Petrecerea Oscar a lui Elton John strânge 10,6 milioane de dolari pentru caritate

Autor - Stefan Stanescu
Petrecerea anuală organizată de Elton John AIDS Foundation cu ocazia Premiilor Oscar a strâns o sumă impresionantă de 10,6 milioane de dolari. Evenimentul, devenit o tradiție în industrie, a adunat o listă impresionantă de vedete și a culminat cu un concert susținut de artista Lola Young, recent câștigătoare a unui premiu Grammy.

O seară cu șampanie, caviar și un scop nobil

Ajuns la cea de-a 34-a ediție, evenimentul caritabil a oferit invitaților o experiență de lux. De la ora 14:00, aceștia au fost întâmpinați cu caviar Petrossian, șampanie Bollinger, vinuri Ponzu și tequila Don Julio. Dincolo de fast, scopul a rămas același: strângerea de fonduri pentru prevenirea și tratarea HIV la nivel mondial. De la înființare, fundația a strâns peste 25 de milioane de dolari.

„Petrecerea de vizionare a Premiilor Academiei reflectă motivul pentru care am înființat această Fundație acum 34 de ani: pentru a onora prietenii pe care i-am pierdut și pentru a susține oamenii care sunt încă vulnerabili”, a declarat Elton John.

Licitație de senzație și vedete pe metru pătrat

Dar ce ar fi o astfel de seară fără o listă de invitați pe măsură? Printre cei prezenți s-au numărat Dua Lipa și Callum Turner, Donatella Versace, Tina Knowles, Tiffany Haddish, Fran Drescher, Keke Palmer, Sharon și Jack Osbourne, dar și Nicola Peltz Beckham împreună cu Brooklyn Beckham.

Citeste si:  Ce să pui în cafea ca să scapi de senzația de balonare. Nu costă mult și găsești în fiecare magazin

Licitația a fost punctul culminant.

Hai să vedem ce s-a vândut. Printre obiectele scoase la licitație s-au numărat cercei cu diamante Chopard, ceasuri Rolex Daytona gravate și semnate de Elton John și David Furnish, dar și o cină privată exclusivistă unde Elton John va cânta la pian pentru norocosul câștigător. Piesa de rezistență a fost un body roz purtat de Dua Lipa, care s-a vândut pentru suma colosală de 260.000 de dolari.

Momente memorabile și o artistă aleasă de Elton

Iar atmosfera a fost întreținută de momente spontane. Actorul Eric McCormack, cunoscut pentru rolul Will din „Will & Grace”, a purtat un dialog amuzant pe scenă cu gazdele Neil Patrick Harris și soțul său, David Burtka. În același timp, Keke Palmer a fost surprinsă într-un „moment între fete” în baie, ajustându-și corsetul vintage Yves Saint Laurent (un moment cu care multe femei pot empatiza). Pe ringul de dans, Amaya de la „Love Island” a atras toate privirile într-o ținută strălucitoare cu paiete.

Seara a fost încheiată de un concert susținut de artista britanică Lola Young, aleasă personal de Elton John. Cântăreața, ale cărei vânzări au fost premiate cu dublu disc de platină, a ridicat sala în picioare cu piese de pe al treilea său album, „d£aler, Spiders”, și cu hitul „Messy”.

Citeste si:  Cele mai spectaculoase look-uri de la Gala Oscar de la Rose Byrne la Barbie Ferreira

Un mesaj pentru noua generație

Lola Young a ținut să sublinieze importanța evenimentului și a luptei continue împotriva SIDA, transmițând un mesaj puternic. Pana la urma, despre asta a fost vorba.

„Elton, David și Fundația înseamnă celebrarea a ceea ce ești cu adevărat, și exact despre asta este și muzica mea”, a spus ea. „Generația mea nu a trăit apogeul epidemiei SIDA – dar asta înseamnă că avem responsabilitatea de a vorbi în numele milioanelor de oameni care încă luptă pentru a trăi liber, în special comunitățile LGBTQ+ care au deschis calea de la început.”

