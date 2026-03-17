Duminică seara, după gala Oscarurilor, când majoritatea petrecerilor se sting, una singură începe să prindă viață. De 18 ani, reședința lui Guy Oseary devine epicentrul Hollywood-ului, găzduind cel mai exclusivist after-party, organizat în mod tradițional împreună cu prietena și clienta sa, Madonna. Anul acesta, evenimentul a fost ridicat la un alt nivel printr-un parteneriat cu Gucci.

O tradiție a intimității absolute

Pentru cei din Los Angeles, care nu sunt cunoscuți pentru viața de noapte, regulile se schimbă complet în seara Oscarurilor. După opririle obligatorii la Governor’s Ball pentru sushi și friptură, o schimbare de ținută pentru petrecerea Vanity Fair și poate o vizită rapidă la un eveniment Netflix sau Warner Brothers, există o singură destinație finală în jurul orei 2 dimineața: casa lui Guy Oseary.

Și regula de aur a rămas neschimbată de-a lungul celor 18 ani. La intrare, lentilele camerelor de pe telefoane sunt acoperite cu un abțibild. Motivul? Asigurarea unei intimități totale pentru invitați. Hai sa fim serioși, aici nimeni nu trebuie să-și facă griji de paparazzi sau de microfoanele reporterilor.

Lista de invitați, mai exclusivistă ca Oscarurile

Dar cine a fost acolo, pe bune? V-ați întrebat vreodată cine ajunge la o astfel de petrecere unde nu se fac poze? Ei bine, lista este de-a dreptul impresionantă. Printre cei prezenți s-au numărat Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, Ashton Kutcher și Mila Kunis, surorile Elle și Dakota Fanning, Mary J. Blige, Jacob Elordi și Jessica Alba.

Și lista continuă. Au mai fost văzuți Emma Stone, Kevin Bacon, legendarul Mick Jagger, Olivia Rodrigo, Renate Reinsve și cel puțin trei membre ale clanului Kardashian-Jenner (Kim, Kendall și Kylie, însoțită de Timothée Chalamet). Ba chiar și Jessie Buckley, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță, și-a respectat promisiunea de a petrece toată noaptea.

Practic, primii cinci rânduri de la Teatrul Dolby cu 12 ore înainte.

Gucci preia controlul

Iar anul acesta, parteneriatul cu Gucci a adus un plus de strălucire. Demna, directorul artistic al casei de modă, a zburat special de la Milano pentru a fi prezent. Ca atare, numeroase vedete au ales să poarte creații Gucci pentru această noapte specială.

Printre acestea s-au numărat Demi Moore, Kate Hudson, Justin Bieber, Ed Norton și Laura Harrier. Lor li s-au alăturat supermodelul Karlie Kloss, actrițele Keke Palmer și Bruna Marquezine, dar și Tyriq Withers.

O privire rară în interior

Numai că, în absența pozelor neclare făcute cu telefonul, a existat o excepție de la regulă. Gucci a organizat propriul studio foto în interiorul petrecerii, oferind o perspectivă rară asupra atmosferei. Fotograf-ul Cameron McCool a fost cel care a imortalizat vibe-ul serii, creând portrete unice cu invitații.

Astfel, deși intimitatea a fost protejată, publicul a primit, în mod paradoxal, o fereastră exclusivistă către cea mai bine păzită petrecere de la Hollywood.