18 februarie , 2026

Postul de 36 de ore. Metoda radicală care promite eliminarea grăsimii de pe abdomen

Autor - Lavinia Ciofu
Grăsimea abdominală persistentă este o problemă frustrantă pentru mulți oameni care vor să slăbească. O soluție mai strictă de post intermitent, propusă de nutriționista americană Dr. Mindy H. Pelz, ar putea ajuta la „deblocarea” rezistenței la scăderea în greutate, vizând în special zona taliei.

Metoda promovată de specialistă, despre care scrie și Csid, implică un post complet de 36 de ore consecutive, urmat de o fereastră de alimentație de 12 ore. În timpul celor 36 de ore nu se consumă deloc calorii. Sunt permise doar apa, cafeaua simplă și ceaiul, fără zahăr sau lapte. Concret, dacă ultima masă este luată duminică la ora 19:00, următoarea masă va fi abia marți dimineață, la ora 7:00.

Cum funcționează postul de 36 de ore

Acest tip de post prelungit forțează organismul să își epuizeze complet rezervele de glicogen. În consecință, nivelul insulinei scade, iar corpul intră într-o stare intensă de ardere a grăsimilor, cunoscută sub numele de cetogeneză. Simultan, se activează și procesul de autofagie, prin care organismul elimină celulele deteriorate și stimulează regenerarea celulară.

Potrivit lui Pelz, pragul de 36 de ore este suficient pentru a reduce glicemia și pentru a obliga corpul să folosească depozitele de grăsime, cu precădere pe cele din zona abdominală.

Grăsimea viscerală, ținta principală a metodei

Grăsimea viscerală, cea care înconjoară organele interne, este considerată mult mai periculoasă pentru sănătate decât grăsimea subcutanată, aflată direct sub piele. Nivelurile scăzute de insulină obținute în timpul postului ajută la mobilizarea acestor depozite adânci de grăsime. Cercetările citate de nutriționistă arată că procesul de ardere a grăsimilor începe după aproximativ 12 ore de post și devine mai intens între 16 și 24 de ore. La 36 de ore, aceste mecanisme metabolice sunt și mai pronunțate.

Ce arată studiile și care sunt controversele

Într-o analiză prezentată de Dr. Pelz pe canalul său de YouTube, participanții care au urmat un regim cu post de 36 de ore și fereastră alimentară de 12 ore timp de 30 de zile au raportat scăderi vizibile ale circumferinței taliei. Totuși, există și perspective diferite. Date din cercetări efectuate la University of Sydney sugerează că posturile repetate pe termen lung ar putea face, temporar, ca grăsimea viscerală să devină mai rezistentă la ardere. Această posibilitate ridică semne de întrebare cu privire la frecvența optimă și la sustenabilitatea pe termen lung a metodei.

Riscuri și recomandări importante

Această abordare este considerată una dintre cele mai dificile forme de post intermitent. Există riscul ca persoanele să mănânce în exces în fereastra de 12 ore sau să se simtă epuizate, mai ales dacă au un stil de viață solicitant. Dr. Pelz consideră că o frecvență de o dată pe săptămână este suficientă, deși unele persoane aplică metoda lunar sau chiar anual.

Este esențial ca orice formă de post prelungit să fie discutată în prealabil cu un medic, în special dacă există afecțiuni medicale preexistente. Hidratarea corectă, evitarea exceselor după încheierea postului și monitorizarea atentă a semnalelor corpului sunt absolut necesare pentru a evita ca beneficiile să se transforme în riscuri.

