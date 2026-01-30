Porumbei hrăniți cu anticoncepționale în Norwich. 4.000 de lire pe șoimi, degeaba

Sună bizar. Dar e real. Consiliul local din Norwich, Anglia, vrea să dea contraceptive porumbeilor care au luat cu asalt centrul orașului. Șoimii dresați? Un fiasco. Acum caută metode „umane și non-letale” pentru a gestiona 500-600 de păsări care au pus stăpânire pe piață, scrie Dailymail.

Comercianții urlă de luni bune. Porumbeii atacă oamenii, fură mâncare direct din mâini, iar riscul pentru sănătate a devenit imposibil de ignorat.

4.000 de lire sterline aruncate pe fereastră

Anul trecut, consiliul laburist a băgat 4.000 de lire într-un program de patru săptămâni cu șoimi dresați. Pe hârtie, ideea părea genială. Păsările de pradă aveau să sperie porumbeii și să-i gonească din zona pieței Norwich Market. N-a mers. Ba a ieșit și scandal.

Ce s-a întâmplat? Localnicii au ieșit în frig să hrănească porumbeii. Din protest. Consiliera Carli Harper a dat vina pe „o mână de indivizi” care au adus „cantități industriale de hrană pentru păsări”. Adrian Diamond, de la compania NBC Environment, a confirmat: „Am văzut oameni venind cu rucsacuri pline de semințe pentru a hrăni stolul de 500-600 de porumbei.”

Contraceptive ascunse în boabe de cereale

Noua strategie pare desprinsă dintr-un film. Contraceptivele ar fi amestecate cu cereale și distribuite prin hrănitoare speciale. Păsările ar deveni temporar infertile. Populația ar scădea treptat, fără ucideri.

Barcelona a încercat metoda când porumbeii au ajuns la 85.000. Bruxelles a raportat o reducere de 50% printr-un program pilot. Rezultate care dau speranțe.

Marți, la ședința consiliului, au venit vreo 30 de susținători ai porumbeilor. Unul purta mască de porumbel. Lucy Galvin, liderul grupului Verde, a cerut implementarea schemei și a spus că n-ar costa prea mult.

O problemă mare: metoda e ilegală în Marea Britanie

Aici se complică totul. Jenny Coupland, fondatoarea organizației Peck Savers din Norwich, trage un semnal de alarmă serios.

„Cred sincer că au încercat să fie de ajutor și bine intenționați, dar nu par să fi făcut nicio cercetare”, a declarat ea pentru Daily Mail. „În primul rând, nici măcar nu e legal în Regatul Unit, nu e o opțiune autorizată. În al doilea rând, un studiu recent al Humane Wildlife Solutions demonstrează că nu funcționează.”

Raportul confirma: utilizarea contraceptivelor „nu este în prezent o opțiune autorizată în Marea Britanie”. Metoda e recomandată doar ca soluție pe termen scurt. Atât.

Coupland continuă: „I-am informat oficial și complet pe cei din Consiliu. Dacă vor investi resurse în această direcție, o fac știind că nu va funcționa. La fel ca toate celelalte încercări de a opri porumbeii, e o risipă totală a banilor contribuabililor.”

3.500 de semnături și o idee alternativă

Summer Loh, studentă de 19 ani, a strâns peste 3.500 de semnături pentru o petiție. Cere relocarea păsărilor într-un parc din apropiere. Contestă și povestea cu „cantitățile industriale” de hrană. Spune că a întâlnit porumbei subponderali.

Organizațiile pentru protecția animalelor au propus altceva: transformarea unui bloc de toalete dezafectate din Chatterfield Gardens într-un adăpost pentru păsări. Vor ca primăria să plătească amenajarea.

Între timp, autoritățile au decis să amendeze pe oricine hrănește porumbei în zona Lutyens War Memorial Gardens. O măsură care probabil va aprinde iar spiritele.

Consiliul Norwich n-a comentat oficial. Cine câștigă până la urmă? Oamenii sau porumbeii?