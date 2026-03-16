Fazit, brandul de machiaj viralizat de vedete precum Taylor Swift și Rita Ora, a fost lansat oficial în Marea Britanie, exclusiv în magazinele Sephora. Fondat în 2022 de Aliett Buttelman și Nina LaBruna, brandul a devenit rapid o referință pentru machiajul de eveniment, iar acum produsele sale pot fi cumpărate fără taxe de transport costisitoare din SUA.

De la probleme intime la un trend pe TikTok

Poate părea surprinzător, dar Fazit s-a făcut cunoscut inițial cu plasturii pentru firele de păr crescute sub piele în zona inghinală. Co-fondatoarele au pivotat însă rapid spre cosmetice colorate, lansând o inovație în industrie: plasturii de machiaj. Aceștia răspund trendului masiv al pistruilor falși, fără a fi nevoie de tehnici dubioase cu broccoli sau, mai rău, de expunere la soare.

Fie că vrei un aspect natural, sărutat de soare, sau o strălucire demnă de festival, Fazit promite să accentueze trăsăturile unice, nu să le ascundă. Și, până la urmă, cine nu vrea să încerce un look nou fără un angajament pe termen lung?

O bornă importantă numită Sephora

Lansarea într-un retailer de talia Sephora este un vis pentru orice fondator de brand de frumusețe. Aliett Buttelman a confirmat acest lucru. „Nu există o bornă mai importantă pentru un fondator de brand de beauty decât lansarea în Sephora. Reprezintă un nivel de validare a mărcii, o acoperire globală și o excelență în retail la care visezi din prima zi”, a declarat Buttelman.

Dar strategia Sephora UK a fost cea care i-a atras în mod deosebit. „Am fost atrași în mod special de strategia Sephora UK de a deschide magazine în piețe de beauty subdeservite, în regiuni suburbane și orașe mari fără o prezență puternică a brandurilor premium. Ei aduc un mix foarte bine curatoriat de noutate și inovație clienților dornici de descoperire.”

Publicul britanic, partenerul perfect

De ce Marea Britanie? V-ați gândit vreodată de ce unele trenduri prind mai bine în anumite țări? Buttelman are o explicație clară. „Publicul din Marea Britanie este îndrăzneț, expresiv și incredibil de avansat în materie de machiaj. Există o apreciere culturală pentru individualitate și frumusețe statement, ceea ce se aliniază perfect cu brandul nostru”, explică ea. Iar faptul că vedete locale au adoptat rapid produsele a contat enorm.

„Faptul că am văzut artiști precum Rita Ora purtând Fazit de mai multe ori a întărit această conexiune. Consumatorul din Marea Britanie nu se teme să iasă în evidență, și exact pentru acest tip de persoană creăm noi.”

Ce găsim pe rafturi și la ce preț

Britanicii pot găsi acum în magazinele fizice cele mai vândute produse ale brandului. Printre acestea se numără Gold & Silver Glitter Freckle Patches (pentru look-ul viral clasic), Rose Gold Stardust Speckles (pentru o strălucire mai soft, romantică), Golden Eye Speckles (pentru un machiaj editorial instant) și Gold Decolletage Patches.

Prețul este fix.

Fiecare set de șase plasturi Fazit costă 14 lire sterline (echivalentul a 16 dolari).

Un nou început

Lansarea a fost un succes, cu cozi uriașe la deschiderile din Cardiff și Oxford. „Să fim prezenți la deschiderile magazinelor din Cardiff și Oxford a fost incredibil de special pentru noi. Am întâlnit mii de clienți care așteptau la coadă și am avut ocazia să le prezentăm personal plasturii de machiaj cu sclipici pentru pistrui”, a povestit Buttelman. „În SUA, mulți consumatori ne cunosc deja povestea, așa că lansarea în Marea Britanie a fost ca și cum am fi prezentat Fazit pentru prima dată, din nou. A existat un entuziasm real în jurul experimentării și al exprimării de sine.”

Produsele Fazit sunt acum disponibile în magazinele Sephora și online pe sephora.co.uk. Clienții din SUA pot comanda în continuare de pe fazitbeauty.com și revolve.com.