Poporul Uru Chipaya din Bolivia, între secetă și migrație

Poporul Uru Chipaya, considerat una dintre cele mai vechi civilizații sud-americane, este afectat de secetă, salinitate și un exod al populației, pe fondul crizei climatice care le impactează teritoriul. Tradițiile acestui popor, cunoscut în trecut ca „oamenii apei”, sunt în pericol de a dispărea, conform unei analize The Guardian.

„Suntem în pericol de dispariție”

Micul oraș Chipaya este dominat de un peisaj uscat. Străzile nisipoase sunt puțin circulate, iar numeroase case par părăsite, unele fiind securizate cu lacăte. Vântul este foarte puternic. Localitatea este situată în Altiplano-ul bolivian, la 56 de kilometri de granița cu Chile. Acest platou vast, aflat la o altitudine de aproape 4.000 de metri, este slab populat și încadrat de vulcani cu vârfuri înzăpezite. „Suntem primii locuitori ai Americii de Sud”, declară Flora Mamani Felipe, prima femeie primar din Chipaya. „Suntem o cultură străveche și acum suntem în pericol de dispariție. Nu există locuri de muncă; oamenii migrează în Chile.” Lidera indigenă, al cărei titlu complet este Langsni Pagh Mä Eph al poporului Uru Chipaya, se află în biroul său de lângă piața centrală a orașului, o zonă la fel de pustie.

O cultură de 4.000 de ani amenințată

Riscul de extincție pentru poporul Uru Chipaya este accentuat de criza climatică, care le usucă pământul și stilul de viață. Lacul Poopó din apropiere, care a fost al doilea ca mărime din Bolivia, a secat complet, iar culturile agricole sunt compromise. Majoritatea celor 2.000 de locuitori ai comunității au migrat în Chile pentru a găsi de lucru. Liderii locali avertizează că sărăcia, erodarea culturală și problemele de sănătate generate de apa sărată îi pun în pericol pe cei rămași. Gabriel Moreno, antropolog la Universitatea Tehnică din Oruro, Bolivia, explică: „Uru Chipaya fac parte din patrimoniul cultural al Boliviei. Este una dintre cele mai vechi culturi indigene din America Latină, datând de acum 3.000-4.000 de ani. În prezent, există un proiect care intenționează să declare Uru Chipaya drept cea mai veche cultură vie din lume. Acesta va fi prezentat la Unesco în 2026.” Moreno este implicat în proiecte pe teritoriul Uru Chipaya, cum ar fi cultivarea stufului de totora ca furaj alternativ pentru animale, o soluție pentru reducerea insecurității alimentare în perioadele de secetă.

Impactul salinității asupra vieții

Severo Paredes Condori, un membru al comunității în vârstă de 63 de ani, se teme că descendenții săi nu vor mai aparține culturii Uru Chipaya, din cauza condițiilor de viață tot mai aspre. „Nu există locuri de muncă aici, nu mai poți trăi aici”, afirmă el. Acesta explică faptul că localnicii spală solul anual pentru a reduce salinitatea și a permite cultivarea, însă efectul este temporar, durând doar 12 luni. „Putem cultiva quinoa, dar după un an vine sarea, iar pământul se albește și nu mai este bun pentru quinoa. Prea multă sare distruge iarba pentru animale.” Paredes locuiește într-o casă tradițională rotundă din lut și crește oi. În trecut, aici se cultiva quinoa și iarbă pentru animale. Acum, seceta, inundațiile, înghețul și salinitatea crescută afectează animalele și distrug recoltele. Problema salinității nu este unică, spune Mohammed Mofizur Rahman, cercetător de mediu din Bangladesh: „Această situație este similară cu pierderile de recolte de orez din mega-deltele asiatice, unde salinitatea ridicată a solului și a apei subminează grav productivitatea agricolă.”

Exodul către Chile și pierderea identității

Mitologia Chipaya leagă existența poporului Uru de apă, însă aceasta este în curs de dispariție. Solul din jurul localității este acoperit de o crustă albă de sare. „Nu mai sunt păsări. Obișnuiam să pescuim păstrăv în acest râu, dar acum nu mai sunt pești. Schimbările climatice aduc inundații și secete. Suntem disperați”, spune primarul Mamani. Potrivit acesteia, majoritatea familiilor au rude în Chile și circa 60% dintre locuitorii din Chipaya dețin cetățenie chiliană. Migrația duce la pierderi culturale, deoarece oamenii se confruntă cu discriminare sau renunță la practicile tradiționale, la limbă și la portul popular. „Există multă migrație spre Chile. Copiii care studiază acolo nu mai vorbesc limba noastră, doar spaniola. Și fiica mea vorbește foarte puțin acum. Istoria Uru Chipaya este tristă”, adaugă ea. Fenomenul este confirmat de Paredes: „Am nepoți în Chile. Ei nici măcar nu au un act de identitate bolivian, doar unul chilian. Îmi văd fiul doar o dată pe an. Ei cultivă legume și câștigă bani. Fără muncă, nu se poate trăi.”

Efectele asupra sănătății și viitorul incert

Schimbările sunt observate și de Sebastián Quispe Lázaro, liderul turistic local, în vârstă de 67 de ani. „Când eram copil, cerul era mereu albastru în această perioadă a anului. Acum avem toate cele patru anotimpuri într-o singură zi. Vremea s-a schimbat complet”, afirmă el. Salinitatea are un impact direct asupra sănătății. „Trebuie să folosesc apă fiartă dintr-o fântână specială, deoarece fântâna normală este deja sărată. Prea multă sare provoacă diaree la animale, iar acestea mor.” Efecte similare se înregistrează și la oameni. Juan Condori, 42 de ani, care lucrează în sistemul sanitar local de 15 ani, observă o modificare a patologiilor. „Există o schimbare destul de mare în ceea ce privește bolile. Acum oamenii vin des cu diaree și tuse”, precizează el. Dieta localnicilor s-a modificat. „Oamenii obișnuiau să recolteze quinoa și să o mănânce. Dar sarea arde quinoa. Acum oamenii cumpără paste și orez din oraș. Mănâncă pui și cartofi prăjiți și alte lucruri de genul acesta.” Antropologul Moreno consideră salvarea culturii o urgență. „Trebuie să le protejăm memoria orală. Trebuie să consolidăm legătura dintre bătrâni și tineri pentru a lucra la acest aspect.” Deși mulți localnici și-au vândut animalele pentru a putea emigra, Paredes a ales să rămână. „Nu am vrut să ne terminăm animalele. De aceea am rămas”, explică el, hotărât să rămână pe pământul strămoșilor săi. „Când voi muri, vor face un apel video pe WhatsApp din Chile – iar alții mă vor duce la cimitir cu o roabă.”