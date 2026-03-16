Petrecerea anuală organizată de Elton John AIDS Foundation cu ocazia Premiilor Oscar a strâns o sumă impresionantă de 10,6 milioane de dolari. Evenimentul, devenit o tradiție în industrie, a adunat o listă impresionantă de vedete și a culminat cu un concert susținut de artista Lola Young, recent câștigătoare a unui premiu Grammy.

O seară cu șampanie, caviar și un scop nobil

Ajuns la cea de-a 34-a ediție, evenimentul caritabil a oferit invitaților o experiență de lux. De la ora 14:00, aceștia au fost întâmpinați cu caviar Petrossian, șampanie Bollinger, vinuri Ponzu și tequila Don Julio. Dincolo de fast, scopul a rămas același: strângerea de fonduri pentru prevenirea și tratarea HIV la nivel mondial. De la înființare, fundația a strâns peste 25 de milioane de dolari.

„Petrecerea de vizionare a Premiilor Academiei reflectă motivul pentru care am înființat această Fundație acum 34 de ani: pentru a onora prietenii pe care i-am pierdut și pentru a susține oamenii care sunt încă vulnerabili”, a declarat Elton John.

Licitație de senzație și vedete pe metru pătrat

Dar ce ar fi o astfel de seară fără o listă de invitați pe măsură? Printre cei prezenți s-au numărat Dua Lipa și Callum Turner, Donatella Versace, Tina Knowles, Tiffany Haddish, Fran Drescher, Keke Palmer, Sharon și Jack Osbourne, dar și Nicola Peltz Beckham împreună cu Brooklyn Beckham.

Licitația a fost punctul culminant.

Hai să vedem ce s-a vândut. Printre obiectele scoase la licitație s-au numărat cercei cu diamante Chopard, ceasuri Rolex Daytona gravate și semnate de Elton John și David Furnish, dar și o cină privată exclusivistă unde Elton John va cânta la pian pentru norocosul câștigător. Piesa de rezistență a fost un body roz purtat de Dua Lipa, care s-a vândut pentru suma colosală de 260.000 de dolari.

Momente memorabile și o artistă aleasă de Elton

Iar atmosfera a fost întreținută de momente spontane. Actorul Eric McCormack, cunoscut pentru rolul Will din „Will & Grace”, a purtat un dialog amuzant pe scenă cu gazdele Neil Patrick Harris și soțul său, David Burtka. În același timp, Keke Palmer a fost surprinsă într-un „moment între fete” în baie, ajustându-și corsetul vintage Yves Saint Laurent (un moment cu care multe femei pot empatiza). Pe ringul de dans, Amaya de la „Love Island” a atras toate privirile într-o ținută strălucitoare cu paiete.

Seara a fost încheiată de un concert susținut de artista britanică Lola Young, aleasă personal de Elton John. Cântăreața, ale cărei vânzări au fost premiate cu dublu disc de platină, a ridicat sala în picioare cu piese de pe al treilea său album, „d£aler, Spiders”, și cu hitul „Messy”.

Un mesaj pentru noua generație

Lola Young a ținut să sublinieze importanța evenimentului și a luptei continue împotriva SIDA, transmițând un mesaj puternic. Pana la urma, despre asta a fost vorba.

„Elton, David și Fundația înseamnă celebrarea a ceea ce ești cu adevărat, și exact despre asta este și muzica mea”, a spus ea. „Generația mea nu a trăit apogeul epidemiei SIDA – dar asta înseamnă că avem responsabilitatea de a vorbi în numele milioanelor de oameni care încă luptă pentru a trăi liber, în special comunitățile LGBTQ+ care au deschis calea de la început.”