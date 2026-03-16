V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă imediat după ce se sting luminile la Oscar? Ei bine, mii de invitați se îndreaptă spre Balul Guvernatorului, prima oprire obligatorie pentru proaspeții câștigători care vor să-și graveze statuetele. Anul acesta, petrecerea a început imediat după încheierea ceremoniei de la Dolby Theater, într-o atmosferă vibrantă, printre shot-uri de tequila și monumente colosale în formă de Oscar.

Câștigătorii serii, în centrul atenției

A fost, epicentrul Hollywood-ului pentru câteva ore.

Iar zona de sub stația de gravare a trofeelor era pur și simplu sufocată de lume. Proaspăt laureată cu premiul pentru Cea mai bună actriță, Jessie Buckley le-a spus reporterilor că plănuiește să petreacă toată noaptea, recunoscând că fanii ei din Irlanda natală, aflați la o diferență de opt ore, au făcut același lucru pentru a o urmări. Au sărit peste somn pentru a o vedea câștigând primul ei Oscar. La scurt timp au apărut și Michael B. Jordan, câștigătorul premiului pentru Cel mai bun actor, și regizorul său din „Sinners”, Ryan Coogler, ambii la primul lor premiu, cu zâmbete largi și statuetele în mână. Jordan nu a zăbovit prea mult, croindu-și drum printre mulțimile de binevoitori și acceptând câteva selfie-uri înainte de a pleca spre o altă oprire importantă: un In-N-Out din apropiere.

Cocktailuri și glume între campioni

Distracția nu s-a oprit la gravarea numelor pe trofee. Amy Madigan, câștigătoarea premiului pentru Cea mai bună actriță în rol secundar, și Maggie Kang au fost văzute făcând o oprire la barul Don Julio Tequila. Acolo, cocktailul „After Glow”, o rețetă creată de Lorenzo Antinori (venit special de la Bar Leone din Hong Kong), părea accesoriul perfect pentru o noapte de celebrare.

În alt colț al încăperii, Leonardo DiCaprio și Benicio Del Toro discutau la o masă, la o sticlă de vin roșu, în timp ce colega lor din „One Battle After Another”, Chase Infiniti, stătea de vorbă cu actorul Tyriq Withers. Kieran Culkin, în schimb, socializa cu un duo de olimpice de la echipa feminină de hochei a SUA, Hilary Knight și Hannah Bilka. „Fac schimb cu medalia ta de aur pe Oscarul meu”, a glumit Culkin în timp ce platourile cu plăcinte cu pui, specialitatea lui Wolfgang Puck, treceau pe lângă ei. Pe bune, ce schimb ai face pentru un Oscar?

Meniul britanic, o surpriză totală

Și totuși, deși nu au existat actori sau actrițe britanice nominalizate la categoriile principale – o premieră din 2012 – meniul a avut un puternic accent britanic. Mâna dreaptă a lui Wolfgang Puck, Chef Elliott Grover, cunoscut drept directorul culinar al 45 Park Lane din Londra, a servit preparate consistente și clasice. Oaspeții s-au putut bucura de vită Wellington, budincă Yorkshire umplută cu Wagyu și fish and chips. Stația de mâncare s-a dovedit extrem de populară, cu o coadă constantă de sute de invitați flămânzi care așteptau răbdători să fie serviți.

O noapte mare între prieteni

În mulțime, Malgosia Turzanska, nominalizată la categoria Cel mai bun designer de costume pentru „Hamnet”, a atras atenția cu rochia ei împodobită cu nenumărate ace de siguranță și o insignă „ICE OUT”.

Ea a surprins perfect sentimentul general al serii. „Am petrecut cu toții luni de zile împreună în acest circuit al premiilor, așa că este ca o noapte mare în oraș cu prietenii și sunt atât de fericită pentru toată lumea”, a declarat ea. „Pur și simplu nu-mi vine să cred că totul s-a terminat acum.”