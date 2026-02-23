24 februarie , 2026

Plaje britanice poluate cu sticla si pietre dupa actiunile unui turist american

Autor - Lavinia Ciofu
Un comediant american mutat în Marea Britanie a stârnit o furtună online după ce și-a împărtășit opinia sinceră, dar dură, despre litoralul britanic, pe care l-a experimentat pentru prima dată. Acesta a mărturisit că „nu știam că plajele pot arăta așa”, declanșând furia a mii de localnici.

Actorul Russell Hicks, originar din California, a publicat un clip pe Instagram cu verdictul său după o vizită în Brighton. Potrivit Mirror, observațiile sale nu au fost deloc pe placul urmăritorilor săi britanici, care au reacționat imediat.

„Toți stăteau în haine tricotate și plângeau în ploaie”

Descrierea lui Hicks despre experiența sa pe litoral a fost una tăioasă. El a remarcat lipsa elementului pe care majoritatea oamenilor îl asociază cu o plajă.

„Nu era nisip – erau doar pietre și sticlă, în timp ce toată lumea stătea în haine tricotate și plângea în ploaie”, a spus comediantul în clipul video.

Reacții furioase. „Înapoi în California, omulețule”

Comentariile lui Russell Hicks au provocat un val de reacții negative din partea britanicilor. Mulți l-au acuzat de ignoranță și l-au invitat să exploreze mai mult țara înainte de a trage concluzii.

Un utilizator i-a scris: „Chiar nu trebuia să spui că ești american. Ne-am dat seama după opiniile tale ignorante. Marea Britanie este o țară a contrastelor frumoase. Este nevoie de un tip special de ignoranță pentru a nu putea înțelege asta. Înapoi în California, omulețule”.

Altcineva l-a îndemnat să se informeze mai bine. „Te rog, fă-ți temele. Călătorește prin Marea Britanie. Fiind o insulă, crezi că nu avem o mulțime de plaje lungi și frumoase cu nisip?!”, a comentat o persoană. Un al treilea a adăugat: „De ce te-ai aștepta ca un oraș de pe coasta britanică să arate ca în California? Presupun că de aceea ai menționat în mod specific că ești din California? Te rog, călătorește mai mult”.

O replică deosebit de acidă a venit de la un alt urmăritor, care a făcut o comparație cu Statele Unite: „Tocmai am fost în LA. Trebuie să fiu sincer, nu mi-am dat seama că oamenii fără adăpost arată așa. Nu existau case, nici asistență medicală și toată lumea stătea acolo, șomeră și fără adăpost, plângând”.

De la ruine antice la Joe Biden

Ulterior, Russell a încercat să-și nuanțeze declarațiile. „Evident, vorbesc mai mult despre plajele din sud/sud-est aici (scuze, Brighton). Care sunt cele mai bune plaje cu nisip din Marea Britanie? Aveți recomandări?”, a întrebat el.

Într-un alt clip, comediantul a explicat și de ce a ales să se mute în Regatul Unit. „Aveți lucruri pe care nu le avem în America”, a spus el, adăugând: „Castele, ruine antice… cel mai vechi lucru pe care îl avem în America în acest moment este Joe Biden!”.

Călătorind și în nordul Angliei, Hicks a observat că „oamenii devin mai calzi, vremea devine mai rece”. El a glumit pe seama experienței sale din Liverpool: „Toată lumea a fost atât de drăguță și politicoasă cu mine – chiar și în Liverpool – deși nu le vorbeam limba!”.

La întoarcerea în sud, a încercat să aplice ce a învățat în nord. „Am intrat în vorbă cu un străin… s-a uitat la mine speriat și mi-a întins un sandviș pe jumătate mâncat și a spus: «Asta e tot ce am, îmi pare rău»”. În final, Hicks și-a anunțat fanii că la următoarea sa excursie în nord intenționează să încerce pentru prima dată o plăcintă cu carne de porc.

