului Sec de Brânză, care a încheiat așa-numita „Săptămână Albă”. Aceasta a funcționat ca o treaptă de pregătire, în care credincioșii au putut consuma lactate, ouă și brânzeturi, renunțând deja la carne. Postul Paștelui se va încheia oficial în noaptea de 11 spre 12 aprilie, odată cu slujba de Înviere, care marchează cea mai mare sărbătoare a creștinătății.

Pentru a oferi un context mai larg, credincioșii catolici vor intra în perioada similară a postului puțin mai târziu, între 2 martie și 4 aprilie 2026. Această diferență de calendar subliniază diversitatea tradițiilor creștine, deși scopul final al pregătirii spirituale rămâne același.

Doar două zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026

Spre deosebire de alți ani, când calendarul a fost mai generos, Postul Mare din 2026 vine cu reguli mai stricte în privința alimentației. Sursele bisericești confirmă că vor exista doar două zile în care credincioșii care postesc vor avea dezlegare la consumul de pește. Această rigoare sporită transformă perioada într-un test de voință și credință și mai profund.

Deși sursele consultate nu specifică explicit care sunt aceste zile, rânduiala Bisericii Ortodoxe prevede, de regulă, că dezlegarea la pește se acordă la două mari sărbători (praznice împărătești) care cad în intervalul Postului Mare: Buna Vestire, celebrată în fiecare an pe 25 martie, și Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută popular drept Duminica Floriilor, care precede Săptămâna Patimilor. Aceste zile reprezintă momente de bucurie liturgică în mijlocul unei perioade de sobrietate, iar peștele simbolizează această bucurie permisă.

În afara acestor două excepții, credincioșii sunt îndemnați să respecte un regim alimentar bazat pe legume, fructe și cereale, renunțând complet la carne, ouă, lapte și derivatele acestora. Postul alimentar este, însă, doar o parte a ecuației.

Mai mult decât o dietă: ce înseamnă, de fapt, Postul Mare

Preoții subliniază constant că abținerea de la mâncare este lipsită de valoare spirituală dacă nu este însoțită de o transformare interioară. Postul Paștelui amintește de cele 40 de zile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a petrecut în pustiu, înainte de a-și începe misiunea publică. Este, Așa că o perioadă dedicată curățirii sufletești, rugăciunii intense și faptelor bune.

Viața liturgică din biserici capătă o profunzime aparte. Slujbe speciale, precum Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite și, în special, deniile din Săptămâna Mare, devin repere esențiale pentru viața credincioșilor. Acestea îi ajută să mediteze la patimile, moartea și Învierea lui Hristos, pregătindu-i pentru marea sărbătoare.

Postul este văzut ca un prilej de spovedanie și împărtășanie, de iertare a greșelilor față de semeni și de reconectare cu valorile fundamentale ale credinței. Este un exercițiu de înfrânare nu doar de la alimente, ci și de la gânduri rele, vorbe urâte, judecată și fapte egoiste. Accentul se mută de la sine către Dumnezeu și către aproapele, în special către cei aflați în nevoie.

Tradiții și obiceiuri din bătrâni, păstrate și astăzi

În special în mediul rural, Postul Paștelui este încă însoțit de o serie de tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. Viața comunității încetinește ritmul. Petrecerile zgomotoase, nunțile și botezurile sunt amânate pentru după Paște. Munca în gospodărie este organizată astfel încât să permită familiei să participe la slujbele de la biserică, mai ales în Săptămâna Mare.

Un obicei răspândit este curățenia generală de primăvară, care începe adesea în primele săptămâni de post. Aceasta nu are doar un rol practic, ci și unul simbolic: ordinea și curățenia din casă trebuie să reflecte purificarea și curățenia din suflet. Totul trebuie să fie pregătit pentru a primi cum se cuvine lumina Învierii.

Chiar și gastronomia se adaptează. Rețetele devin mai simple, mai modeste, bazate pe ingrediente umile: cartofi, fasole, varză, urzici și alte verdețuri de primăvară. Mâncărurile de post reflectă cumpătarea și modestia pe care această perioadă le impune, amintind că hrana trupului este secundară celei spirituale. Chiar și într-un context modern, alert și plin de provocări, Postul Mare rămâne pentru mulți români un reper spiritual esențial, o ancoră într-o lume agitată și o oportunitate de a regăsi echilibrul interior.