Cu doar o seară înaintea decernării premiilor Oscar, elita Hollywood-ului s-a reunit la tradiționala cină anuală organizată de Chanel și Charles Finch. Evenimentul exclusivist, desfășurat la The Beverly Hills Hotel, a adunat 150 dintre cele mai mari nume din industrie, de la Kristen Stewart și Nicole Kidman la Al Pacino și Mick Jagger.

Petrecere cu orice preț

„Hai, iubitule”, a anunțat Jessie Buckley la sosire, dansând pe ritmuri disco din anii ’70. Nominalizată la categoria Cea mai bună actriță, aceasta radia de bucurie într-o ținută bleu-celest și jad. Întrebată dacă se simte obosită după 10 săptămâni de evenimente, a răspuns fără să clipească: „Ei bine, poți dormi când ești mort!”.

Dar nici măcar o problemă de sănătate nu l-a oprit pe gazdă. Charles Finch, care co-organizează cina de 17 ani, a mărturisit că a suferit o criză de pietre la rinichi chiar înainte de petrecere. „Mă zvârcoleam pe podea de durere, gândindu-mă: «Ce naiba fac, de ce mai organizez petrecerea asta? Sunt nebun?». Dar apoi îți amintești că, de fapt, este un lucru frumos și plin de bucurie pe care ajungem să-l facem aici.”

Apariții spectaculoase și detalii neașteptate

Pe la 20:30, curtea din fața celebrului Polo Lounge era atât de plină de celebrități, încât nu aveai unde să arunci un ac. Teyana Taylor a făcut senzație cu o pereche de cizme de piele peste genunchi și o haină din shearling multicoloră, prezentată pe podium la Paris cu doar cinci zile în urmă. Sarah Pidgeon, starul din „Love Story”, a strălucit într-o rochie din paiete bleu din colecția Métiers d’art 2026. „Mă simt ca o sirenă”, a spus ea despre ținută. „Culoarea asta! E ca pasta de dinți – dar o pastă de dinți super șic.”

Iar tinerele ambasadoare Chanel, Gracie Abrams și Lily-Rose Depp, au sosit împreună, însoțite de stilistul lor comun, Spencer Singer. Kristen Stewart, o prezență constantă la evenimentele casei de modă, nu a lipsit nici ea, mai ales că Chanel i-a sprijinit debutul regizoral, filmul independent „The Chronology of Water”.

Momente emoționante și ținute cu semnificație

Nicole Kidman, o prietenă veche a casei Chanel, a purtat o fustă și o jachetă brodate cu buburuze adorabile. V-ați fi gândit că alegerea are o semnificație profundă? Insectele sunt un simbol care îi amintește de mama sa decedată. „O port pe mama”, a declarat actrița, arătând spre micile detalii. Mai târziu, l-a zărit pe actorul Wagner Moura, l-a prins de mâini și i-a urat: „Este un weekend foarte, foarte important – mult noroc.”

Și Rose Byrne, proaspăt sosită de la piscină, a povestit plină de energie despre ziua ei. „Am făcut drumeții și pe Runyon [Canyon] astăzi”, a adăugat ea, făcând un gest către partenerul ei, Bobby Cannavale.

Un meniu exclusivist și o retragere devreme

Lista invitaților a fost, ca de obicei, una de excepție, incluzându-i pe Jeff și Lauren Bezos, Ted Sarandos de la Netflix, Al Pacino, Maya Rudolph, Jessica Alba, Elle Fanning, Harvey Keitel, Javier Bardem, Meg Ryan, Jeff Goldblum, Sigourney Weaver și Mick Jagger, pentru care o mulțime de fani aștepta afară cu postere.

Cei 150 de invitați au luat cina în restaurant, unde au fost serviți cu pui la cuptor și friptură de vită New York, iar la desert cu faimoasele cupe de înghețată Marilyn Sundaes, acoperite cu vată de zahăr.

Numai că, spre surprinderea multora, petrecerea nu s-a întins până în zori.

Pe la 22:30, invitații au început să plece cuminți spre case. Până la urmă, și vedetele au nevoie de somn de frumusețe înainte de noaptea Oscarurilor.